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Huawei, Honor Magic 2’yu duyurdu!

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan IFA 2018'de alt markası Honor'un yeni modeli Magic 2'yu duyurdu. Detaylar haberimizde.
8 ay
7,3b
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018’de alt markası olan Honor’ın yeni cihazı Magic 2’yu görücüye çıkarttı. Kızaklı tasarımı, çerçevesiz ekranı ve çentiksiz tasarımıyla Honor Magic 2 fuarın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
İlk olarak Oppo’nun Find X modelinde denemiş olduğu kızaklı tasarım son zamanların akıllı telefon trendleri arasında yer alıyor. Bu tasarıma sahip olan cihazlarda genellikle ön kamera, ahize gibi ekipmanlar ekrandan ayrı olarak cihazın içinde bir bölmede yer alıyor ve bu ekipmanları kullanmanız durumunda ekranı kaydırarak dışarı çıkartmanız gerekiyor. Bu sayede cihazlar herhangi bir çentiğe sahip olmaksızın maksimum ekran-gövde oranına ulaşabiliyorlar.
Huawei, Honor Magic 2’yu duyurdu!
 
Cihazın teknik özellikleri şu an için detaylandırılmış değil. Ancak bugün şirkettarafından tanıtılmış özelliklerine göz atacak olursak; cihaz, gücünü Huawei’nin gelecek günlerde IFA 2018’de tanıtacağı Kirin 980 işlemcisinden alacak. 6,4 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip olacak olan cihaz, çok büyük ihtimalle Android 8.1 işletim sistemine sahip olacak.
Cihazla ilgili en göze çarpan detaylardan biri ise tıpkı Siri’ye benzeyen Yoyo isminde yapay zeka destekli bir sesli komut sistemine sahip olacak olması. Magic 2’nun hangi tarihlerde piyasaya sürüleceği veya ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için duyurulmuş değil. Ancak bu yılın son çeyreğinde alıcıyla buluşması bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/honor_teases_the_honor_magic_2_with_slideout_cameras_and_fullview_display-news-33018.php Yorum Yaz
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qoqoCAN 8 ay en beğenilen
Şu telefon çılgınlığına biri dur demeyecek mi? Her ne kadar haberlere baksam yeni bir telefon duyurusu :D
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qoqoCAN 8 ay en beğenilen
Şu telefon çılgınlığına biri dur demeyecek mi? Her ne kadar haberlere baksam yeni bir telefon duyurusu :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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Tommy Shelby 8 ay qoqoCAN
Aynen öyle. Sabah erken kalkan telefon duyuruyor
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