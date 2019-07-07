Kim Nerede? 24 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 22 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir

Huawei Geliştirici Konferansı bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çinli şirket etkinlikte Android'e alternatif olarak geliştirdiği HongMeng işletim sistemini tanıtabilir.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
4,7b
8
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle zor günler geçiren Huawei önümüzdeki ay geliştiricilerle bir araya gelecek. Huawei Geliştirici Konferansı'nın bu yıl 9-11 Ağustos tarihleri arasında Çin'in sanayi şehri Dongguan'da düzenleneceği açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı"
Bu yılki geliştirici konferansı, ABD yaptırımları ışığında ele alması gereken çok sayıda konu olacağından Huawei için kritik önem taşıyor. Üç gün sürecek olan etkinlik açılış konuşması, teknik forum ve Codelabs (kodlama uygulamaları) olmak üzere üç bölüme ayrılacak.

Android ve macOS'tan hızlı

Konferansta, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki yeniliklerin yanı sıra çeşitli ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bununla birlikte Huawei’nin Android'e alternatif olarak geliştirdiği HongMeng adlı işletim sistemi ilk kez bu konferansta sahneye çıkabilir.
HongMeng'in Android'den %60 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Huawei CEO'su Ren Zhengfei de aynı şeyi doğrulayarak Apple'ın macOS işletim sisteminden de hızlı olacağını söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca HongMeng'in routerlar, veri merkezleri, network switchleri, akıllı ev aletleri ve daha fazlasıyla çalışmak üzere tasarlandığını belirtti.

