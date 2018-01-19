Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor

Son dönemin yükselen teknolojilerinden birisi olan RCS standardı, Samsung ve General Mobile telefonlarından sonra şimdi de Huawei telefonlarında boy göstermeye başlayacak.

RSC nedir?

RCS (Rich Communication Services) hizmeti, bildiğimiz SMS ve MMS hizmetlerinin üzerine daha fazla özellik ekleyerek, hali hazırdaki mesajlaşma yazılımlarından geri kalmamasını amaçlıyor. Hizmet internet üzerinden çalışıyor.

Bu özellikler arasında bağımsız mesajlaşma, bire bir sohbet, grup sohbeti, içerik paylaşımı, dosya transferi, sesli mesaj, video mesajı, ağ destekli kara liste, konum paylaşımı gibi pek çok ayrıntı yer alıyor. Avantajı ise marka veya platforma özgü olmaması ve bu sayede yaygın olarak kullanılabilmesi.

RCS hizmeti, 2012 yılında pilot olarak uygulanmaya başlamıştı. Hali hazırda 35 ülkede Turkcell dahil 48 operatör tarafından 156 cihaz üzerinde RCS hizmeti kullanılıyor ve farklı isimler almış durumda.

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Bir sunucu temelinde çalıştığı için RCS hizmeti biraz maliyetli. Bu bakımdan operatörler konuya biraz uzak bakıyorlar. Standart SMS/MMS ve çevrim içi mesajlaşma uygulamaları yeterli görülüyor. Google ise Jibe Cloud adını verdiği bulut sunucular üzerinden RCS hizmeti sunuyor ve ortaklıklar yaparak yayılmasına çalışıyor.

Genelde RCS hizmeti Android Messages üzerinden sunuluyor. Google ve Huawei arasında yapılan ortaklık kapsamında tüm Huawei akıllı telefonlarının RCS destekli Android Messages uygulaması ile donatılacağı açıklandı. Zengin mesaj özelliklerinin yanı sıra Google Duo temelli video sohbet de mümkün olacak.

Yeni bir güncelleme ile gelecek mesajlaşma teknolojisi ayrıca kurumlara yönelik olan cihazlarda da yer alacak. Google kurumsal tarafta da uygulamanın RCS desteği sunacağını duyurdu. Güncelleme kısa süre içerisinde başlayacak.