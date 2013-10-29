Huawei, üçüncü çeyrekte akıllı telefon pazarında ilk üçe girmeyi başardı Apple ise düşüşte

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Akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ilk iki sırayı elinde tutuyorken, üçüncü ve dördüncülük için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yeni yayınlanan bir analizde Huawei ve LG'nin başabaş mücadelesi göza çarpıyor.
Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarında Samsung 88.4 milyon akıllı telefon satarak yüzde 35.2 pazar payına erişti ve yeni bir rekorun da sahibi oldu. Samsung yıllık bazda yüzde 55 büyüme gerçekleştirdi.
Apple satışlarını 33.8 milyona yükseltmiş olsa da pazar payı geçen yıl aynı dönemde yüzde 15.6'dan yüzde 13.4'e düştü. Apple'ın yıllık bazda büyümesi ise yüzde 26'da kaldı.
Huawei ve LG geçen yıl aynı döneme göre satışlarını neredeyse iki kat artırmış durumda. Huawei satışlarını 7.6 milyondan 12.7 milyona yükselterek yüzde 5.1 pazar payının sahibi oldu ve üçüncülüğe yükseldi. Huawei'nin yıllık büyümesi yüzde 61 oldu.
Hemen arkasından gelen LG ise 7 milyon olan geçen yıl aynı dönemki akıllı telefon satış rakamını 12 milyona yükseltti ve yüzde 4.8 ile pazarda dördüncü sırayı elde etti. LG'nin yıllık büyümesi ise yüzde 71 olarak gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte 10.8 milyon akıllı telefon satan Lenovo ise yüzde 4.3 ile pazarda beşinci sıraya yerleşti. Global akıllı telefon satışları ise toplamda yüzde 45 büyüme kaydetti.
Rapora bakıldığında ilk 5 sırada 2 Çinli üreticinin yer alması ve yüzde 60 civarında büyüme kaydetmesi dikkat çekici. Dördüncülük iddiasındaki Sony'nin ise üçüncü çeyrekte ilk beşe giremediği görülüyor.
http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/10/28/Huawei-Takes-3rd-Place-as-Global-Smartphone-Shipments-Reach-Quarter-Billion-Units-in-Q3-2013.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu rekabette bizim işimize gelir hem fiyatda düşüklük hem kalitede yükselme olur huawei nin nasıl olupda 3. sıraya yükseldiğini anlamıyorum açıkcası elle tutulur bir telefonu bile yok ama fiyatları taban durumda olduğu için ilgi büyük olmalı
Apple gibi, Nokia gibi abartı fiyatla piyasada dolaşmıyor.
Elinde olduğuna emin misin Ascend Mate'in ? Çünkü adı Acsend değil Ascend , Hyundai Accent'le karıştırdın telefonunu herhalde.
Ayrıca işlemcide çekirdek sayısına göre mi karşılaştırma yapıyorsun ? Quad Core'muş , birinde Krait 400 tabanlı , Adreno 330 grafik birimli , 1.9 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S800 var diğerinde Cortex A9 tabanlı , 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Huawei K3V2 var.
Birinin ekranı 720p diğeri 1080p. Birinde yazılımından tut kasa kalitesine marka değerine kadar çalışma var diğerinde alın size telefon var. Bırak da etsin 1200 TL'ye 2200 TL.
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