https://www.gizmochina.com/2019/07/05/huawei-developer-conference-to-be-held-on-august-9-this-year-could-we-see-a-glimpse-of-hongmeng-os/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
a_y_k_u_t 12 sa. en beğenilen
Uygulama olmadığı sürece işletim sistemi işe yaramaz tek başına.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Henkan 5 sa. yeni yorumcu
İyi kötü üçüncü bir seçenecek olması iyi olacak. Ticaret Savaşı bitti ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canavan06 6 sa.
Android dediğin sistem zaten iyi bir sistem değil bundan daha iyisini yapmaları süpriz olmaz ama huawei dediğin firmanın ne yazılım tecrübesi var ki ios'dan daha iyisini yapacak ? Şuan telefonlarında kullandıkları emuı bile ios çakması.. Zamanında çinlilerin deepin linux adı altında direk kişilerin verilerini yürüttüğünü de biliyoruz bu çinlilere de çok güvenmeyin ha amerika ha bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mawi_silgi 9 sa.
Amma gömdünüz Huawei yi...
Casusluk, emellerine ulaşmak falan..
GOOGLE ve Apple yapmıyor değil mi casusluk.?
Çinlileri sevmem.. Ama abd denilen sömürgeci itlere karşı direnişlerini destekliyorum..
Androidin üzerine kurgulanacak "ark OS" işletim sistemi..Var olan bütün uygulamaları kullanmama olanak sağlarsa, fiyatı ve hızı tatmin ederse ve büyük sürprizlerle gelirse.. Diğer Çinli firmalarda bu sistemi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dsagon 9 sa.
Putin in dediği gibi Liberalizmin sonu geldi... Liberal ekonomi serbest rekabet demekti, Ama gördük ki,Amerikan firmaları güçlü olduğundaymış bütün serbest rekabet. Kalleşce yok etmeye çalışıyor ve topyekün savaş açtılar... Huawei artık dünyanın en iyisi. Ben bundan sonraki tüm tercihlerimde Huawei yi destekleyeceğim...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan diric 9 sa. dsagon
Çok merak ediyorum, Huawei hangi konuda en iyi ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlhkhy 8 sa.
Ben daha çok merak ediyorum siyasi argümanla teknoloji firması destekleme nasıl bir duygudur. Madem öyle git milletçi duygu ile Vestel, Casper gibi (şahsen desteklediğimden değil) Türk firmalarını destekle. Bu ekonomik savaşsa herkes baltalarını çıkarmış durumda. Amerika'nın her zaman yaptığı etik olmayan şekilde gücünü kullanıyor. Ki Çin de hiç bir zaman masum değil. O yüzden bu sebeplerden taraf olmayın. Gidip iPhone alıp kırmayın. Huawei sevdalısı da olmayın. Samsung'da alın demiyorum bu mağdur psikolojisi ile kimse haklı yada en iyisi olmuyor. Ekonomik gücünüz neye elveriyorsa size uygun olan en iyi ürünü alın. Bu gün Vestel yada Casper olur yarın Huawei Samsung yada Apple olur...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 11 sa.
Android ten niye vacgeciyor? MEvcut ve rakip Android kullanicilarina nasil bir izahatlari olacak ? Insanlar ayni uygulamalari ucretini odeyerek aldiklari oyun ve uygulamalar ve ucretli abonelikler hicbiri de yok. Yeni bir isletim sistemine gecmek artik cok zor.
Anlasilan Andrid R guncellemesi hicbir cihaz alamayacak.
Baksaniza yaptirimlar icin gecici Andorid lisanslari ile suan herhnagi bir cihaz veya cikacak cihaz simdilik etkilenmiyor ALGISI var lakin dananin kuyrugu 19 Agustos 2019 da kopacak. Anlasilan Huawei kapali isletim sistemi ile casusluk basta olmak uzere herhangi bir kullanicinin herseyine emelleri neyse istegini yapacaktir.
Sahtekarliklari surekli kanitlariyla ifsa olmaktadir. Kamerasindan tutun da CPU GPU sundaki hileler herhalde daha rahat kandiracaklar ...
Olsa olsa Cin ic pazarina hitap edebilir.
Suan Huawei in bircok hizmeti online olan kendi ulkelerinde varken Avrupa dahil Turkiye dahil neden yok ? Madem yok ona gore de fiyatini da ciddi oranda dusurursun... Ama o da yok. Fiziksel magazalarin kendi mekanlarinda neredeyse olmamasi koca Turkiye de 1-2 tane var Izmir de vardi ... SErvis aglari da kendilerine ait degil cogunlugu da KVK dan ki KVK in her subesiyle de anlasmamislar... Her sehirde de yaygin degiller. KArgo ile yolla bekle gelsin. ORtalama en iyimser 1 hafta cihaz yok ama 1 saat lik veya 1 gunluk islem icin beklemek !...
Turkiye icin bitmistir ve esasli da onem verdikleri yoktur.
Kaliteleri de vasat ekrani basta olmak uzere ...
Kamerasi yazilimsal hilelerle dolu ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 5 sa. smart1978
mevcut lar android yada ios kullanmaya devam etsin. hedef kitlesi belkide ilk defa telefon kullanacak olanlardır. ayrıca başka çıkar yolları yok. başarılı olur yada olmaz denemek zorundalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 11 sa.
Uydurma haber olduğuna bahse giren var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ercmaster 11 sa.
Olumsuz yorum yazanlar android in oturması yıllar sürdüğünü unuttu mu? Hala android her güncellenişinde 2 ay boyunca yama yapıyorlar. 10 senedir bu böyle. Bırakın rekabet gelsin. Bırakın olumsuz düşünceleri. Bence rekabet iyidir. Android de zaten ios değil. Sürekli hata yapıyor. Kısa sürede uygulama pazarı da oturur. Millet yeni pazar arıyor. Rahat olun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
servusdedurantem 11 sa.
Macos ne alaka ios olmasın o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 12 sa. en beğenilen
Uygulama olmadığı sürece işletim sistemi işe yaramaz tek başına.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sounderland 5 sa.
Yaklaşık 500 milyon Emui kullanıcısı var. Diğer çinli telefon üreticileri de bu ortak yazılıma yönelirse muazzam bir eko sistem ortaya çıkar ki Google'nin Huawei ye yapmış olduğu yaptırım diğer Çinli telefon üreticilerine de ders olmuştur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 5 sa. a_y_k_u_t
işletim sistemi, uygulama olmadan olur. ancak uygulama, işletim sistemi olmadan olmaz. önce işletim sistemi olacak sonra uygulama geliştirilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 12 sa.
Bu kadar kısa zamanda beklentileri ne oranda karşılayacağını yakında göreceğiz. Umarım başarılı olurlar ve rekabet artar.
Biz bu atılımı yıllardır Samsundan bekliyorduk.
Duydun mu sevgili Samsung'çuğum!?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Üye, 7 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4672 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cep telefonu, akıllı telefon ve
6 etiket daha huawei hongmeng os Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 sa. Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 6 sa. NASA’nın uzayda bulunan ve uzaya gönderilecek beş keşif uydusu 6 sa. Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu 7 sa. Denizlerdeki yabancı cisimlere dolanan hayvanların hayatı risk altında 8 sa. Şimdi Intel düşünsün! AMD Ryzen 9 3900X incelemesi 11 sa. 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 12 sa. Apple eksik OLED siparişleri nedeniyle Samsung'a 683 milyon dolar ödedi 12 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin geliştirdiği HongMeng işletim sistemi önümüzdeki ay tanıtılabilir Sonraki Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek 13 sa. Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor 14 sa. Toyota kendi kendini şarj edebilen güneş enerjili otomobil üzerinde çalışıyor 14 sa. MSI göreve hazır | AMD Ryzen için X570 Ace 14 sa. Note 10'un kulaklık girişine sahip olmadığını gösteren kılıf görselleri yayınlandı 15 sa. Sony Xperia 20'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 16 sa. En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta 17 sa. Binance buluşmaları bu kez Ankara’da 17 sa. Lenovo tercüme yapabilen akıllı faresini duyurdu 18 sa. Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir 19 sa. Google Chrome’a oynat butonu geliyor 20 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu 1 gün Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu 1 gün 2si1 | Milli Otomobil ne zaman geliyor? 1 gün Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Red Dead Redemption 2 PC Social Club Kaynak Kodunda Görüldü
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim