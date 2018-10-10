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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin yapay zekalı yeni yongaları Qualcomm ve Nvidia ile yarışacak

Dünyanın en büyük telekominikasyon şirketlerinden Huawei, yıllık olağan toplantısında yakında piyasaya sürülecek olan yapay zeka destekli yeni yongalarını duyurdu. Detaylar haberimizde...
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Apple'ı geride bırakıp dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi konumuna yükselen Huawei şimdi bu çitayı yükseltmenin peşinde. Şirket yeni ürettiği yapay zeka (AI) destekli yonga modelleri ile Qualcomm ve Nvidia gibi ABD'li yonga üreticileriyle rekabete girmeye hazırlanıyor.

Huawei yeni teknoloji üretmeye devam ediyor

Huawei dün yapılan yıllık olağan toplantısında Nvidia ve Qualcomm'un yongaları gibi makine öğrenimini destekleyen yeni bir Ascend yonga serisini duyurdu. Yeni çiplerle birlikte Huawei, cihazların farklı servislerle daha iyi entegre olmasına yardımcı olmak için bulut bilişim hizmetlerini de tanıttı. Bulut bilişim platformunun Alibaba, Microsoft ve Amazon için geliştirilen web servislerinde rekabet sağlayacağı belirtiliyor.
Tanıtılan yeni yonga modellerinden Ascend 910'un veri merkezlerinde kullanılmak üzere, Ascend 310'un ise akıllı telefonlar, akıllı saatler ve IoT gibi internete bağlanabilen cihazlar için geliştirildiği açıklandı. Başkan Hua Xu, Şangay'daki Huawei konferansında konuyla ilgili olarak "Huawei'nin AI stratejisi, temel teknolojilere ve yetenek eğitimlerine devam eden yatırımların üzerine inşa edildi" ifadelerini kullandı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-10/china-s-huawei-takes-aim-at-qualcomm-nvidia-with-new-ai-chips Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
bu haberiyazana soru: Apple "kendisi" telefon mu üretiyor?
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DH Misafiri 7 ay
Çin liler olmasa telefon teknolojisi bukadar hizli ilerlemez buyuk markalar altta kallmamak icin comert oluyorlar
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kymelria 7 ay
Hile yapmayın, temiz bir rekabet olsun. İyi olan kazansın.
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koyunsavar 7 ay kymelria
Çinlilerin bakışında hile çalma diye birşey yok onlara böyle şeyler normal geliyor. Herseyin resmini çekip kopyaliyolar.
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intel7mix 7 ay
Heryere girmeye çalışıyorlar patlamasalar bari.
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