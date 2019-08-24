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Huawei'nin yeni üst sınıf yonga seti Kirin 990, 6 Eylül'de tanıtılacak

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında amiral gemisi telefonlarına güç verecek yeni Kirin 990 yonga setini duyuracak. İlk olarak Mate 30 serisinde kullanılacak işlemcinin tanıtılacağı tarih açıklandı
1 sa. (Son Güncelleme: 26 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei genelde en yeni Kirin yonga setini yılın üçüncü çeyreğinde tanıtır. Çinli şirket geçen yıl 31 Ağustos'taki IFA 2018 etkinliği sırasında Kirin 980'i duyurmuştu. Bu yıl da gelenek bozulmayacak gibi görünüyor.
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Huawei 6 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek IFA fuarında en son Kirin 990 yonga setini duyuracak. Şirket bu özel güne dikkat çekmek için işlemcinin 5G yeteneklerini vurgulayan kısa bir tanıtım filmi yayınladı.

Mate 30 serisi ile sahneye çıkacak

10 saniyelik tanıtım filminde çok fazla bilgi olmamasına rağmen Kirin 990 yonga setinin entegre 5G modem ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca saniyede 60 kare 4K video kaydını destekleyecek.
Yakında piyasaya sürülecek Huawei Mate 30 serisinin Kirin 990 ile güçlendirilecek ilk akıllı telefonlar olması bekleniyor. Henüz resmen onaylanmasa da gelen haberler Mate 30 serisinin önümüzdeki Eylül ayında resmiyet kazanacağı yönünde.


https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1164834663728201729 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erhanercan 53 dk.
1080p 30/60 fps i düzgün çeksin önce. Gerisi tamam
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