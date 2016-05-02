LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti

Parmak izi okuyucuların kasa üzerine değil, ekran üzerine entegrasyonu ile ilgili uzun zamandır çalışmalar yapılıyor ve bazı girişimlerin bu konuda hazır projeleri var. Akımın yaygınlaşması adına ise ilk önemli adım LG’den geldi. LG Innotek iştiraki, ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucusu geliştirdiğini duyurdu.

Ekrana bir sensör entegre etmek oldukça zor bir işlem ve farklı yöntemler geliştirmek gerekiyor. Firma, ekranın alt kısmına 0.3mm boyutunda bir oluk açmış ve sensörü özel bir yöntemle buraya yerleştirmiş. Darbelerden korunabilen sensör, ayrıca yüz binde 2 gibi bir hata oranı sergiliyor.

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LG’nin yeni sensörü ile birlikte tasarım konusunda da üreticilerin eli güçlenmiş oluyor. Fiziksel bir okuyucu tuşu gerekmediği için, ön panelde tamamen kapasitif tuş tasarımı olabilecek. Ayrıca artık arka kısma da bir yuva yerleştirmeye gerek olmayacak.

Bu konuda Snapdragon 820 yonga setinde de benzer bir çözüm mevcut. Farklı olarak ultrason dalgaları ile parmak izi okunuyor ve fiziksek bir butona gerek kalmıyor. Kullanıcı kasa üzerinde belirli bir noktaya parmağını koyarak tarama yaptırabiliyor. Bununla birlikte pek çok Snapdragon 820 yonga setli cihazda ultrason tarayıcı tercih edilmiyor ve fiziksel butonlar ilgi görüyor. Bu bakımdan, LG’nin yeni çözümü daha çok benimsenecektir.