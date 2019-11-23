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    Huawei nova 6 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı

    Huawei nova 6 5G'nin tasarımını detaylıca gözler önüne seren bir tanıtım videosu yayınlandı. nova 6 ailesi 5 Aralık'ta yani yaklaşık iki hafta kadar sonra tanıtılacaklar.
    10 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çinli mobil teknoloji devi Huawei, nova 5 ailesinin gelişinden altı aydan daha kısa bir süre sonra 5 Aralık'ta nova 6 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntılar ile birlikte cihazın panelinin tasarımı hakkında az buçuk fikir sahibi olmuştuk. Şimdi ise şirket cihazın arka panelinin tasarımını da detaylıca gözler önüne seren bir tanıtım videosu yayınladı.
    Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, arka tarafta dikey olarak dizilmiş ve bir LED flaşla tamamlanan üçlü kamera kurulumunu görebiliyoruz. Sensörlerin yan tarafında ise lazer AF olması oldukça muhtemelen olan küçük bir sensör yer alıyor. Ön tarafta ise kapsül biçiminde ikili bir ön kamera kurulumu yer alıyor. Cihaza dair en heyecan verici detayların başında 105 derecelik geniş açılı fotoğraf çekebilen ön kamera kurulumu yer alıyor
    Ne yazık ki Huawei nova 6 veya nova 6 ailesindeki modellerden en az bir tanesi 3.5 mm'lik kulaklık jakına sahip olmayacak. Bunun dışında cihazın parmak izi tarayıcı yan tarafındaki güç düğmesine monte edilmiş durumda ve alt taraftaki USB-C girişinin bir tarafında hoparlör ızgarası, bir tarafında ise SIM kart tepsisi bulunuyor.

    nova 6 5G'nin tanıtım videosu aşağıda yer alıyor.
     

    https://www.gsmarena.com/huawei_reveals_the_nova_6_5g_in_a_new_video_teaser-news-40220.php Yorum Yaz
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