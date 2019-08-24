Redmi Note 8'in resmi basın görselleri yayınlandı

29 Ağustos'ta tanıtılacak Redmi Note 8 için geri sayım başlamış durumda. Akıllı telefon henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen müşteriler cihazı satın almak için bir milyondan fazla ön kayıt yaptırdı.

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Xiaomi, akıllı telefonun arka panelini gösteren birkaç resmi basın görseli yayınladı. Redmi Note 8'i çeşitli tutuş pozisyonları ile sergileyen görüntüler ergonomik tasarıma vurgu yapıyor. Xiaomi'ye göre cihaz bu sayede kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

Sıvı soğutma sistemi

Redmi Note serisi her zaman için orta seviye akıllı telefonlardan oluşan bütçe odaklı bir seri olmuştur. Ancak bu sefer Çinli akıllı telefon üreticisi oyun odaklı daha fazla özellik ekleyerek bu gidişatı değiştirmeye çalışıyor.

Redmi Note 8 oyun odaklı Mediatek Helio G90T yonga seti ve bağımsız bir sıvı soğutma sistemine sahip olacak. Takdir edersiniz ki bu özellikler, mobil oyunların son birkaç yıldır yükselişe geçmesi nedeniyle son derece önemli hale geldi. Redmi Note 8 serisi selefiyle aynı fiyat aralığında gelirse harika işlere imza atabilir.