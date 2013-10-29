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Huawei, üçüncü çeyrekte akıllı telefon pazarında ilk üçe girmeyi başardı Apple ise düşüşte

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, üçüncü çeyrekte akıllı telefon pazarında ilk üçe girmeyi başardı Apple ise düşüşte

Akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ilk iki sırayı elinde tutuyorken, üçüncü ve dördüncülük için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yeni yayınlanan bir analizde Huawei ve LG'nin başabaş mücadelesi göza çarpıyor.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarında Samsung 88.4 milyon akıllı telefon satarak yüzde 35.2 pazar payına erişti ve yeni bir rekorun da sahibi oldu. Samsung yıllık bazda yüzde 55 büyüme gerçekleştirdi.

Apple satışlarını 33.8 milyona yükseltmiş olsa da pazar payı geçen yıl aynı dönemde yüzde 15.6'dan yüzde 13.4'e düştü. Apple'ın yıllık bazda büyümesi ise yüzde 26'da kaldı.

Huawei ve LG geçen yıl aynı döneme göre satışlarını neredeyse iki kat artırmış durumda. Huawei satışlarını 7.6 milyondan 12.7 milyona yükselterek yüzde 5.1 pazar payının sahibi oldu ve üçüncülüğe yükseldi. Huawei'nin yıllık büyümesi yüzde 61 oldu.

Hemen arkasından gelen LG ise 7 milyon olan geçen yıl aynı dönemki akıllı telefon satış rakamını 12 milyona yükseltti ve yüzde 4.8 ile pazarda dördüncü sırayı elde etti. LG'nin yıllık büyümesi ise yüzde 71 olarak gerçekleşti. 

Üçüncü çeyrekte 10.8 milyon akıllı telefon satan Lenovo ise yüzde 4.3 ile pazarda beşinci sıraya yerleşti. Global akıllı telefon satışları ise toplamda yüzde 45 büyüme kaydetti.

Rapora bakıldığında ilk 5 sırada 2 Çinli üreticinin yer alması ve yüzde 60 civarında büyüme kaydetmesi dikkat çekici. Dördüncülük iddiasındaki Sony'nin ise üçüncü çeyrekte ilk beşe giremediği görülüyor.

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/10/28/Huawei-Takes-3rd-Place-as-Global-Smartphone-Shipments-Reach-Quarter-Billion-Units-in-Q3-2013.aspx Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Ha Sony Ha bizim Ülke imkan var icraat yok
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thinkwithbrain 5 yıl
Hangi firma olursa olsun fiyata oynadığı sürece kazanır. Huawei'de tam olarak bunu yapıyor. Hem artık tasarım olarak da albenisi yüksek telefonlar yapmayı becerebiliyor.
Hangi firma olursa olsun fiyata oynadığı sürece kazanır. Huawei'de tam olarak bunu yapıyor. Hem artık tasarım olarak da albenisi yüksek telefonlar yapmayı becer...
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BilgiFakiri 5 yıl
Lenovonun türkiyede satilmamasi saka gibi.
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korkunçlukarı 5 yıl ekrem71
ekrem71










Akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple ilk iki sırayı elinde tutuyorken, üçüncü ve dördüncülük için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yeni yayınlanan bir analizde Huawei ve LG'nin başabaş mücadelesi göza çarpıyor.



Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle akıllı telefon pazarında Samsung 88.4 milyon akıllı telefon satarak yüzde 35.2 pazar payına erişti ve yeni bir rekorun da sahibi oldu. Samsung yıllık bazda yüzde 55 büyüme gerçekleştirdi.



Apple satışlarını 33.8 milyona yükseltmiş olsa da pazar payı geçen yıl aynı dönemde yüzde 15.6'dan yüzde 13.4'e düştü. Apple'ın yıllık bazda büyümesi ise yüzde 26'da kaldı.



Huawei ve LG geçen yıl aynı döneme göre satışlarını neredeyse iki kat artırmış durumda. Huawei satışlarını 7.6 milyondan 12.7 milyona yükselterek yüzde 5.1 pazar payının sahibi oldu ve üçüncülüğe yükseldi. Huawei'nin yıllık büyümesi yüzde 61 oldu.



Hemen arkasından gelen LG ise 7 milyon olan geçen yıl aynı dönemki akıllı telefon satış rakamını 12 milyona yükseltti ve yüzde 4.8 ile pazarda dördüncü sırayı elde etti. LG'nin yıllık büyümesi ise yüzde 71 olarak gerçekleşti. 



