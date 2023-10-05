ABD Ticaret Bakanı: Huawei'nin çip konusundaki ilerlemeleri "rahatsız edici"

Raimondo'ya göre, ABD hükümetinin Çin'e yapılan teknoloji ihracatını sıkı bir şekilde denetlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bakan ayrıca, ABD hükümetinin yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını kesin bir şekilde ifade etti.
Seagate'e 300 milyon dolar ceza kesilmişti
Gina Raimondo, "Farklı araçlara, uygulama konusunda ek kaynaklara ihtiyacımız var ve yaptırımları artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Deneyimli politikacı ayrıca Senato'ya, bakanlığının ABD menşeli ürün ve teknolojilerin satışı üzerindeki yetkisini daha da genişletecek bir yasa teklifi sundu.
Raimondo, ABD'nin yaptırımları ihlal eden şirketlere karşı aldığı önlemler sorulduğunda, Huawei'ye 1.1 milyar dolar değerinde sabit disk sattığı için 300 milyon dolar para cezasına çarptırılan Seagate'i örnek gösterdi.
Huawei ve SMIC'in ilerlemesi ürkütüyor
Senato henüz Ticaret Bakanlığı'na daha fazla yetki tanıyan tasarıyı oylamadı. Bununla birlikte ABD'li yetkililer, Huawei ve SMIC gibi şirketlerin hızlı ilerlemelerinden endişe duyuyor. Bunun temel nedeni, söz konusu şirketlerin Mate 60 için Kirin 9000s çipini üretmeyi başarmış olması.
Raimondo'nun bakanlığına yönelik baskı, Çin'in gelişmiş 7 nm çipleri büyük ölçekte üretebilecek kapasiteye sahip olduğu haberlerinin ortaya çıkmasıyla daha da arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.