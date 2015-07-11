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Huawei ve Google, Çin'de yeni bir Android uygulama mağazası için çalışmalar yapıyor

3 yıl
4,1b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei ve Google, Çin'de yeni bir Android uygulama mağazası için çalışmalar yapıyor

Bu yıl LG'nin Nexus 5 2015 modelinin yanında Huawei'nin de P8 veya D8 çizgisinde ikinci bir Nexus akıllı telefonunu tanıtacağı konuşuluyor. Ancak Huawei ve Google'ın ortaklığı bununla sınırlı kalmayacak. Bir nevi al gülüm ver gülüm politikası işliyor. 

Bilindiği üzere Google uzun süredir Çin'de yasaklı ve uygulama mağazasına erişilemiyor. Yerine Qihoo 360, Baidu, Tencent Holdings ve Wandoujia gibi türevleri revaçta. Bu da bu büyük pazarda Google'ın reklam gelirlerine büyük darbe indiriyor. Kuzey Kore bir kenarda tutulursa Google'ın pazar payının dip olduğu başka bir ülke yok. Google genelde Hong Kong üzerinden sunucularını kullanıma sunmaya çalışıyor. 

Google, Huawei'nin ülkedeki etkisinden yararlanarak tamamen kurallara uygun bir uygulama mağazası geliştirmeyi ve Çinli kullanıcıların erişimine sunmayı planlıyor. Bu sayede bir nebze de olsa pazardan pay alabilecek. 

Google'ın aslında Nexus programına Huawei'yi dahil etmesinin en büyük nedeninin bu olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Nexus telefonlarının ABD'de satışı ile Huawei de varlık gösteremediği ikinci büyük akıllı telefon pazarında önemli bir fırsata kavuşmuş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-and-Google-rumored-to-be-working-on-new-Nexus-smartphone-Chinese-Android-app-store_id71422 Yorum Yaz
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DeepBrown 3 yıl
geç bile kalmışlar
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canguler917 3 yıl
aslında isteyen nexus telefon üretebilse ve nexus tarafında da rekabet yaşansa. belki serbesttir bilgim yok ama değilse kesinlikle serbest olmalı. tabiki google ın android one programında olduğu gibi bazı kalite kontrolleri olmalı
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