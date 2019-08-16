Huawei şimdi de kendi harita hizmetini geliştiriyor

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından en fazla etkilenen firma durumundaki Huawei ne olursa olsun kendi yolunu çizmeye devam ediyor. Kısa süre önce çok amaçlı işletim sistemini lanse eden firmanın navigasyon planları da var.

Map Kit nedir?

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Huawei çok etkileyici bir navigasyon sistemi üzerinde çalışmalar yapıyor. Map Kit kod adlı navigasyon projesi firmanın Google’a olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Huawei ilk etapta Google Maps yerini almak niyetinde değil. Geliştiricilerin haritalama yeteneklerini görerek buna göre farklı projeler geliştirmesini amaçlıyor. Haritalama yetenekleri ifadesi ise oldukça dikkat çekici.

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Huawei harita hizmetine uyduların yanı sıra 160 ülkede mevcut olan telekomünikasyon ekipmanlarından topladığı verileri de kullanacak. Böylece çok daha iyi gerçek zamanlı trafik bilgisi sunabilmeyi umut ediyor. Hatta bir aracın şerit değiştirmesini bile tespit edebileceğini iddia ediyor. Ayrıca zengin gerçeklik desteği de sonraki zamanda kullanıma sunulacak.

İşini ilginç tarafı ise şimdiden iki önemli firmanın Map Kit projesine dahil olması. Rus Yandex haritalama hizmeti ile ABD’li Booking rezervasyon platformu yeni sistemin oluşumuna katkı yapıyorlar.

Map Kit gelecekte ne kadar başarılı olur şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Hali hazırda Apple, Google, Here, TomTom, Garmin ve Yandex gibi platformlar yerini sağlamlaştırmış durumda. Huawei ise haliyle akıllı telefonları üzerinde ön yüklü olarak bu hizmeti sunma avantajına sahip.