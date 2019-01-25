Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak

Geçen yıl başlayan katlanabilir akıllı telefon yarışına dahil olmaya hazırlanan Huawei son aşamaya gelmiş durumda. Firma muhtemelen prototip aşamasındaki ilk örneği MWC 2019 fuarında tanıtacak.

Hem katlanabilir hem 5G destekli

Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonunu MWC fuarına sakladığı bir süredir dile getiriliyordu. Hatta Samsung’un gölgede kalmamak amacıyla Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihindeki ayrı bir etkinlikte tanıtmayı tercih ettiği de ifade edilmişti.

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Firma katlanabilir telefonunu MWC fuarında tanıtacağını doğruladı. Bu akıllı telefon 5G uyumlu olacak. Samsung’un da 5G destekli katlanabilir telefon versiyonu hazırladığı biliniyor. Yani telefonlar her açıdan rekabet edecekler.

Huawei’nin bu telefonu hangi seri altında sunacağına dair bir bilgi yok. Huawei P30 serisinden en az birinin 5G desteği sunacağı ifade ediliyor. Belki iki 5G telefonu da aynı seri içerisinde yer alır veya firma Porsche Design tarafında özel bir versiyon geliştirebilir.

Diğer taraftan Huawei en erken Nisan ayında katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek istiyor. Telefonda firmanın 5G uyumlu Balong 5000 hücresel modemine yer verilecek. Fiyat konusunda ise bir detay yok.