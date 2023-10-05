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    ABD Ticaret Bakanı: Huawei'nin çip konusundaki ilerlemeleri "rahatsız edici"

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Huawei'nin çip üretiminde kaydettiği ilerlemelere ilişkin haberleri "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak değerlendirdi. Raimondo'ya göre önlemler artmalı.
    ABD: Huawei'nin çip konusundaki ilerlemeleri rahatsız edici Tam Boyutta Gör
    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Senatosu Ticaret Komitesi huzurunda yapılan bir oturumda, Huawei'nin çip üretiminde kaydettiği ilerlemeye ilişkin haberleri "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

    Raimondo'ya göre, ABD hükümetinin Çin'e yapılan teknoloji ihracatını sıkı bir şekilde denetlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bakan ayrıca, ABD hükümetinin yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını kesin bir şekilde ifade etti.

    Seagate'e 300 milyon dolar ceza kesilmişti

    Gina Raimondo, "Farklı araçlara, uygulama konusunda ek kaynaklara ihtiyacımız var ve yaptırımları artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Deneyimli politikacı ayrıca Senato'ya, bakanlığının ABD menşeli ürün ve teknolojilerin satışı üzerindeki yetkisini daha da genişletecek bir yasa teklifi sundu.

    Raimondo, ABD'nin yaptırımları ihlal eden şirketlere karşı aldığı önlemler sorulduğunda, Huawei'ye 1.1 milyar dolar değerinde sabit disk sattığı için 300 milyon dolar para cezasına çarptırılan Seagate'i örnek gösterdi.

    ABD: Huawei'nin çip konusundaki ilerlemeleri rahatsız edici Tam Boyutta Gör

    Huawei ve SMIC'in ilerlemesi ürkütüyor

    Senato henüz Ticaret Bakanlığı'na daha fazla yetki tanıyan tasarıyı oylamadı. Bununla birlikte ABD'li yetkililer, Huawei ve SMIC gibi şirketlerin hızlı ilerlemelerinden endişe duyuyor. Bunun temel nedeni, söz konusu şirketlerin Mate 60 için Kirin 9000s çipini üretmeyi başarmış olması.

    Raimondo'nun bakanlığına yönelik baskı, Çin'in gelişmiş 7 nm çipleri büyük ölçekte üretebilecek kapasiteye sahip olduğu haberlerinin ortaya çıkmasıyla daha da arttı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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