Huawei yeni Honor modelini 10 Ağustos'ta tanıtacak

Paylaşılan görselde yalnızca "Hayret verici" bir cihaz geleceği belirtilirken herhangi detay paylaşılmadı. Ancak daha önce ortaya çıkan TENAA sızıntıları nedeniyle duyurulacak model hakkında bilgi sahibi sayılabiliriz. Yeni Honor modelinin en dikkat çekici özelliği ise kamerasında. Arka kısımda yer alan kamera modülü cihazın sol kenarında yer alan butona basıldığında yukarıya fırlıyor ve bu sayede ön kamera ortaya çıkmış oluyor.

Her iki tarafta da çift ton LED flaş yer kullanılırken modelin ön yüzüne baktığımızda oldukça sade göründüğünü görüyoruz. Kameranın ön kısımdan gözükmemesi ve muhtemelen sanal buton kullanılacak olması bu sadeliğin ön plana çıkmasına sebep olmuş. Yeni Honor'un teknik detayları hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak 10 Ağustosta yapılacak duyuru ile birlikte fiyat ve teknik özellikleri yine donanimahaber.com adresinden sizlerle paylaşacağız.

İki gün önce TENAA'da ortaya çıkan Honor modeli

http://www.gsmarena.com/huawei_teases_a_new_honor_smartphone_for_august_8-news-13398.php