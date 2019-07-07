Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir

ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle zor günler geçiren Huawei önümüzdeki ay geliştiricilerle bir araya gelecek. Huawei Geliştirici Konferansı'nın bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında Çin'in sanayi şehri Dongguan'da düzenleneceği açıklandı.

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Bu yılki geliştirici konferansı, ABD yaptırımları ışığında ele alması gereken çok sayıda konu olacağından Huawei için kritik önem taşıyor. Üç gün sürecek olan etkinlik açılış konuşması, teknik forum ve Codelabs (kodlama uygulamaları) olmak üzere üç bölüme ayrılacak.

Android ve macOS'tan hızlı

Konferansta, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki yeniliklerin yanı sıra çeşitli ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bununla birlikte Huawei’nin Android'e alternatif olarak geliştirdiği HongMeng adlı işletim sistemi ilk kez bu konferansta sahneye çıkabilir.

HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei de aynı şeyi doğrulayarak Apple'ın macOS işletim sisteminden de hızlı olacağını söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca HongMeng'in routerlar, veri merkezleri, network switchleri, akıllı ev aletleri ve daha fazlasıyla çalışmak üzere tasarlandığını belirtti.

https://www.gizmochina.com/2019/07/05/huawei-developer-conference-to-be-held-on-august-9-this-year-could-we-see-a-glimpse-of-hongmeng-os/