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    Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı

    Japon teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmış olduğu amiral gemisi modeli Xperia 5'in ön kamerasının performans testi sonuçları DxoMark tarafından yayınlandı.
    11 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Kamera sensörü/lensi performans testi platformu DxOMark birkaç ay önce ön kamera incelemeleri de yapmaya başlamıştı. Son dönem amiral gemilerinin ve dikkat çekici bir kaç cihazın ön kameralarının performans incelemelerini paylaşmış olan platform, şimdi de geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmış olan Sony Xperia 5'in ön kamera performans skorlarını yayınladı.

    Cihaz, ne yazık ki ön kamera performansında amiral gemisi bir model için hayal kırıklığı uyandıran sonuçlar aldı.

    Sony Xperia 5'in ön kamerasının fotoğrafta 81, videoda ise 76 puan aldığı görülüyor.
    Cihazın ön kamerasının genel puanı ise geniş alan derinliği odağı, tüm koşullarda doğru pozlama ve dış mekanda iyi bir dinamik aralık gibi artı yönleriyle 79 puana kadar çıkmayı başardı.
    Puanını düşüren eksi yönleri arasında da ise beyaz dengesinin sorunlu olması, fotoğraflarda ışık saçaklarının oluşmas, iç mekanlarda dinamik aralığın oldukça dar olması DxOMark, renklerin ideal bokeh çekimlerinden daha soluk olması yer alıyor.

    Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; Sony Xperia 5, CinemaWide olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

    Cihaz 12 MP'lik ana kamera sensörü, 12 MP'lik ultra geniş açılı sensör ve 12 MP'lik telefoto sensörü olmak üzere üç arka kamera sensörünne sahip ve arka kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.

    https://www.gsmarena.com/dxomark_gives_the_sony_xperia_5_an_unsatisfactory__selfie_score-news-40229.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    BRC_KHAN 5 sa.
    Fiyatını ve özelliklerini gördükten sonra XZ1 varken elimde bu cihazı hayatta almam, 960fps ağır çekim yok, kulaklık girişi yok, kumanda gibi uzunluğa boylamasına ekran yapmışlar, arkaya 2 kamera daha eklemişler 300 euroluk alet 700 euro olmuş. Değer mi değmez, bu yüzden XZ1 ile devam.
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    javaprof 7 sa.
    Bu sony ne yapmya çalışıyor xperia 1 de amiral gemisi 5 de amiral gemisi.
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    MertDrx 7 sa.
    Yaklaşık 10 yıldır sony kullanıyorum bu telefon türkiyeye gelse yine alırdım.
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    DokuzKuyrukluTilki 6 sa. MertDrx
    Sony bu yüzden kendini geliştirmeyi bıraktı. bir kitle var Sony ne telefon üretse alır. aynı iPhone fanları gibisiniz.
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