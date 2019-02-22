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Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve özellikleri ortaya çıktı

Meizu'nun 6 Mart tarijinnde Pekin'de tanıtacağı Note 9 bu kez AnTuTu platformunda göründü. Akıllı telefon 48 MP arka kamera ve 4.000 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu Note 9, 6 Mart tarihinde Çin'in Pekin şehrinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak. Akıllı telefonun teknik özellikleri daha önce TENAA'da listelenmişti. Bugün ise bazı önemli özellikleri ve benchmark puanı ile AnTuTu'da "Meizu m1923" olarak göründü.
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Meizu Note 9, 2244 x 1080 piksel çözünürlükte Full HD+ ekrana sahip. Cihaz kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefonda 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. AnTuTu puanının ise 175.897 olduğunu görüyoruz.

48 MP arka kamera ile gelecek

Su damlası çentikli ekranla karşımıza çıkacak olan Note 9, 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Söylentiler, 18W mCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği yönünde. Cihazın 64 GB'lık tek bir depolama seçeneği olacak. microSD kart yuvası ise maalesef yok.
TENAA görüntüleri telefonun arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca 48 megapiksellik Samsung ISOCELL GM1 ana sensör ve 5 megapiksel ikinci sensöre ev sahipliği yapan çift arka kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

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High Sierra 2 ay en beğenilen
Meizu fiyat performans dengesini rakiplerine göre daha iyi tutuyor.
Meizu X8 ile Mi8 SE'yi kıyaslamak yeterli bunu anlamak için.
Bu telefon da direkt Redmi Note7 Pro'nun (S675 ile gelmesi beklenen cihaz) fiyat/performans çizgisi dahilinde dişli bir rakibi olacak.
Meizu fiyat performans dengesini rakiplerine göre daha iyi tutuyor.Meizu X8 ile Mi8 SE'yi kıyaslamak yeterli bunu anlamak için.Bu telefon da direkt Red...
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atilasat 2 ay
fake bir habere benziyor zira antutu görselindeki qualcomm'un yazılışı yanlış.
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High Sierra 2 ay en beğenilen
Meizu fiyat performans dengesini rakiplerine göre daha iyi tutuyor.
Meizu X8 ile Mi8 SE'yi kıyaslamak yeterli bunu anlamak için.
Bu telefon da direkt Redmi Note7 Pro'nun (S675 ile gelmesi beklenen cihaz) fiyat/performans çizgisi dahilinde dişli bir rakibi olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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0quz28 2 ay High Sierra
mi8 se global bir model değil çin için özel bir sürüm tr ye getirince fiyatı uçurmuşlar garip, mi8 se nin sanırım pahalı olmasının bir sebebi de amoled ekran, tasarım olarak x8 i çok beğeniyorum bir mi 8 kullanıcısı olarak
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pisina 2 ay
f/p telefonlarına bu modeli de ekleyelim.
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eP_362 2 ay
Redmi Note 7 katili yolda.
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sreylare 2 ay
Uygun bir fiyatla ülkeye geleydin. Şuan cihaz almama sebebim bu telefondur. Android 9, 4000lik pil ve sd675. Bir de OIS olaymış telefonda. Güncelleme almasa bile umurumda değil en çok 1500den gel yeter.
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