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Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor

Çinli teknoloji devi Huawei'nin orta sınıf akıllı telefonlarında kullanmak üzere 20W'lık bir şarj protokolü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni şarj teknolojisi ilk olarak P30'da kullanılabilir.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'in önde gelen şirketlerinden biri olan Huawei sürekli olarak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket bir süre önce Huawei Mate 20 Pro ile birlikte gelen ve bir saat içinde 4200 mAh pili tamamen şarj edebilen 40W SuperCharge protokolünü duyurmuştu. Ancak üretim maliyeti oldukça pahalı olduğu için 40W şarj protokolü sadece üst sınıf akıllı telefonlarda kullanılabilecek.
Ayrıca Bkz. "Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor"
Huawei'nin şimdi de daha ucuz maliyetli 20W SuperCharge Protocol (SCP) üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlar var. İnternete sızdırılan bir belgeye göre 20W SCP, SCP Gen. 2'nin kullandığı amperajın yarısını kullanıyor.

Huawei P30'da görebiliriz

Yeni protokol 10V/4A yerine 10V/2A şarj imkanı sunacak. Maliyet uygun olduğu için de orta sınıf cihazlar ve hatta bazı üst sınıf akıllı telefonlarda göreceğiz.
Gelecek yıl Huawei'nin P30 serisini duyurması bekleniyor ancak her iki akıllı telefonun da 40W SuperCharge protokolünü kullanması düşük bir ihtimal. Huawei P30 Pro varyantının 40W ile geleceğini varsayarsak muhtemelen P30'un kutusundan da 20W'lık şarj adaptörü çıkacak.

https://www.gsmarena.com/huawei_working_on_a_new_20w_supercharge_protocol_scp-news-34675.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gr8Kebabini 5 ay
İşte aradığımız yenilik bu. Madem bataryalar büyümüyor, hızlı şarj olsunlar. Nokia 8 kullanıyorum ve 18W'lık adaptör ile geliyor. Millet 10W'lık adaptörleri hızlı şarj cihazı zannediyor.
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cleancoder 5 ay
P30 serisi orta sınıf değil ki? Üst sınıf bir seri. Bence çok yanlış bir hareket olur. daha ucuz cihazlarında kullansın..
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