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Huawei'den Snapdragon 710'a rakip geliyor: Kirin 710

Kısa bir süre önce duyurulan Snapdragon 710 yonga setine rakip geliyor. Huawei'nin yarı iletken bölümünün Kirin 710 adlı yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığı ve gelecek ay tanıtılacağı söyleniyor.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin yarı iletken bölümü HiSilicon'un Kirin 710 adlı yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor. İsim size tanıdık geliyorsa bu durum geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve ilk kez Xiaomi Mi 8 SE modelinde gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 710'dan kaynaklanıyor olabilir. İki yonga seti arasındaki bu benzerlik, Huawei'nin yeni işlemciyi Qualcomm'un en son orta sınıf yonga setine doğrudan rakip olarak piyasaya süreceğine yönelik söylentilere yol açtı.
Ayrıca Bkz. "ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit"
Raporda, Kirin 710'un aslında Kirin 659 işlemcinin yükseltilmiş versiyonu olacağı belirtiliyor. Yonga seti, TSMC'nin 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Snapdragon 710'un aynı zamanda Snapdragon 845'te de gördüğümüz Samsung'un 10 nm üretim sürecini temel aldığını belirtelim. Bu da Qualcomm'un yonga setinin performans ve hız konusunda muhtemelen rakibinden daha önde olacağını açıkça ortaya koyuyor.

Kirin 710 gelecek ay tanıtılabilir

Huawei, Kirin 970 işlemcisinde yaptığı gibi, Kirin 710 ile özel bir Nöral İşlem Birimi (NPU) sunacak. Bu özel birim yonga setinin yapay zeka (AI) yeteneklerine sahip olmasını sağlayacak. Bununla birlikte Snapdragon 710'un da günümüz akıllı telefonlarından ana akım haline gelmeye başlayan yapay zeka özellikleri ile birlikte geldiğini belirtmek gerek. Kirin 710 yonga seti gelecek ay Xiaomi Mi 8 SE’ye rakip olarak çıkacağı söylen Huawei Nova 3 ile birlikte tanıtılabilir.

https://www.digitimes.com/news/a20180611PD206.html Yorum Yaz
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clb12 11 ay en beğenilen
Enejri tüketimi sorununu çözmedikleri sürece kirin islemciler her zaman snapdragondan geride kalacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +8
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clb12 11 ay en beğenilen
Enejri tüketimi sorununu çözmedikleri sürece kirin islemciler her zaman snapdragondan geride kalacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +8
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lavgirin 11 ay clb12
hocam bu yorumu neye göre yaptınız bilmiyorum ama buradaki incelemede , diğer bütün soclardan ciddi farkla daha verimli.
notebookcheck.net/...
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astegon 11 ay
Bakalım "Kirin ÇÖP" diyenler ne zaman üşüşecek
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