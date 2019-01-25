Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak

Huawei yetkilileri MWC 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefon duyurusu yapılacağı iddialarını doğruladı. Huawei’nin katlanabilir telefonu 5G desteği ile birlikte sunulacak.
3 ay
2,4b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl başlayan katlanabilir akıllı telefon yarışına dahil olmaya hazırlanan Huawei son aşamaya gelmiş durumda. Firma muhtemelen prototip aşamasındaki ilk örneği MWC 2019 fuarında tanıtacak.

Hem katlanabilir hem 5G destekli

Huawei’nin katlanabilir ekranlı telefonunu MWC fuarına sakladığı bir süredir dile getiriliyordu. Hatta Samsung’un gölgede kalmamak amacıyla Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihindeki ayrı bir etkinlikte tanıtmayı tercih ettiği de ifade edilmişti.

Ayrıca Bkz. "Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak?"

Firma katlanabilir telefonunu MWC fuarında tanıtacağını doğruladı. Bu akıllı telefon 5G uyumlu olacak. Samsung’un da 5G destekli katlanabilir telefon versiyonu hazırladığı biliniyor. Yani telefonlar her açıdan rekabet edecekler.  

Huawei’nin bu telefonu hangi seri altında sunacağına dair bir bilgi yok. Huawei P30 serisinden en az birinin 5G desteği sunacağı ifade ediliyor. Belki iki 5G telefonu da aynı seri içerisinde yer alır veya firma Porsche Design tarafında özel bir versiyon geliştirebilir.

Diğer taraftan Huawei en erken Nisan ayında katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek istiyor. Telefonda firmanın 5G uyumlu Balong 5000 hücresel modemine yer verilecek. Fiyat konusunda ise bir detay yok.

 

https://www.phonearena.com/news/huawei-foldable-phone-5g-support-mwc-2019-launch-confirmed_id113090 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 3 ay
Snapdragon 855 li gelsin :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 3 ay smart1978
O, Allah’ın emri artık. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 ay smart1978
Gerek mi var, Amerika'da zaten satmalarına izin vermiyorlar. Qualcomm ilk önce Huawei gibi bütünleşik 5G modem üretsin 😂
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2393 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei foldable phone ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı 3 ay Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak Sonraki Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim