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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei ve ZTE, Avustralya'ya 5G tedarik etmekten men edildi

Financial Times ve Reuters'ın haberine göre, Avustralya ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi Avusturalya'ya 5G teknolojisi tedarik etmekten men etti.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Avustralya ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi Avusturalya'ya 5G teknolojisi tedarik etmekten men etti. 
Huawei, Twitter'da yayınlanan bir bildiride, "Avustralya'da 15 yıla yakın bir zamandır güvenli bir şekilde kablosuz teknoloji  hizmeti veriyoruz." dedi. 
"Huwai ve ZTE firmalarının, Avustralya'ya 5G teknoloji temin edemeyeceği bilgisi hükümet tarafından bildirildi. Bu, tüketiciler için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtur. Huawei, 5G teknolojisinde dünya lideridir. Huawei, 15 yıla yakın zamandır kablosuz teknolojiyi güvenli bir şekilde Avustralya'ya ulaştırmaktadır."
Financial Times, "Avustralya, Çinli şirketlerle çalışılmasını açıkça yasaklayan ilk ülke." sözlerine yer verdi.
Avustralya hükümeti ise, "Avustralya yasalarına aykırı olan satıcıların katılımı, 5G ağını yetkisiz erişim veya parazitten koruma durumunu riske atabilir. Bu yüzden bizim yaptırımlarımızla karşılaşması normaldir." açıklamasında bulundu. 

Avustralya verilerin Çin'e sızdırılmasından endişeleniyor 

Çin yasalarına göre, şirketler ve kuruluşlar istendiğinde istihbarat çalışmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Avustralyalı yetkililer, Avustralya 5G şebekesinin casus amaçlı kullanılmasından endişe duyuyorlar. 
Bir hükümet yetkilisinin Reuters'e verdiği demeçte; özellikle de ülkenin halihazırda 5G gelişimini denetlemek, ana istasyonlar ve kuleler de dahil olmak üzere şebekenin ekipmanlarını tedarik etmek için Huawei'in bir teklif göndermesi dikkatleri Huawei'e çekti, dedi. 

https://www.cnet.com/news/australia-to-ban-huawei-from-5g-rollout-amid-security-concerns/ Yorum Yaz
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eAkman 9 ay en beğenilen
Diğer firmalar içinizden geçiyor ama Çin olunca güvenlik konusunda ee şeyy...
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mladenbmv 9 ay
ben olsam çinin yerinde bende avustralya eşyalarını çin e sokmam.burda asıl korku çinli firmaların dünyayı ele geçirmeli ama abd firmaların hepsi abd istihbaratı çalığıtığını bildikleri halde ses çıkarmamaları.şu anda kullandığımız her teknoloji abd menşeiğili ve abd istediği zaman dinliyor daha dorğusu istemese bile dinliyor buna tüm dünya göz yumuyor.asıl düşman başka ülke ama ekonomik olarak çinden korkuyorlar.
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alaz1903 9 ay
Bir sonraki telefonumun Huawei olması için 1 neden daha. Yalnız Huawei öyle bir geliyor ki adamlar hızını kesmek için güvenliği falan bahane etmeye başladı. Teknolojinin önüne daha iyi teknoloji koyarak geçebilirsiniz, yasaklayarak değil. Ama şu anda yasaklamaktan başka bir şey gelmiyor ellerinden.
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goktug 14 8 ay
Aynen kesin Huawei'nin hızından korkup güvenlik bahanesiyle durdurmaya çalışıyorlar.Çinli telefonların verileri Çin hükümetine aktardığı bilinen bir gerçek,ve Çin'le haşır neşir olmayan ülkeler dolayısıyla yasaklıyor.
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kımyasal 9 ay
Kapalı kapılar ardında Amerika ile aynı yataktayız derler,Çin'e vermezler neden çünkü Çinlilerin
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Tommy Shelby 9 ay
Bu çin size ne etti
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AqRaMa 9 ay
istihbarat çok değerlidir, adamlar buna tabi izin vermezler.
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K_Spartakus 9 ay
Desenize Çinliler abimiz İngiltere & Amarıga'yı fena kızdırdı!
Onlardan habersiz iş yapamayız demeleri daha doğru olurdu.
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eAkman 9 ay en beğenilen
Diğer firmalar içinizden geçiyor ama Çin olunca güvenlik konusunda ee şeyy...
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