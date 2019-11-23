Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı

Kamera sensörü/lensi performans testi platformu DxOMark birkaç ay önce ön kamera incelemeleri de yapmaya başlamıştı. Son dönem amiral gemilerinin ve dikkat çekici bir kaç cihazın ön kameralarının performans incelemelerini paylaşmış olan platform, şimdi de geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmış olan Sony Xperia 5'in ön kamera performans skorlarını yayınladı.

Cihaz, ne yazık ki ön kamera performansında amiral gemisi bir model için hayal kırıklığı uyandıran sonuçlar aldı.

Sony Xperia 5'in ön kamerasının fotoğrafta 81, videoda ise 76 puan aldığı görülüyor.

Cihazın ön kamerasının genel puanı ise geniş alan derinliği odağı, tüm koşullarda doğru pozlama ve dış mekanda iyi bir dinamik aralık gibi artı yönleriyle 79 puana kadar çıkmayı başardı.

https://www.gsmarena.com/dxomark_gives_the_sony_xperia_5_an_unsatisfactory__selfie_score-news-40229.php

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Puanını düşüren eksi yönleri arasında da ise beyaz dengesinin sorunlu olması, fotoğraflarda ışık saçaklarının oluşmas, iç mekanlarda dinamik aralığın oldukça dar olması, renklerin ideal bokeh çekimlerinden daha soluk olması yer alıyor.Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak;olarak adlandırılanbirekranla geliyor. Gücünüyonga setinden alan cihaz,vedahili depolama alanı ile geliyor.Cihaz'lik ana kamera sensörü,'lik ultra geniş açılı sensör ve'lik telefoto sensörü olmak üzere üç arka kamera sensörünne sahip ve arka kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda. Ön tarafta iseçözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.