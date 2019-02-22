Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı

Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Ishan Agarwal (@ishanagarwal), Huawei’nin yakında tanıtacağı katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun ilk görüntüsünü paylaştı.

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Çinli teknoloji devinin katlanabilir telefonu Mate X adıyla piyasaya sürülecek. Yayınlanan fotoğraf önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yapacak Barcelona’daki konferans salonlarından biri için pano hazırlayan işçileri gösteriyor.

24 Şubat'ta tanıtılacak

Posterdeki telefon Samsung'un kısa süre önce duyurusunu yaptığı Galaxy Fold'dan çok daha fütüristik görünüyor. Mate X'in 5G teknolojisine sahip olacağını biliyoruz. Bunun dışında cihazla ilgili çok fazla bilgi yok.

Huawei, Mate X’i 24 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacak. Yani akıllı telefonla tanışmak için önümüzde sadece iki gün kaldı. Samsung'un katlanabilir telefonunun başlangıç fiyatı 1.980 dolar olarak açıklanmıştı. Bakalım Huawei karşımıza nasıl bir fiyat etiketi ile çıkacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1099009561627951104