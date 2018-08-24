Huawei ve ZTE, Avustralya'ya 5G tedarik etmekten men edildi

Avustralya ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi Avusturalya'ya 5G teknolojisi tedarik etmekten men etti.

Huawei, Twitter'da yayınlanan bir bildiride, "Avustralya'da 15 yıla yakın bir zamandır güvenli bir şekilde kablosuz teknoloji hizmeti veriyoruz." dedi.

"Huwai ve ZTE firmalarının, Avustralya'ya 5G teknoloji temin edemeyeceği bilgisi hükümet tarafından bildirildi. Bu, tüketiciler için son derece hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtur. Huawei, 5G teknolojisinde dünya lideridir. Huawei, 15 yıla yakın zamandır kablosuz teknolojiyi güvenli bir şekilde Avustralya'ya ulaştırmaktadır."

Financial Times, "Avustralya, Çinli şirketlerle çalışılmasını açıkça yasaklayan ilk ülke." sözlerine yer verdi.

Avustralya hükümeti ise, "Avustralya yasalarına aykırı olan satıcıların katılımı, 5G ağını yetkisiz erişim veya parazitten koruma durumunu riske atabilir. Bu yüzden bizim yaptırımlarımızla karşılaşması normaldir." açıklamasında bulundu.

Avustralya verilerin Çin'e sızdırılmasından endişeleniyor

Çin yasalarına göre, şirketler ve kuruluşlar istendiğinde istihbarat çalışmalarına yardımcı olmaları gerekmektedir. Avustralyalı yetkililer, Avustralya 5G şebekesinin casus amaçlı kullanılmasından endişe duyuyorlar.

Bir hükümet yetkilisinin Reuters'e verdiği demeçte; özellikle de ülkenin halihazırda 5G gelişimini denetlemek, ana istasyonlar ve kuleler de dahil olmak üzere şebekenin ekipmanlarını tedarik etmek için Huawei'in bir teklif göndermesi dikkatleri Huawei'e çekti, dedi.

https://www.cnet.com/news/australia-to-ban-huawei-from-5g-rollout-amid-security-concerns/