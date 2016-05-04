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Huawei’den orta seviye yeni bir akıllı telefon ve tablet

Mobil cihaz tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Çinli üretici Huawei, bu kez orta seviyeye yönelik olarak yeni bir akıllı telefon ve tablet modeli tanıttı.
3 yıl
4,5b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bahar ayları ile birlikte büyük bir hareketlilik sürecine giren Huawei, bir biri ardında yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Firmanın bu haftaki menüsünde uygun fiyatlı bir akıllı telefon ve tablet modeli yer alıyor.

Huawei G9 Lite

Akıllı telefon Huawei G9 Lite adını taşıyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T830 grafik birimi barındıran Kirin 650 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM desteği ile ortalama bir performans sunacak olan cihazda 16GB artırılabilir kapasiteye yer verilmiş.

Bunun haricinde 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, parmak izi okuyucu, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, EMUI 4.1 arayüzü şeklinde özellikler mevcut. Cihazın fiyatı yaklaşık 261$ olarak belirlenmiş. Ön kayıtlar başlamış durumda.

Huawei MediaPad M2 7.0

Huawei MediaPad M2 7.0 modelinde ise 7 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. ClariVu 2.0 teknolojisi ile renkler daha canlı hale gelirken, bu kez Qualcomm’un 4+4 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yonga setine yer verilmiş.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduran cihaz, 4360mAH kapasiteli bir batarya ile çalışıyor. 3GB RAM yanında 16GB/32GB depolama kapasitesine yer veren modelde, microSD desteği de bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti"

Modelin 16GB WiFi + LTE versiyonu 246$ olarak, 32GB WiFi + LTE versiyonu 277$ olarak belirlenmiş. WiFi versiyonu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Modelin önümüzdeki aylarda piyasada olması bekleniyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/huawei-unveils-g9-lite-smartphone-mediapad-m2-7-0-tablet.html Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Huawei gerçek anlamda dolu dolu bir üst seviye telefon yapamadı henüz.

Fiyat olarak yüksek ama donanım olarak diğer firmaların gerisinde kalan amiral gemi modelleri var.

Fakat orta seviye telefonlar konusunda çok iyiler,

ve üçüncü en büyük telefon üreticisi olmalarını da orta segmentte yaptıkları satışlara borçlular.
Huawei gerçek anlamda dolu dolu bir üst seviye telefon yapamadı henüz.Fiyat olarak yüksek ama donanım olarak diğer firmaların gerisinde kalan amiral ...
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kadirirdem 3 yıl
bence orta seğmentte daha iyiler...
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dobrasam 3 yıl
huawei Türkiye çok pasif bir firma arkadaş paralel olarak gelen mate 8 resmi gelemedi gitti bir türlü
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trolenyum 3 yıl
yeni bir çöp.havadan nem kapma özelliği de var mı?
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0MG90 3 yıl
Konuyla alakasız olacak ama neden Xperia X haberleri paylaşılmıyor? Sony Xperia Z2 ve Z3 Marshmallow güncellemesi aldı onu da paylaşmadınız.
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bwhiteshark 3 yıl
Yav yeter artık 5 5.2 5.5 biraz da 4 4.5 4.7 sağlam birşeyler çıkarın.
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Snnrvp 3 yıl
Aslında P9 lite modeli bu. Ama sanırım satıldığı ülkede G9 lite diye adlandırılmış. Hatta unbox videosunu izleyebilirsiniz Youtube üzerinden.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Huawei gerçek anlamda dolu dolu bir üst seviye telefon yapamadı henüz.

Fiyat olarak yüksek ama donanım olarak diğer firmaların gerisinde kalan amiral gemi modelleri var.

Fakat orta seviye telefonlar konusunda çok iyiler,

ve üçüncü en büyük telefon üreticisi olmalarını da orta segmentte yaptıkları satışlara borçlular.
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