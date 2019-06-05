Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor

Teknoloji Editörü
Son yaşananların ışığında Huawei hakkında ortaya çıkan çok sayıda rapor, firmanın Foxconn fabrikaları ve kendi fabrikalarının bazılarında üretimi durdurduğunu ifade ediyordu. Çinli firma, bu iddiaları yalanladı.
Bir Huawei yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre üretim kapasitesinde herhangi bir azaltma söz konusu değil, üretim tam hızda devam ediyor.
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/06/03/new-huawei-denies-the-media-reports-its-smartphone-production-has-been-cut-back/#423a0acf1a06 Yorum Yaz Paylaş Tweetle