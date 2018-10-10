Huawei'nin yapay zekalı yeni yongaları Qualcomm ve Nvidia ile yarışacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında Apple'ı geride bırakıp dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi konumuna yükselen Huawei şimdi bu çitayı yükseltmenin peşinde. Şirket yeni ürettiği yapay zeka (AI) destekli yonga modelleri ile Qualcomm ve Nvidia gibi ABD'li yonga üreticileriyle rekabete girmeye hazırlanıyor.

Huawei yeni teknoloji üretmeye devam ediyor

Huawei dün yapılan yıllık olağan toplantısında Nvidia ve Qualcomm'un yongaları gibi makine öğrenimini destekleyen yeni bir Ascend yonga serisini duyurdu. Yeni çiplerle birlikte Huawei, cihazların farklı servislerle daha iyi entegre olmasına yardımcı olmak için bulut bilişim hizmetlerini de tanıttı. Bulut bilişim platformunun Alibaba, Microsoft ve Amazon için geliştirilen web servislerinde rekabet sağlayacağı belirtiliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-10/china-s-huawei-takes-aim-at-qualcomm-nvidia-with-new-ai-chips

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Tanıtılan yeni yonga modellerinden'un veri merkezlerinde kullanılmak üzere,'un ise akıllı telefonlar, akıllı saatler ve IoT gibi internete bağlanabilen cihazlar için geliştirildiği açıklandı. Başkan Hua Xu, Şangay'daki Huawei konferansında konuyla ilgili olarak "Huawei'nin AI stratejisi, temel teknolojilere ve yetenek eğitimlerine devam eden yatırımların üzerine inşa edildi" ifadelerini kullandı.