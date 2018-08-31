Huawei uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play’i IFA 2018'de tanıttı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Honor Play’i görücüye çıkarttı. Haziran ayında Çin’de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olan cihaz, böylelikle global pazara da açılmış oldu.

GPU Turbo desteği sayesinde çoğu oyunda yüksek performans ve maksimum güç tasarrufu vaat eden cihaz, 329 dolarlık(2200+ TL) bütçe dostu bir başlangıç fiyatıyla kendi segmentindeki rakiplerini bir hayli geride bırakıyor. Farklı boyutlarda depolama kapasitelerine ve RAM’lere sahip, farklı seçeneklerle satışa sunulacak olan cihaz, aynı zamanda 349 dolar(2300+ TL) değerinde “Player Edition” isminde özel bir versiyona da sahip olacak. Teknik olarak herhangi bir farklılığa sahip olmayan bu versiyon, yalnızca tasarımsal farklılıklara sahip olacak. Cihazın çıkış tarihi şu an için duyurulmuş değil ancak çok yakın gelecekte alıcıyla buluşması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

(Honor Play Player Edition)

Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan model, dahili depolaması microSD kart ile 256 GB’a çıkarılabiliyor. 16+2MP’lik arka kameraya ve 16MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.

Çok daha gelişmiş bir mobil oyun deneyimi sağlayabilmek için yapay zeka destekli 3D surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, bu sayede oyun oynarken tıpkı üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi hissettirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon, PUBG Mobile’ı ve pek çok video oyununu neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Honor Play ayrıca çok büyük ihtimalle bünyesinde Asphalt 9 ve PUBG Mobile ile gelecek

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970 RAM: 4 GB/6 GB

4 GB/6 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Ekran: 6.3 inç Full HD+

6.3 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram Ön Kamera: 16MP, f/2.0

16MP, f/2.0 Batarya: 3.750 mAh

3.750 mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

https://www.androidauthority.com/honor-play-global-launch-price-ifa-2018-899931/