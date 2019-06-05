Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor

Huawei'ye yönelik ABD baskısının ardından üretim kapasitesini azalttığı iddiaları ortaya çıkan firma, bunları yalanladı. Huawei, medyada sık sık yapılan haberlerin de etkisiyle eskisinden daha popüler
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
3,2b
1
8
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yaşananların ışığında Huawei hakkında ortaya çıkan çok sayıda rapor, firmanın Foxconn fabrikaları ve kendi fabrikalarının bazılarında üretimi durdurduğunu ifade ediyordu. Çinli firma, bu iddiaları yalanladı.
Bir Huawei yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre üretim kapasitesinde herhangi bir azaltma söz konusu değil, üretim tam hızda devam ediyor.
Medyana gelen olayların da etkisiyle satışları azalması beklenirken arka arkaya reklamı yapılmış olan Huawei, Amerikan başkanını sevmeyenler tarafından da daha sempatik bulunan bir hâle geldi. Şimdiye kadar yapılan anketlere göre de firmanın popülerliğinde pek bir düşüş yok, aksine yükseliş var.

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/06/03/new-huawei-denies-the-media-reports-its-smartphone-production-has-been-cut-back/#423a0acf1a06 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FatihAsl 4 gün en beğenilen WB
ipler Amerikanın elinde olabilir, ama bu politika ile devam ederse elindeki ipleri kaybedecek
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 gün
Bu iplerin amerikanin elinde oldugu gercegini degistirmez..
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TR_001 3 gün
Ara ara android telefonlara geçsem de genelde hep iPhone kullandım ve hâlâ da kullanıyorum ama bir sonraki telefonumun Huawei olmasını artık gerçek anlamda düşünmeye başladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merfarukkk 3 gün
Çinlilere teknolojiyi öğrettiler pişman oldular, Şimdi de zorbalığı öğretiyorlar Bazı kafalar kalas gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 gün
ABD başkanını sevmiyorum ama bu Huawei’ye sempati duymama sebep değil. Saçmalamışlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 gün
Bu iplerin amerikanin elinde oldugu gercegini degistirmez..
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 4 gün WB
onu değiştirmez zaten onu değiştirebilecek şeyler sayıcı oldukça az. ama güzel oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 4 gün WB
ipler Amerikanın elinde olabilir, ama bu politika ile devam ederse elindeki ipleri kaybedecek
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Xiaomi ekran altı kamera teknolojisi hakkında daha fazla bilgi paylaştı 3 gün Tek kablo ile hepsine hükmedin | Thunderbolt artık işlemciye entegre 3 gün Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar 3 gün Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor 3 gün Brad Pitt’in rol aldığı Ad Astra adlı bilim kurgu filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 gün Windows 10'a oyuncular için "değişken yenileme hızı" ayarı geliyor 3 gün Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine kavuşuyor 3 gün Çin, zihin okuyabilen çipi tanıttı 3 gün Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi 3 gün IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek 3 gün Samsung Galaxy Jean2 ve Galaxy Wide4 tanıtıldı 3 gün Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor 3 gün Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha 3 gün Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition duyuruldu 3 gün Skype ekran paylaşım özelliği başladı 4 gün AMD’den Apple özel çift birimli Radeon Vega II ekran kartı 4 gün macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor 4 gün Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu 4 gün Google Stadia’nın oyunları ve fiyatlandırması yarın açıklanacak 4 gün Yapay zeka ile yüz değiştirme | Cüneyt Özdemir nasıl oldum? 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor Sonraki Mi Band 4’ün tanıtım tarihi açıklandı 4 gün Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı 4 gün Çin, Mars'a uzay aracı indirebilen ikinci ülke olmaya çok yakın 4 gün Apple Design Awards 2019 belli oldu 4 gün Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor 4 gün STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler 4 gün Tam kablosuz kulaklık trendine The Rock da katıldı 4 gün Google Chrome, rakipleriyle arasındaki farkı açıyor 4 gün MacOS Catalina ile gelen yenilikler neler? 4 gün Karanlık enerji gök adalar arasındaki kozmik boşlukta saklı olabilir 4 gün Youtube, küçük yaştaki kullanıcıların canlı yayın yapmasını yasakladı 4 gün Honor 20 ilk satış gününde 50.000'den fazla sattı 4 gün Samsung Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı 4 gün NASA astronotu, gün doğumunun hızlandırılmış videosunu yayınladı 4 gün Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor 5 gün Yeni Find My uygulaması kayıp Apple cihazları internet olmadan bile bulacak 5 gün Xiaomi Mi 9T’nin tanıtım tarihi açıklandı 5 gün Apple sonunda iPad modellerine mouse desteği ekliyor 5 gün Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor 5 gün 100TL Fiyata 1080p ve Full Aksesuarlı Piranha 1125 Aksiyon Kamerasını İnceliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim