Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet

Bahar ayları ile birlikte büyük bir hareketlilik sürecine giren Huawei, bir biri ardında yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Firmanın bu haftaki menüsünde uygun fiyatlı bir akıllı telefon ve tablet modeli yer alıyor.

Huawei G9 Lite

Akıllı telefon Huawei G9 Lite adını taşıyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 650 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM desteği ile ortalama bir performans sunacak olan cihazda 16GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Bunun haricinde 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, parmak izi okuyucu, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, EMUI 4.1 arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Cihazın fiyatı yaklaşık 261$ olarak belirlenmiş. Ön kayıtlar başlamış durumda.

Huawei MediaPad M2 7.0

Huawei MediaPad M2 7.0 modelinde ise 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. ClariVu 2.0 teknolojisi ile renkler daha canlı hale gelirken, bu kez Qualcomm’un 4+4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yonga setine yer verilmiş.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduran cihaz, 4360mAH kapasiteli bir batarya ile çalışıyor. 3GB RAM yanında 16GB/32GB depolama kapasitesine yer veren modelde, microSD desteği de bulunuyor.

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Modelin 16GB WiFi + LTE versiyonu 246$ olarak, 32GB WiFi + LTE versiyonu 277$ olarak belirlenmiş. WiFi versiyonu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Modelin önümüzdeki aylarda piyasada olması bekleniyor.