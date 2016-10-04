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Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi

Huawei, Türkiye’de akıllı telefon sektöründe yapılmamış bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Kapıdan kapıya servis, ücretsiz kırılan ekranın değişimi ve diğer detaylar yazımızda.
2 yıl
57,4b
1
39
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi
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Türkiye’de FatihProjesi’nden4.5G sürecine hatta 5G’yekadar çok geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenen ve dahası Huawei ürünlerinin yazılımsal tarafına yönelik çözümler üretmek adına bir ARGE merkezini de İstanbul’da konumlandıran Huawei, Türkiye’yi öncelikli ülkeler arasına almış durumda.

ABD ve kendi ülkesi Çin dışında dünyada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeyi öncelikli ülkeler hedefine alan Huawei, bu pazarlarda hem daha uygun fiyatlar hem de ülkeye özel çözümler sunmak için çalışıyor. Yeni dönemde daha köklü değişiklikler yapmak için düğmeye basan şirket bir takım yeni adımlar atıyor.

VIP Servis 

Bunlardan ilki kapıdan kapıya servis hizmeti. P9 modeli ile duyurulan bu hizmet, serinin diğer cihazları ile genişliyor ve sonrasındaki dönemde gelecek ürünlere de yayılacak. VIP servis hizmeti olarak adlandırılan bu uygulama ile kullanıcıların cihazları MNG Kargo ve UPS Kargo işbirliği ile kullanıcıların adresinden alınıp servis merkezine götürülüyor ve onarım sonrasında yeniden cihaz ücretsiz olarak kullanıcıya ulaştırılıyor.

Ekran, ana kart değişimi gibi çok temel işler dışında onarım yapmayan ve doğrudan cihaz değişimi gerçekleştiren Huawei, onarımlarda da 5 günde teslimat gibi iddialı bir süreyi hedefliyor.

 

Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi
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Ücretsiz Ekran Değişimi 

Bu arada Huawei P9 modeli ile başlayan bir defaya mahsus ücretsiz ekran değişimi, P9 Lite modelinde de devam edecek. Huawei P9 Lite sahipleri, 1 ay içerisinde hiçbir sorgu sual olmadan kırılan ekranlarının değişimini isteyebilecek. Çizilmelerde ise değişim yapılmıyor. P9 modelinde ekran değişim süresi 3 ay olarak belirlenmişti.

Ayrıca Bkz. "Huawei P9 Lite resmiyet kazandı"

Bu olanağa rağmen şu anda ekran değişimi için gelen cihaz sayısının son derece az olduğuna değinen Huawei yetkilileri, üretilen cihazların çok sıkı test süreçlerinden sonra kullanıcılara ulaştığını ve bu nedenle Huawei modellerinin sağlamlığı konusunda iddialı oldukları vurgusunu yapıyor.

Huawei Destek Hattı

Kullanıcılar 444 7 988 numaralı telefondan Huawei Destek Hattı’nı arayarak cihazların adresten teslim alınması için randevu alabiliyor.

 

Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi
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Artık Güncellemeler Daha Hızlı Gelecek

Bu arada Huawei ülkemize gelecek cihazların artık ürün kodlarını Avrupa Bölgesi’ne dahil edecek. Bu sayede Türkiye’de satılan modeller, güncelleme alırken Avrupa’ya gelen sürümleri yükleyebilecek.

Huawei P9 Lite Fiyatı 

Son olarak bir süre önce tanıtılan ve ülkemizde de henüz satışına başlanan Huawei P9 Lite modeli 1299TL fiyatla Türkiye’de satış noktalarına gönderilmiş durumda. Kullanıcılar Turkcell ve Vodafone üzerinden operatör tarifeleri ile MediaMarkt ve Vatan Bilgisiyar’dan da bayi kanalıyla P9 Lite modelini satın alabilecek.


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DH Misafiri 1 yıl
bende p9 lite aldım telefon yeni die ilk ay camına bişey olmadı tabi 3 ay sonra kırılmaz camı bir cıkardım cam kırıkmış veriyoruz o kadar para madur oluyoruz bütün markalar sorunlu arkadaş iphone hariç bir tek iphone ömürlük yapıyor gerisi boş
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DH Misafiri 1 yıl
Telefonu alalım 1 ay 9 gün oluyor fakat 1 ay içerisinde camı kırıldı benim 1 ay cam değişim garantisinden haberim yoktu ve telefonu aldığım yere götürdüm 1 ay cam değişim garantisinden bilgi aldım bana nasıl yardımcı olabilirsiniz.
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Exterminatee 2 yıl
P9 lite modelinin kitapçığında yazan sar değeri.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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leventdln 2 yıl
bu kadar çok satılan bir ürün grubunda bu hizmet sağlıklı verilir mi acaba ?
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KraftMK 2 yıl
Honor 7 kullanıyorum. Huawei gönlümde taht kurdu. Super bir firma
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Pit0N 2 yıl
Android tarafında en güven veren firma.
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muratcool 2 yıl
Öncelikle Sony Xperia Z serisi telefonumu ve HTC m8 imi h(p)iç eden teknik servisle bu seneki yeni modelleri için çalışmayacak olmaları çok güzel olmuş.
Samsung gibi kendi servislerini getirmiş olmaları en güzeli.
Eski şikayetleri ve malum firmanın verdiği hizmetleri unutun.
Adam akıllı kendi servisi var.
Huawei Teleservice ve sonrası olarak inceleyin...
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Guest-5B59C177F 2 yıl muratcool
muratcool
Öncelikle Sony Xperia Z serisi telefonumu ve HTC m8 imi h(p)iç eden teknik servisle bu seneki yeni modelleri için çalışmayacak olmaları çok güzel olmuş.
Samsung gibi kendi servislerini getirmiş olmaları en güzeli.
Eski şikayetleri ve malum firmanın verdiği hizmetleri unutun.
Adam akıllı kendi servisi var.
Huawei Teleservice ve sonrası olarak inceleyin...

p9 lite almayi dusunuyorum garantisine teleservice bakmayacak mi? teleservice 2 aydir hakem heyetinin ucret iadesi kararini uygulamiyor yakinda icra takibi baslatip parami alacagim. umarim p9 lite'a teleservice bakmiyordur cok sorunlu bir firma.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir arkadaş P9 Plus getirecem arıza yaparsa çöp mü diye sormuş evet çöp ben ilk çıktığında 14 temmuzda aldım 8 gün sonra birden haber okurken ekran karardı ve benim hayatımda karardı yaklaşık bana 2200 tl gelen telefon maalesef çöp oldu alırken iyi düşünün p9 plus için söylüyorum
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brshr 2 yıl
Şu anda Huawei G7 kullanmaktayım. Cihazın ömrü bittiğinde yine Huawei telefon alırım
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DARBE 2 yıl
Adamsın Huawei.
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hukuksever 2 yıl
inanmayın arkadaslar ekran sararmasını kullanıcı hatası deyip değişim falan yapmadılar... Ekrana ne yapmış olabilirsem????
Tüm bu laflar tamamen reklam kokan yalan işler...
Huawei pişmanlıktır....
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