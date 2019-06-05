Huawei’ye göre telefon üretimi hâlâ tam kapasitede devam ediyor

Son yaşananların ışığında Huawei hakkında ortaya çıkan çok sayıda rapor, firmanın Foxconn fabrikaları ve kendi fabrikalarının bazılarında üretimi durdurduğunu ifade ediyordu. Çinli firma, bu iddiaları yalanladı.

Bir Huawei yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre üretim kapasitesinde herhangi bir azaltma söz konusu değil, üretim tam hızda devam ediyor.

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/06/03/new-huawei-denies-the-media-reports-its-smartphone-production-has-been-cut-back/#423a0acf1a06

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Medyana gelen olayların da etkisiyle satışları azalması beklenirken arka arkaya reklamı yapılmış olan Huawei, Amerikan başkanını sevmeyenler tarafından da daha sempatik bulunan bir hâle geldi. Şimdiye kadar yapılan anketlere göre de firmanın popülerliğinde pek bir düşüş yok, aksine yükseliş var.