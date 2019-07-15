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Microsoft’un kart ve masa oyunları kapanıyor

Bir dönem Windows işletim sisteminde canı sıkılanların imdadına koşan Hearts, Checkers, Backgammon, Reversi, Spades gibi internet oyunları erişime kapatılıyor.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un uzun yıllar boyunca Windows kullanıcılarının beğenisine sunduğu klasik internet tabanlı kart ve masa oyunları Windows 8 işletim sistemi sonrasında kendisine yer bulamamıştı. Microsoft şimdi bu oyunları tamamen kapatıyor.

Bir dönem kapandı

Sosyal medyanın popüler olmadığı dönemlerde Windows kullanıcılarının zaman geçirmek için tercih ettiği Microsoft’un kart ve masa oyunları; Hearts, Checkers, Backgammon, Reversi, Spades gibi pek çok türden oluşuyordu. Bu oyunlar o dönem öyle popüler olmuştu ki alternatifleri de hızlıca çoğaldı.

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Windows 8 ile birlikte Microsoft oyun konusunda ağırlığını Xbox platformuna kaydırınca klasik oyunlar sahipsiz kaldı. Windows 10 platformunda da Xbox servisleri önem kazandı ve bu oyunlar unutuldu.

Yapılan açıklamaya göre klasik Windows oyunları Windows XP ve ME işletim sistemleri için 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime kapatılacak. Windows 7 işletim sistemi için ise teknik desteğin kesilmesinden bir hafta sonra yani 22 Ocak 2020 tarihinde erişim kapanacak.

Hali hazırda bu oyunları üçüncü taraf geliştiricilerde bulmak mümkün. Yine Microsoft’un Solitaire Collection oyunu da Windows 10 platformunda yaşamaya devam ediyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/microsofts-internet-card-and-board-games-shutting-down/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Denorath 21 dk.
Zamanında az tavla atmadık :)
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