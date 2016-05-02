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LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti

Son dönemde parmak izi okuyucusunun ekrana entegrasyonu konusu sıkça gündeme geliyor. LG Innotek, bu konuda geliştirdiği yeni çözümü ile önemli bir adım atıyor.
3 yıl
7,2b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Parmak izi okuyucuların kasa üzerine değil, ekran üzerine entegrasyonu ile ilgili uzun zamandır çalışmalar yapılıyor ve bazı girişimlerin bu konuda hazır projeleri var. Akımın yaygınlaşması adına ise ilk önemli adım LG’den geldi. LG Innotek iştiraki, ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucusu geliştirdiğini duyurdu.

Ekrana bir sensör entegre etmek oldukça zor bir işlem ve farklı yöntemler geliştirmek gerekiyor. Firma, ekranın alt kısmına 0.3mm boyutunda bir oluk açmış ve sensörü özel bir yöntemle buraya yerleştirmiş. Darbelerden korunabilen sensör, ayrıca yüz binde 2 gibi bir hata oranı sergiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J5 ve J7 2016 satışa çıkıyor, ama bir farkla"

LG’nin yeni sensörü ile birlikte tasarım konusunda da üreticilerin eli güçlenmiş oluyor. Fiziksel bir okuyucu tuşu gerekmediği için, ön panelde tamamen kapasitif tuş tasarımı olabilecek. Ayrıca artık arka kısma da bir yuva yerleştirmeye gerek olmayacak.

Bu konuda Snapdragon 820 yonga setinde de benzer bir çözüm mevcut. Farklı olarak ultrason dalgaları ile parmak izi okunuyor ve fiziksek bir butona gerek kalmıyor. Kullanıcı kasa üzerinde belirli bir noktaya parmağını koyarak tarama yaptırabiliyor. Bununla birlikte pek çok Snapdragon 820 yonga setli cihazda ultrason tarayıcı tercih edilmiyor ve fiziksel butonlar ilgi görüyor. Bu bakımdan, LG’nin yeni çözümü daha çok benimsenecektir. 

 

http://www.ubergizmo.com/2016/05/lg-fingerprint-module-no-button/ Yorum Yaz
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WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
İşte ar-ge buna diyorlar merak etmeyin iphonecular always on ve bu teknolojide yenilik olarak 3-4 yıl içinde sizin apple cihazlara gelir Sunum sırasında gine apple bulmuş gibi alkışlarsınız tabi önce bildirim ledini alkışlamanız gerekecek eğer getirirse işAllah apple.
İşte ar-ge buna diyorlar merak etmeyin iphonecular always on ve bu teknolojide yenilik olarak 3-4 yıl içinde sizin apple cihazlara gelir Sunum sırasında gine ap...
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Yanıtla +65
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TabutBenden 3 yıl
LG hep yenilik peşinde keşke diğer firmalarda böyle olsa da her sene aynı telefonları görmesek piyasada.
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Kasatka 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Nerde boş iş var orada lg.

Bu buluşu geliştirmeyi bulacaklarina keşke bizim gibi kahvede iki el okey atsalarmis değil mi ? Zamanı boşa harcamışlardır !!!!
mu5tafaNerde boş iş var orada lg.Bu buluşu geliştirmeyi bulacaklarina keşke bizim gibi kahvede iki el okey atsalarmis değil mi ...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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tugares 3 yıl
Gelişme gelişmedir mantığı = LG
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aycibin 3 yıl
oldum olası neden arkaya sensör koyduklarını anlamamıştım.masada duran telefonu açmak mümkün değilki öyle.güzel gelişme ama lg şu pil olayına acil el atmalı.g2'den beri hep geri hep geri gidiyor.
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okannk 3 yıl
SentnieL
İşte ar-ge buna diyorlar merak etmeyin iphonecular always on ve bu teknolojide yenilik olarak 3-4 yıl içinde sizin apple cihazlara gelir Sunum sırasında gine apple bulmuş gibi alkışlarsınız tabi önce bildirim ledini alkışlamanız gerekecek eğer getirirse işAllah apple.

Şu Appleden ne istiyorsunuz anlamıyorum hayır kalkıp küfür mü etti size yoksa piyasada milletin cebinden parasını alıp insanlara en kötü malı hizmeti mi verdi nedir çekemediğiniz yada kedi ulaşamadığı ciğere mundar der hesabı mı çözemedim gitti 2. olarak Apple çalıp çalıp ilk biz yaptık diye tanıtıyor diyorsun 3D Touchda Samsungdan çaldı dediğiniz gibi ama aradan geçen 4 ay sonra Samsung yeni cihazlarında bu teknolojiyi kullanacağını söyledi ayrıca Applede bildirim ışığı var cahil arkadaşım gelen mesaj arama herneyse bakmadığın sürece yaklaşık her 30 snde bir sanki bildirim yeni gelmiş gibi telefonun ekranı tekrar açılıp bildirim sesi veya titreşimi verir. Burada daha nice özelliklerle seni bozmak isterdim ama özet geçmekte fayda var ha istersen tabiki seve seve genede yaparım bunu.
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kloveangel 3 yıl
her telefonu kullandım. şu an xiaomi note pro kullanıyorum ve romuna aşık oldum. bunu kullanmasam Htc ve Lg ilk tercihlerim olurdu. Lg de bi sense arayüzü olsaydı tatından yenmezdi bu yenilikleriyle. adamlar farklı gerçekten ötekiler izlerken bir Lg yenilik yapıyor.
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shadowtr 3 yıl
Güzel bir özellik gibi görünsede güvenlik zaafiyeti bana göre. İstemeden de olsa parmak izini kaptırabilirsin...
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Onurmsq 3 yıl
Aman cok onemli. Diger bilesenleri hallettin parmak izi kaldi.
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OverClocK1ng 3 yıl
mu5tafa
Nerde boş iş var orada lg.

Nerede boş adam var, DonanımHaberde...
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V4LKyR 3 yıl
gurkanse
AMAN NE BÜYÜK BAŞARI.GİDER GENE 3000MAH PİL KOYAR

Size ne lazım?
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gurkanse 3 yıl
AMAN NE BÜYÜK BAŞARI.GİDER GENE 3000MAH PİL KOYAR
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Guest-6917628EB 3 yıl
gercekten lg super telfon yapmis ama arkadaki tus olayi batirmis mherseyi tasarimi mukemmel olmus caseler de muthis
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kadirirdem 3 yıl
özellikle Samsung ve Apple hariç diğer tüm üreticilerin kullanması lazım bunu arkada olmuyor...
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Crashlone 3 yıl
Bu haberleri gördükçe gözümden yaş geliyor.
Sırf altına yapılan gerici yorumlar yüzünden...Neden gelişemediğimiz ortada.
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