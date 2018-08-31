Huawei uygun fiyatlı oyuncu telefonu Honor Play’i IFA 2018'de tanıttı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Honor Play’i görücüye çıkarttı. Haziran ayında Çin’de kullanıcıların beğenisine sunulmuş olan cihaz, böylelikle global pazara da açılmış oldu.
GPU Turbo desteği sayesinde çoğu oyunda yüksek performans ve maksimum güç tasarrufu vaat eden cihaz, 329 dolarlık(2200+ TL) bütçe dostu bir başlangıç fiyatıyla kendi segmentindeki rakiplerini bir hayli geride bırakıyor. Farklı boyutlarda depolama kapasitelerine ve RAM’lere sahip, farklı seçeneklerle satışa sunulacak olan cihaz, aynı zamanda 349 dolar(2300+ TL) değerinde “Player Edition” isminde özel bir versiyona da sahip olacak. Teknik olarak herhangi bir farklılığa sahip olmayan bu versiyon, yalnızca tasarımsal farklılıklara sahip olacak. Cihazın çıkış tarihi şu an için duyurulmuş değil ancak çok yakın gelecekte alıcıyla buluşması bekleniyor.
(Honor Play Player Edition)
Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, 6,3 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Kirin 970 işlemciden alıyor. 4 GB / 6 GB’lık RAM seçeneklerine sahip olan model, dahili depolaması microSD kart ile 256 GB’a çıkarılabiliyor. 16+2MP’lik arka kameraya ve 16MP’lik ön kameraya sahip olan cihaz, 3750mAh gücünde bir bataryaya sahip.
Çok daha gelişmiş bir mobil oyun deneyimi sağlayabilmek için yapay zeka destekli 3D surround ses sistemine ve 4D Smart Shock teknolojisine sahip olan cihaz, bu sayede oyun oynarken tıpkı üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi hissettirebiliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon, PUBG Mobile’ı ve pek çok video oyununu neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Honor Play ayrıca çok büyük ihtimalle bünyesinde Asphalt 9 ve PUBG Mobile ile gelecek
Cihaz Özellikleri
- İşlemci: Huawei Kirin 970
- RAM: 4 GB/6 GB
- Depolama: 64 GB
- Ekran: 6.3 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
- Ön Kamera: 16MP, f/2.0
- Batarya: 3.750 mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
https://www.androidauthority.com/honor-play-global-launch-price-ifa-2018-899931/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberin ilk paragrafında belirtmiştim. Haziran ayında cihazın haberini yapmış olduğumuz da doğru. Başlıkta ve haber içeriğinde de zaten cihazın IFA 2018'de görücüye çıktığından bahsediliyor, yeni ortaya çıkan bir cihaz olduğundan değil İki haber aynı haber değiller
edit: bir Pocophone F1 olmaz ama zaten Pocophone F1 TR'de satışa sunulmayacak