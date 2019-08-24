Huawei'nin yeni üst sınıf yonga seti Kirin 990, 6 Eylül'de tanıtılacak

Huawei genelde en yeni Kirin yonga setini yılın üçüncü çeyreğinde tanıtır. Çinli şirket geçen yıl 31 Ağustos'taki IFA 2018 etkinliği sırasında Kirin 980'i duyurmuştu. Bu yıl da gelenek bozulmayacak gibi görünüyor.

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Huawei 6 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek IFA fuarında en son Kirin 990 yonga setini duyuracak. Şirket bu özel güne dikkat çekmek için işlemcinin 5G yeteneklerini vurgulayan kısa bir tanıtım filmi yayınladı.

Mate 30 serisi ile sahneye çıkacak

10 saniyelik tanıtım filminde çok fazla bilgi olmamasına rağmen Kirin 990 yonga setinin entegre 5G modem ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca saniyede 60 kare 4K video kaydını destekleyecek.

Yakında piyasaya sürülecek Huawei Mate 30 serisinin Kirin 990 ile güçlendirilecek ilk akıllı telefonlar olması bekleniyor. Henüz resmen onaylanmasa da gelen haberler Mate 30 serisinin önümüzdeki Eylül ayında resmiyet kazanacağı yönünde.

https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1164834663728201729