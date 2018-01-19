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Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor

SMS hizmetlerinin daha zenginleştirilmiş hali olarak gösterilen RCS standardı yakın zamanda tüm Huawei telefonlarına sunulacak. Google ve Huawei bunun için iş birliği yapıyor.
1 yıl
99,8b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor

Son dönemin yükselen teknolojilerinden birisi olan RCS standardı, Samsung ve General Mobile telefonlarından sonra şimdi de Huawei telefonlarında boy göstermeye başlayacak.  

RSC nedir?

RCS (Rich Communication Services) hizmeti, bildiğimiz SMS ve MMS hizmetlerinin üzerine daha fazla özellik ekleyerek, hali hazırdaki mesajlaşma yazılımlarından geri kalmamasını amaçlıyor. Hizmet internet üzerinden çalışıyor.

Bu özellikler arasında bağımsız mesajlaşma, bire bir sohbet, grup sohbeti, içerik paylaşımı, dosya transferi, sesli mesaj, video mesajı, ağ destekli kara liste, konum paylaşımı gibi pek çok ayrıntı yer alıyor. Avantajı ise marka veya platforma özgü olmaması ve bu sayede yaygın olarak kullanılabilmesi.

RCS hizmeti, 2012 yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştı. Hali hazırda 35 ülkede Turkcell dahil 48 operatör tarafından 156 cihaz üzerinde RCS hizmeti kullanılıyor ve farklı isimler almış durumda.

Ayrıca Bkz. " Samsung yeni Exynos 5 serisini duyurdu"

Bir sunucu temelinde çalıştığı için RCS hizmeti biraz maliyetli. Bu bakımdan operatörler konuya biraz uzak bakıyorlar. Standart SMS/MMS ve çevrim içi mesajlaşma uygulamaları yeterli görülüyor. Google ise Jibe Cloud adını verdiği bulut sunucular üzerinden RCS hizmeti sunuyor ve ortaklıklar yaparak yayılmasına çalışıyor.

Genelde RCS hizmeti Android Messages üzerinden sunuluyor. Google ve Huawei arasında yapılan ortaklık kapsamında tüm Huawei akıllı telefonlarının RCS destekli Android Messages uygulaması ile donatılacağı açıklandı. Zengin mesaj özelliklerinin yanı sıra Google Duo temelli video sohbet de mümkün olacak.

Yeni bir güncelleme ile gelecek mesajlaşma teknolojisi ayrıca kurumlara yönelik olan cihazlarda da yer alacak. Google kurumsal tarafta da uygulamanın RCS desteği sunacağını duyurdu. Güncelleme kısa süre içerisinde başlayacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Huawei-team-up-to-spread-RCS-messaging-all-Huawei-smartphones-to-get-Android-Messages-app_id101725 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Okisht 1 yıl en beğenilen
RCS'i kısada özetlemek gerekirse sms'e apple'ın imessage özelliklerine benzer özellikler kazandırıyor. datadan sms gönderilebiliyor..
konuşmaya da farklı özellikler kazandırıyor. Huawei ülkemizde RCS'i bir kaç ay içinde aktif edecek sanırım operatörlerde bir hareketlilik var.
RCS'i kısada özetlemek gerekirse sms'e apple'ın imessage özelliklerine benzer özellikler kazandırıyor. datadan sms gönderilebiliyor..konuşmaya da farklı öz...
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
ıptal ıslemını bılen varmı
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Astforum 1 yıl
SMS mi kaldı ya...
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Logic_Man 1 yıl Astforum
Bir örnek:
2017 yılında toplam 88 milyar dakika konuşan Vodafone'lular, ayrıca 34 milyar SMS gönderdi ve 598 milyon GB data kullandı
aa.com.tr/...
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Guest-F8946C419 1 yıl
iMessage’ın aynısı ;) apple yine sektörde öncü olduğunu gösterdi..
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Logic_Man 1 yıl
GSMA, operatörlere bu özelliği zorunlu tutmalı. Whatsapp, messenger vb. mesajlaşma uygulamalarını kullanmak istemeyen birçok insan var. Bundan dolayı operatörler hala sms paketi satıyor. Bu tip uygulamalarda kontrol genelde kullanıcıda değil, uygulamayı geliştirenlerde oluyor. RCS hizmeti ise sms-mms 'in günümüz ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş hali. Herhangi bir sosyal network firmasına bağımlı bir özellik değil. Sosyal network firmaları mahremiyeti yokedecek seviyede sosyalleşmeyi kullanıcıya empoze ediyor. Şu an öyle bir seviyeye geldiki iş, sosyalleşmek adı altında mahremiyet hakkı ortadan kaldırılıyor veya baskı görüyor.
Bu tip mesajlaşma uygulamalarına mecbur kalmadan RCS gibi hizmetleri sunabilmeli opreratörler.
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esmerbuyucu 1 yıl
iMessage'la aynı sistem mantığı. Apple'ın bunu kullanacağını sanmıyorum.
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Okisht 1 yıl en beğenilen
RCS'i kısada özetlemek gerekirse sms'e apple'ın imessage özelliklerine benzer özellikler kazandırıyor. datadan sms gönderilebiliyor..
konuşmaya da farklı özellikler kazandırıyor. Huawei ülkemizde RCS'i bir kaç ay içinde aktif edecek sanırım operatörlerde bir hareketlilik var.
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T Square 1 yıl
Gereksiz.
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