Huawei, üçüncü çeyrekte akıllı telefon pazarında ilk üçe girmeyi başardı Apple ise düşüşte

Akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ilk iki sırayı elinde tutuyorken, üçüncü ve dördüncülük için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yeni yayınlanan bir analizde Huawei ve LG'nin başabaş mücadelesi göza çarpıyor.





Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarında Samsung 88.4 milyon akıllı telefon satarak yüzde 35.2 pazar payına erişti ve yeni bir rekorun da sahibi oldu. Samsung yıllık bazda yüzde 55 büyüme gerçekleştirdi.





Apple satışlarını 33.8 milyona yükseltmiş olsa da pazar payı geçen yıl aynı dönemde yüzde 15.6'dan yüzde 13.4'e düştü. Apple'ın yıllık bazda büyümesi ise yüzde 26'da kaldı.





Huawei ve LG geçen yıl aynı döneme göre satışlarını neredeyse iki kat artırmış durumda. Huawei satışlarını 7.6 milyondan 12.7 milyona yükselterek yüzde 5.1 pazar payının sahibi oldu ve üçüncülüğe yükseldi. Huawei'nin yıllık büyümesi yüzde 61 oldu.





Hemen arkasından gelen LG ise 7 milyon olan geçen yıl aynı dönemki akıllı telefon satış rakamını 12 milyona yükseltti ve yüzde 4.8 ile pazarda dördüncü sırayı elde etti. LG'nin yıllık büyümesi ise yüzde 71 olarak gerçekleşti.





Üçüncü çeyrekte 10.8 milyon akıllı telefon satan Lenovo ise yüzde 4.3 ile pazarda beşinci sıraya yerleşti. Global akıllı telefon satışları ise toplamda yüzde 45 büyüme kaydetti.





Rapora bakıldığında ilk 5 sırada 2 Çinli üreticinin yer alması ve yüzde 60 civarında büyüme kaydetmesi dikkat çekici. Dördüncülük iddiasındaki Sony'nin ise üçüncü çeyrekte ilk beşe giremediği görülüyor.