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Huawei'nin kurucusunun kızı tam bir Apple düşkünü çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin mali işler müdürü Meng Wanzhou'nun sıkı bir Apple kullanıcısı ortaya çıktı. İşte konunun detayları.
1 ay
5,4b
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15
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, kendi ürettikleri cihazları, rakip cihazlara tercih etmeleri kadar normal bir şey yoktur. Ancak bu durum Huawei patronunun kızı ve şirketin mali işler müdürü Meng Wanzhou için geçerli değil.

Huawei yaptırım uyulayacak mı?

Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmış ve dünya genelinde gazetelerin manşetlerine çıkmıştı. Siyasi olarak değerlendirilen bu tutuklamanın, iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden olduğu su götürmez bir gerçek ancak Bloomberg'in yayınladığı bir rapor bambaşka bir gerçeği daha gözler önüne seriyor.
Yayınlanan habere göre Meng Wanzhou, Apple ürünlerine oldukça düşkün görünüyor. Wanzhou, Vancouver havaalanında gözaltına alınırken yanında  iPhone 7 Plus, iPad Pro ve MacBook Air olduğu tutanaklara geçmiş. Mali işler müdürünün yanında taşıdığı tek Huawei ürününün ise Porsche tasarımlı bir Huawei P20 akıllı telefon olduğu belirtiliyor. Huawei'nin rakip şirketlerin ürünlerini kullanan çalışanlarına sert yaptırımlar uyguladığı biliniyor. Bakalım bu yaptırımlar patronun kızı Meng Wanzhou için de geçerli olacak mı, hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-22/huawei-cfo-had-a-penchant-for-rival-apple-products-it-seems Yorum Yaz
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Tendürek 1 ay en beğenilen
Amerika gerçekten bu işi biliyor. Bu haberi tüm dünyaya geçip, insanların gözünde rakibi karalayıp, imajını zedeliyor. Kendi ürünlerinin de rakip firma patronları tarafından bile tercih edildiğini herkesin bilinçaltına yerleştiriyor. Nasılsa kimse sormayacak "neden" diye... Bu esnada karşı tarafa da söz hakkı tanınmıyor. Karşı taraftan açıklama gelse bile ilk andaki karalama haberi gibi geniş kitleye yayılması mümkün değil. Medya desteği sağolsun, adamlar istedikleri gibi manipüle ediyorlar olayları.
Amerika gerçekten bu işi biliyor. Bu haberi tüm dünyaya geçip, insanların gözünde rakibi karalayıp, imajını zedeliyor. Kendi ürünlerinin de rakip firma patronl...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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Xloud 1 ay
Parası 7 Plus'a yetmiş sanırım fakir! (Amerika'nın Batıdan doğuya ters ve kontrollü haber akışı hala kusursuz çalışıyor...)
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al-ozaria 1 ay
Ben bu haberi Ekrem'den beklerdim. :) Gözünden kaçmış olmalı.
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Redunay 1 ay
Bunların hepsi böyle, kendi ürünlerini anlata anlata bitiremezler ama hepsi cebinde iphone taşır.
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DH Misafiri 1 ay
Kaliteden anlıyormuş helal olsun :D
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fhrstw 1 ay
Huwaei bedava olsa kullanmam lafını gerçeklemiş olduk.
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mhrUca 1 ay
7plus ne git xs max al
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DH Misafiri 1 ay
Bundan önce coca cola fabrikasinda çalışan işçi evde pepsi içiyor diye işten atılmış hikayesi vardı.
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esmerbuyucu 1 ay
Eee ne kullansaydı, üst düzey müdür de doğal olarak en iyisini tercih etmiş. 😂
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Xtrud 1 ay
Apple'da Android telefon kullanan yok sanki uygulamaların Android versiyonunu apk olarak kurup deniyorlardır kesin...
Klasik Apple'ın ABD destekli eşikaltı algı oluşturma olayı. Kız niye hapiste gerekçe var mı kanıt varmı neden sürekli tutuklanıp serbest kalıyor konuşan yok... Tam da P30 Pro tanıtımına denk geldi nedense :) Phonearena.com da EMIU dünyanın en çirkin arayüzü diye haber yapmış onuda çevirip yayınlar bir çok kendi vizyonu olmayan haber sitesi bir süre sonra...
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The.Mafia 1 ay
Applle benzer telefon çıkarmaları demek bundan dolayıymış
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Xloud 1 ay
Parası 7 Plus'a yetmiş sanırım fakir! (Amerika'nın Batıdan doğuya ters ve kontrollü haber akışı hala kusursuz çalışıyor...)
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al-ozaria 1 ay
Ben bu haberi Ekrem'den beklerdim. :) Gözünden kaçmış olmalı.
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