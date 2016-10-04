Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi

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Türkiye’de FatihProjesi’nden4.5G sürecine hatta 5G’yekadar çok geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenen ve dahası Huawei ürünlerinin yazılımsal tarafına yönelik çözümler üretmek adına bir ARGE merkezini de İstanbul’da konumlandıran Huawei, Türkiye’yi öncelikli ülkeler arasına almış durumda.

ABD ve kendi ülkesi Çin dışında dünyada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeyi öncelikli ülkeler hedefine alan Huawei, bu pazarlarda hem daha uygun fiyatlar hem de ülkeye özel çözümler sunmak için çalışıyor. Yeni dönemde daha köklü değişiklikler yapmak için düğmeye basan şirket bir takım yeni adımlar atıyor.

VIP Servis

Bunlardan ilki kapıdan kapıya servis hizmeti. P9 modeli ile duyurulan bu hizmet, serinin diğer cihazları ile genişliyor ve sonrasındaki dönemde gelecek ürünlere de yayılacak. VIP servis hizmeti olarak adlandırılan bu uygulama ile kullanıcıların cihazları MNG Kargo ve UPS Kargo işbirliği ile kullanıcıların adresinden alınıp servis merkezine götürülüyor ve onarım sonrasında yeniden cihaz ücretsiz olarak kullanıcıya ulaştırılıyor.

Ekran, ana kart değişimi gibi çok temel işler dışında onarım yapmayan ve doğrudan cihaz değişimi gerçekleştiren Huawei, onarımlarda da 5 günde teslimat gibi iddialı bir süreyi hedefliyor.

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Ücretsiz Ekran Değişimi

Bu arada Huawei P9 modeli ile başlayan bir defaya mahsus ücretsiz ekran değişimi, P9 Lite modelinde de devam edecek. Huawei P9 Lite sahipleri, 1 ay içerisinde hiçbir sorgu sual olmadan kırılan ekranlarının değişimini isteyebilecek. Çizilmelerde ise değişim yapılmıyor. P9 modelinde ekran değişim süresi 3 ay olarak belirlenmişti.

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"Huawei P9 Lite resmiyet kazandı"

Bu olanağa rağmen şu anda ekran değişimi için gelen cihaz sayısının son derece az olduğuna değinen Huawei yetkilileri, üretilen cihazların çok sıkı test süreçlerinden sonra kullanıcılara ulaştığını ve bu nedenle Huawei modellerinin sağlamlığı konusunda iddialı oldukları vurgusunu yapıyor.

Huawei Destek Hattı

Kullanıcılar 444 7 988 numaralı telefondan Huawei Destek Hattı’nı arayarak cihazların adresten teslim alınması için randevu alabiliyor.

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Artık Güncellemeler Daha Hızlı Gelecek

Bu arada Huawei ülkemize gelecek cihazların artık ürün kodlarını Avrupa Bölgesi’ne dahil edecek. Bu sayede Türkiye’de satılan modeller, güncelleme alırken Avrupa’ya gelen sürümleri yükleyebilecek.

Huawei P9 Lite Fiyatı

Son olarak bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde de henüz satışına başlanan Huawei P9 Lite modeli 1299TL fiyatla Türkiye’de satış noktalarına gönderilmiş durumda. Kullanıcılar Turkcell ve Vodafone üzerinden operatör tarifeleri ile MediaMarkt ve Vatan Bilgisiyar’dan da bayi kanalıyla P9 Lite modelini satın alabilecek.