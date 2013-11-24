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Huawei yılın son çeyreğinde 20 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yılın son çeyreğinde 20 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

Ascend P6S ve Ascend Mate 2 modelleri ile gelecek yıla hızlı bir giriş yapmayı planlayan Huawei, akıllı telefon satışlarını da sürekli artırıyor. Firmanın yıl sonu hedefi ise oldukça iddialı.

Önceki çeyrekte 13.4 milyon akıllı telefon satışı yapan ve ilk üçe girmeyi başaran Huawei, yıl bitiminde de bu ünvanını korumayı planlıyor. Firmanın başkan yardımcısı Shao Yang, yılın son çeyreği itibariyle 20 milyon akıllı telefon satmayı istediklerini açıkladı.

Huawei'nin 2013 yılı toplamında ulaşmayı amaçladığı satış rakamı ise 55 milyon. Firma yılın başlarında kendisine 60 milyon hedefi koymuştu. Bu rakamın biraz altında kalsa da gelinen nokta oldukça dikkat çekici zira analiz uzmanlarının beklentisi 45 milyon civarıydı.

Huawei bir Çin markası olmasına rağmen büyümeyi en çok ülke dışında yaşıyor. Firma Çin'de satışlarını yüzde 8 artırıken, Japonya'da yüzde 50, Latin Amerika'da yüzde 150, Doğu Avrupa'da yüzde 40, Ortadoğu'da yüzde 40 gibi dikkat çekici oranları yakalıyor.

Bir dönem operatör logolu ve ucuz akıllı telefonlarla ismini duyuran Huawei, artık üst seviye akıllı telefonları ile gelir elde eder hale geldi. Firmanın Ascend P6 ve Ascend D2 modelleri tüm cihaz sevkiyatının yüzde 16'sını oluşturuyor. Dünyanın en ince akıllı telefonlarından birisi olan Ascend P6 ise 10 milyon sınırına yaklaştı. 

http://www.unwiredview.com/2013/11/22/huawei-plans-to-ship-20-million-smartphones-in-q4-on-track-to-sell-10-million-ascend-p6/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
DH Misafiri
P6 ilk çıktıgında çok hatası vardıacaba gelengüncelleştirmeler ile hatalar giderilmiş oldumu?alıcamda merak ettim

Evet güncelleme geldi şuan sorun hiç kalmadı gayet memnunum iyiki almışım
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Fear of the Dark 5 yıl
Keşke alsaydım dediğim telefonlardan.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
vay be bizim telefon bu kadar satmışmı
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DH Misafiri 5 yıl
P6 ilk çıktıgında çok hatası vardı
acaba gelengüncelleştirmeler ile hatalar giderilmiş oldumu?
alıcamda merak ettim
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sezgin_01 5 yıl
p6 hakettiği değeri bulmuş, tasarım olarakta mükemmel
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General. 5 yıl
P6 süper satmış 10 milyon çok iyi bir rakam
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lionhearts 5 yıl
zaten p6'nın hedefide 10 milyondu geçende haberi çıkmıştı bu sene sonuna kalmadan hedefi tutturacağız diye.bu hızda devam etmesini diliyorum çünkü özellikle tasarımda androidin çıtasını baya yükselttiler.
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