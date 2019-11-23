Sony Xperia 5'in ön kamerasının DxOMark skoru yayınlandı

Kamera sensörü/lensi performans testi platformu DxOMark birkaç ay önce ön kamera incelemeleri de yapmaya başlamıştı. Son dönem amiral gemilerinin ve dikkat çekici bir kaç cihazın ön kameralarının performans incelemelerini paylaşmış olan platform, şimdi de geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmış olan Sony Xperia 5'in ön kamera performans skorlarını yayınladı.
Cihaz, ne yazık ki ön kamera performansında amiral gemisi bir model için hayal kırıklığı uyandıran sonuçlar aldı.
Sony Xperia 5'in ön kamerasının fotoğrafta 81, videoda ise 76 puan aldığı görülüyor.
Cihazın ön kamerasının genel puanı ise geniş alan derinliği odağı, tüm koşullarda doğru pozlama ve dış mekanda iyi bir dinamik aralık gibi artı yönleriyle 79 puana kadar çıkmayı başardı.
Cihazın teknik özelliklerinden de kısaca söz edecek olursak; Sony Xperia 5, CinemaWide olarak adlandırılan 6.1 inçlik bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
Cihaz 12 MP'lik ana kamera sensörü, 12 MP'lik ultra geniş açılı sensör ve 12 MP'lik telefoto sensörü olmak üzere üç arka kamera sensörünne sahip ve arka kamera kurulumu sol üst köşeye konumlandırılmış durumda. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor.
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