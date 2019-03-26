Huawei'nin kurucusunun kızı tam bir Apple düşkünü çıktı

Teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, kendi ürettikleri cihazları, rakip cihazlara tercih etmeleri kadar normal bir şey yoktur. Ancak bu durum Huawei patronunun kızı ve şirketin mali işler müdürü Meng Wanzhou için geçerli değil.

Huawei yaptırım uyulayacak mı?

Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmış ve dünya genelinde gazetelerin manşetlerine çıkmıştı. Siyasi olarak değerlendirilen bu tutuklamanın, iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine neden olduğu su götürmez bir gerçek ancak Bloomberg'in yayınladığı bir rapor bambaşka bir gerçeği daha gözler önüne seriyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-22/huawei-cfo-had-a-penchant-for-rival-apple-products-it-seems

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Yayınlanan habere göre Meng Wanzhou, Apple ürünlerine oldukça düşkün görünüyor. Wanzhou,gözaltına alınırken yanındaveolduğu tutanaklara geçmiş. Mali işler müdürünün yanında taşıdığı tek Huawei ürününün ise Porsche tasarımlı birakıllı telefon olduğu belirtiliyor. Huawei'nin rakip şirketlerin ürünlerini kullanan çalışanlarınauyguladığı biliniyor. Bakalım bu yaptırımlar patronun kızı Meng Wanzhou için de geçerli olacak mı, hep beraber göreceğiz.