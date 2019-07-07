Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir

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ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle zor günler geçiren Huawei önümüzdeki ay geliştiricilerle bir araya gelecek. Huawei Geliştirici Konferansı'nın bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında Çin'in sanayi şehri Dongguan'da düzenleneceği açıklandı.Ayrıca Bkz. "Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı"
Bu yılki geliştirici konferansı, ABD yaptırımları ışığında ele alması gereken çok sayıda konu olacağından Huawei için kritik önem taşıyor. Üç gün sürecek olan etkinlik açılış konuşması, teknik forum ve Codelabs (kodlama uygulamaları) olmak üzere üç bölüme ayrılacak.
Android ve macOS'tan hızlı
Konferansta, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki yeniliklerin yanı sıra çeşitli ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bununla birlikte Huawei’nin Android'e alternatif olarak geliştirdiği HongMeng adlı işletim sistemi ilk kez bu konferansta sahneye çıkabilir.
HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei de aynı şeyi doğrulayarak Apple'ın macOS işletim sisteminden de hızlı olacağını söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca HongMeng'in routerlar, veri merkezleri, network switchleri, akıllı ev aletleri ve daha fazlasıyla çalışmak üzere tasarlandığını belirtti.
https://www.gizmochina.com/2019/07/05/huawei-developer-conference-to-be-held-on-august-9-this-year-could-we-see-a-glimpse-of-hongmeng-os/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Casusluk, emellerine ulaşmak falan..
GOOGLE ve Apple yapmıyor değil mi casusluk.?
Çinlileri sevmem.. Ama abd denilen sömürgeci itlere karşı direnişlerini destekliyorum..
Androidin üzerine kurgulanacak "ark OS" işletim sistemi..Var olan bütün uygulamaları kullanmama olanak sağlarsa, fiyatı ve hızı tatmin ederse ve büyük sürprizlerle gelirse.. Diğer Çinli firmalarda bu sistemi
Anlasilan Andrid R guncellemesi hicbir cihaz alamayacak.
Baksaniza yaptirimlar icin gecici Andorid lisanslari ile suan herhnagi bir cihaz veya cikacak cihaz simdilik etkilenmiyor ALGISI var lakin dananin kuyrugu 19 Agustos 2019 da kopacak. Anlasilan Huawei kapali isletim sistemi ile casusluk basta olmak uzere herhangi bir kullanicinin herseyine emelleri neyse istegini yapacaktir.
Sahtekarliklari surekli kanitlariyla ifsa olmaktadir. Kamerasindan tutun da CPU GPU sundaki hileler herhalde daha rahat kandiracaklar ...
Olsa olsa Cin ic pazarina hitap edebilir.
Suan Huawei in bircok hizmeti online olan kendi ulkelerinde varken Avrupa dahil Turkiye dahil neden yok ? Madem yok ona gore de fiyatini da ciddi oranda dusurursun... Ama o da yok. Fiziksel magazalarin kendi mekanlarinda neredeyse olmamasi koca Turkiye de 1-2 tane var Izmir de vardi ... SErvis aglari da kendilerine ait degil cogunlugu da KVK dan ki KVK in her subesiyle de anlasmamislar... Her sehirde de yaygin degiller. KArgo ile yolla bekle gelsin. ORtalama en iyimser 1 hafta cihaz yok ama 1 saat lik veya 1 gunluk islem icin beklemek !...
Turkiye icin bitmistir ve esasli da onem verdikleri yoktur.
Kaliteleri de vasat ekrani basta olmak uzere ...
Kamerasi yazilimsal hilelerle dolu ...
Biz bu atılımı yıllardır Samsundan bekliyorduk.
Duydun mu sevgili Samsung'çuğum!?
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