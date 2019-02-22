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Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in ilk görüntüsü yayınlandı

Samsung'un ardından bir başka dev marka katlanabilir telefonunu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei'nin 24 Şubat'ta tanıtacağı katlanabilir ekranlı telefonun ilk görüntüsü yayınlandı.
2 ay
16,4b
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28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Ishan Agarwal (@ishanagarwal), Huawei’nin yakında tanıtacağı katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun ilk görüntüsünü paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı"
Çinli teknoloji devinin katlanabilir telefonu Mate X adıyla piyasaya sürülecek. Yayınlanan fotoğraf önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yapacak Barcelona’daki konferans salonlarından biri için pano hazırlayan işçileri gösteriyor.

24 Şubat'ta tanıtılacak

Posterdeki telefon Samsung'un kısa süre önce duyurusunu yaptığı Galaxy Fold'dan çok daha fütüristik görünüyor. Mate X'in 5G teknolojisine sahip olacağını biliyoruz. Bunun dışında cihazla ilgili çok fazla bilgi yok.
Huawei, Mate X’i 24 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacak. Yani akıllı telefonla tanışmak için önümüzde sadece iki gün kaldı. Samsung'un katlanabilir telefonunun başlangıç fiyatı 1.980 dolar olarak açıklanmıştı. Bakalım Huawei karşımıza nasıl bir fiyat etiketi ile çıkacak.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1099009561627951104 Yorum Yaz
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Manhunt Three 2 ay en beğenilen WaylandIZMIR
Bu tür icatlar genelde ara teknoloji gibi. Yani büyük bir atılım için bu tarz icatlar gerekli. Yoksa telefonlar hep aynı mı olacak sanıyordun ?
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alaz1903 2 ay
Rekabet boyut değiştirdi. Şimdi çoğu kişi dudak büküyor ama önümüzdeki yıllarda telefon kullanım şekli bu tarza dönecek. Bu şekilde kullanım deneyimi yaşayan biri artık günümüzün klasik telefonlarını eline almak istemeyecek. Kullanıcı dostu tasarımı ve katlanma açılma senaryolarında verimli kullanım deneyimini sunan firma ön plana çıkacak.
Rekabet boyut değiştirdi. Şimdi çoğu kişi dudak büküyor ama önümüzdeki yıllarda telefon kullanım şekli bu tarza dönecek. Bu şekilde kullanım deneyimi yaşayan bi...
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gbzlim 2 ay
Firmalarin cok işine geliyor eskiden amiral gemileri 700 dolardi çentikli telefon çıkardılar fiyatı 1000 dolar yaptılar. Simdi katlanan telefon yaptilar oldu 2000 dolar. 3 sene sonra yeni bir furya cikar olur 3000 dolar.
Firmalarin cok işine geliyor eskiden amiral gemileri 700 dolardi çentikli telefon çıkardılar fiyatı 1000 dolar yaptılar. Simdi katlanan telefon yaptilar oldu 20...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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kaya0 2 ay
biz de hâlâ vestel
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DH Misafiri 2 ay
Bence de harika tasarım bu razor tasarımı, fakat ben samsung ve xaomi tablet tel tasarımını da kullanışlı buldum, tek sorun ekranları çok kırılgan duruyor ki kullanıcıyı kaçıran asıl maliyet pil ve ekran değişimi...
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redoano 2 ay
Bu teknoloji şuna ulaşacak seviyeye gelene kadar çok kaba ve günlük telefon olarak kullanılacak kadar ince değil.
Bu konsepti gerçekten yaparlarsa son 5 yılın en şık telefonu olabilir. Heyecanla bekliyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mustafasc 2 ay
Bir android kullanıcısı olarak ve apple 'ın kapitalizmin dibine vurmuş politikasından nefret eden biri olarak şundan eminim ki iphone un katlanabilir bir cihazı çıkana kadar bu ürünlerin hicbir albenisi olmayacak. Tıpkı ilk iphone çıkana kadar pda, cep bilgisayarı diye çıkarılan ürünlerin yayginlasmadi gibi...
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swat882 2 ay mustafasc
Alakası yok, giyilebilir teknolojiler apple ile başlamadı sonuçta.
Apple sadece daha hızlı benimsenmesini sağlıyor.
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WB 2 ay
Toplam kalinlik 7mm altina duserse dusunulebilir, yoksa bildigin takoz
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swat882 2 ay
Millet yine saçmalık filan demiş

hocam teknolojinin nereye gideceğine 3. Dünya ülkesinde evde oturarak karar veremezsin.
Teknolojinin nasıl ve ne şekilde kullanılacağına sen değil o firmalardaki mühendisler karar verir.
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ONIONBUD 2 ay swat882
Kullanacak olan çoğunluk karar verir sanıyordum.
Demokrasi _ bkz. Türkçe sözlük ..
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Askaparta 2 ay
O fiyatlara daha çok yıllar katlanır.
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pogomania 2 ay
En iyi tasarım Xiaomi ürününde ama sağlamlık açısından en iyisi Samsung Fold gibi.
Bu telefonlarda olmazsa olmaz bence kalem ki bu şekilde gerçek hitabına ulaşabilir.
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mehmetkyc 2 ay
Telefon değil bildiğin tablet bu yani farkı sadece katlanması onu cepte taşıması var
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qrolica 2 ay
makaralı perde gibi açılan tablet yaparlarsa çok güzel olur
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