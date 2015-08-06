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Huawei yeni Honor modelini 10 Ağustos'ta tanıtacak

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei yeni Honor modelini 10 Ağustos'ta tanıtacak
 
Huawei son zamanlarda Honor serisine ağırlık vermeye başlamış durumda. 2 ay önce Honor 7 modelini duyuran Çinli üretici ilk hafta 9 milyon ön sipariş alarak büyük bir başarıya da imza atmıştı. Yaklaşık iki hafta önce ise Honor ailesinin düşük 96 dolarlık bir diğer modeli 4A resmiyet kazanmıştı. Yeni duyuru ise bir sonraki cihazın 10 Ağustos tarihinde geleceğini gösteriyor.
Paylaşılan görselde yalnızca "Hayret verici" bir cihaz geleceği belirtilirken herhangi detay paylaşılmadı. Ancak daha önce ortaya çıkan TENAA sızıntıları nedeniyle duyurulacak model hakkında bilgi sahibi sayılabiliriz. Yeni Honor modelinin en dikkat çekici özelliği ise kamerasında. Arka kısımda yer alan kamera modülü cihazın sol kenarında yer alan butona basıldığında yukarıya fırlıyor ve bu sayede ön kamera ortaya çıkmış oluyor.
Her iki tarafta da çift ton LED flaş yer kullanılırken modelin ön yüzüne baktığımızda oldukça sade göründüğünü görüyoruz. Kameranın ön kısımdan gözükmemesi ve muhtemelen sanal buton kullanılacak olması bu sadeliğin ön plana çıkmasına sebep olmuş. Yeni Honor'un teknik detayları hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 10 Ağustosta yapılacak duyuru ile birlikte fiyat ve teknik özellikleri yine donanimahaber.com adresinden sizlerle paylaşacağız.
Huawei yeni Honor modelini 10 Ağustos'ta tanıtacak
 
İki gün önce TENAA'da ortaya çıkan Honor modeli 

http://www.gsmarena.com/huawei_teases_a_new_honor_smartphone_for_august_8-news-13398.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 3 yıl
Tasarımı orijinal olmuş
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kadirirdem 3 yıl
kamera tasarımı değişik olmuş hiç fena durmuyor....
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muccos 3 yıl
Değişik olmuş,güzel de olmuş
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cangunner 3 yıl
Arka kamerada çıkan boşluğa xenon ne giderdi be :) Veya powerled
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