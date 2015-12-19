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Huawei'den yeni bir rekor: 100 milyon akıllı telefon satışı

Son dönemde akıllı telefonları tüketici tarafından çok beğenilen Huawei, bunun karşılığını yavaş yavaş almaya başlıyor. Firma yılı tarihindeki en büyük başarılar ile geride bırakıyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'den yeni bir rekor: 100 milyon akıllı telefon satışı


Akıllı telefon pazarında mücadele eden pek çok Çinli üretici olsa da, rüzgar Huawei için farklı bir yönden esiyor. Tarihindeki en parlak dönemlerini yaşayan Çinli elektronik devi Huawei, akıllı telefon pazarında beklentileri aşmış durumda. Bu yıl 100 milyon akıllı telefon satışı hedefi koyan firma, yıl bitmeden bu rakama ulaşmayı başardı. 

Firmadan yapılan açıklamada, 2015 yılı genelinde toplam satılan akıllı telefon rakamının 100 milyonu geçtiği duyuruldu. Akıllı telefon pazarındaki üçüncü sırasını garantileyen firma, geçen çeyrekteki yüzde 7.4 olan payını da daha yukarıya çekecek. Şu ana kadar yıllık 100 milyon satış rakamını geçen hiçbir Çinli üretici yok. Bu bakımdan Huawei, ülkesi adına da önemli bir rekora imza attı. 

Üst seviye segmentte Mate, P, D gibi isimlere sahip serileri olan firma, alt seviyede de Honor serisiyle mücadele ediyor. Bununla birlikte satış rakamlarına en fazla katkı Honor serisinden geldi. Fiyat-performans çizgisini iyi tutturarak on milyonlarca tüketiciye ulaşan seri, firmanın da yüzünü güldürüyor. 

Global pazarda üçüncü, ülke pazarında ise birinci sırada olan Huawei, önümüzdeki yıl daha fazla ülkeye açılma peşinde. Ayrıca 1000 civarında fiziksel mağaza veya satış noktası sayısına ulaşarak, tüketiciye daha yakın olmayı planlıyor. Bu sayede gelecek yıl Apple'ı zorlayacak satış rakamları, Huawei için sürpriz olmayacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-ships-a-record-100-million-phones-for-2015-lines-up-firmly-behind-Samsung-and-Apple_id76776 Yorum Yaz
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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Türkiye'deki potansiyelini kullanamıyor. Ya Türkiye ekibinde iş yok ya da genel merkez Türkiye'ye önem vermiyor. Hem hatalı fiyatlandırma yapılıyor hem de Türkiye'de çok satacak modeller Türkiye'ye gelmiyor. Çin'deki satışlar bize yetiyor diyor olabilirler tabi. Tebrikler Huawei'e.
Türkiye'deki potansiyelini kullanamıyor. Ya Türkiye ekibinde iş yok ya da genel merkez Türkiye'ye önem vermiyor. Hem hatalı fiyatlandırma yapılıyor hem de Türk...
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ardaalisahin 3 yıl
Ulkemize resmi olrak girdi herhalde,standlari,konsept tanitim yerleri vs. var birkac yerde.Keske nexus 6p de gelseydi.
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saitcam 3 yıl
çok beğendiğim süper bir firma, ülkemizde de gittikçe güçlenecek.
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CiGaHaGi 3 yıl
Yanlız Honor 6plus alt seviye ise diğerleri çöp olur. Cıhaz çok iyi bence
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bytradm 3 yıl
bi firmanın yarımelmaya rakip olması çok zor .
adet anlamında olursun kar marjında çok zor.
her türlü rakibi sevim.
yanlız çinliler tüm dünyaya rakip üretenin eli güçlüdür.
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kadirirdem 3 yıl
türkiyede gerçekten satabilecek modelleri getirmiyorlar türkiye ekibinde iş yok ama tebrikler yinede güzel satmış...
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mustafas42 3 yıl
Türkiye gelmedikten sonra yeni cıkan telefonları ben ne yapayım.. Gelsede beş ay altı ay sonra geliyor insanın hevesi gectikten sonra yani Turkiye modellerin gelmesi gerek..
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Castiel 3 yıl
eski bir huawei kullanıcısı olarak dıyorum ki, huawei bu fıyat polıtıkasıla 3 vakte kadar turkıyeden çıkar
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Seyrim 3 yıl
G7 kullanıyorum.. Çok güzel telefon.. Amiral gemilerine taş çıkartır.. Bizde marka merakı oldukça bu tür markalar ülkemizde iş yapmaz..
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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Türkiye'deki potansiyelini kullanamıyor. Ya Türkiye ekibinde iş yok ya da genel merkez Türkiye'ye önem vermiyor. Hem hatalı fiyatlandırma yapılıyor hem de Türkiye'de çok satacak modeller Türkiye'ye gelmiyor. Çin'deki satışlar bize yetiyor diyor olabilirler tabi. Tebrikler Huawei'e.
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