Üçüncü çeyrekte 10.8 milyon akıllı telefon satan Lenovo ise yüzde 4.3 ile pazarda beşinci sıraya yerleşti. Global akıllı telefon satışları ise toplamda yüzde 45 büyüme kaydetti.



Rapora bakıldığında ilk 5 sırada 2 Çinli üreticinin yer alması ve yüzde 60 civarında büyüme kaydetmesi dikkat çekici. Dördüncülük iddiasındaki Sony'nin ise üçüncü çeyrekte ilk beşe giremediği görülüyor.

 

 




bu rekabette bizim işimize gelir hem fiyatda düşüklük hem kalitede yükselme olur huawei nin nasıl olupda 3. sıraya yükseldiğini anlamıyorum açıkcası elle tutulur bir telefonu bile yok ama fiyatları taban durumda olduğu için ilgi büyük olmalı
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senersongur 5 yıl
Huawei doğru fiyatlandırma yapıyor genelde.

Apple gibi, Nokia gibi abartı fiyatla piyasada dolaşmıyor.
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shadow006 5 yıl
LG G2 kullanan biri olarak LG'nin önü açık diyorum. F/p ürünleri üretmeye devam ettiği sürece listede yükselmemesi için bir neden göremiyorum. Sony meselesine gelirsek malzeme kalitesi güzel telefonlar çıkarıyorda o fiyat ne öyle kardeşim,F/P denilen şeyden hiçmi haberiniz yok. 16gblik Z1 2200, Aynı özelliklerdeki 32gblik G2 1800 lira. El kadar aliminyum ve cam kasa içinde 400 tl verilmezki kardeşim, Z1'in devasa kasasından, vasat ekran parlaklığı ve görüş açısından bahsetmiyorum bile.
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senersongur 5 yıl
Apple çok şımarmıştı.
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Crimson 5 yıl
üçüncülüğünü beklemezdim ama hak eden firmalardan, hakkıydı üçüncülük
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redlineolanadam 5 yıl
hakediyor
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Kapkara Kartal 5 yıl
Sony Fanboyları Damlar Liste Yanlış Diye
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kpln04 5 yıl
bir sorun bu kimin başarısı tabiki ANDROİD
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
morpheus_1905
huawei f/p cihazlarıyla hakediyor bu konumu, Mesela acsend mate 6 inc 720p ekran 8mp 4050 mah batarya Quad core işlemci 1000 lira rakipleri sony Z ultra 2200 lira. Hangi firma kaliteyi daha iyi fiyata sunarsa orda olmalıyız bırakın marka fanları el kadar telefona bayılsın 2000 lirayı.Artık ucuz telefonlarda kalitesiz değil daha önce ideosx5 kullanmıştım şimdi acsendd p6 kullanıyorum 60 tane uygulama yüklü yağ gibi akıyor chaz s3 aldım elime sanki lag var gibi geldi

Elinde olduğuna emin misin Ascend Mate'in ? Çünkü adı Acsend değil Ascend , Hyundai Accent'le karıştırdın telefonunu herhalde.
Ayrıca işlemcide çekirdek sayısına göre mi karşılaştırma yapıyorsun ? Quad Core'muş , birinde Krait 400 tabanlı , Adreno 330 grafik birimli , 1.9 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon S800 var diğerinde Cortex A9 tabanlı , 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Huawei K3V2 var.
Birinin ekranı 720p diğeri 1080p. Birinde yazılımından tut kasa kalitesine marka değerine kadar çalışma var diğerinde alın size telefon var. Bırak da etsin 1200 TL'ye 2200 TL.
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senersongur 5 yıl
Yakinda Microsoft da Apple'ı geçer.
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diplomalıamele 5 yıl
apple yılda iki telefon çıkartarak bunu başarıyor bence bu daha önemli...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei f/p cihazlarıyla hakediyor bu konumu, Mesela acsend mate 6 inc 720p ekran 8mp 4050 mah batarya Quad core işlemci 1000 lira rakipleri sony Z ultra 2200 lira. Hangi firma kaliteyi daha iyi fiyata sunarsa orda olmalıyız bırakın marka fanları el kadar telefona bayılsın 2000 lirayı.Artık ucuz telefonlarda kalitesiz değil daha önce ideosx5 kullanmıştım şimdi acsendd p6 kullanıyorum 60 tane uygulama yüklü yağ gibi akıyor chaz s3 aldım elime sanki lag var gibi geldi
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