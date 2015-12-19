Huawei'den yeni bir rekor: 100 milyon akıllı telefon satışı





Akıllı telefon pazarında mücadele eden pek çok Çinli üretici olsa da, rüzgar Huawei için farklı bir yönden esiyor. Tarihindeki en parlak dönemlerini yaşayan Çinli elektronik devi Huawei, akıllı telefon pazarında beklentileri aşmış durumda. Bu yıl 100 milyon akıllı telefon satışı hedefi koyan firma, yıl bitmeden bu rakama ulaşmayı başardı.





Firmadan yapılan açıklamada, 2015 yılı genelinde toplam satılan akıllı telefon rakamının 100 milyonu geçtiği duyuruldu. Akıllı telefon pazarındaki üçüncü sırasını garantileyen firma, geçen çeyrekteki yüzde 7.4 olan payını da daha yukarıya çekecek. Şu ana kadar yıllık 100 milyon satış rakamını geçen hiçbir Çinli üretici yok. Bu bakımdan Huawei, ülkesi adına da önemli bir rekora imza attı.





Üst seviye segmentte Mate, P, D gibi isimlere sahip serileri olan firma, alt seviyede de Honor serisiyle mücadele ediyor. Bununla birlikte satış rakamlarına en fazla katkı Honor serisinden geldi. Fiyat-performans çizgisini iyi tutturarak on milyonlarca tüketiciye ulaşan seri, firmanın da yüzünü güldürüyor.





Global pazarda üçüncü, ülke pazarında ise birinci sırada olan Huawei, önümüzdeki yıl daha fazla ülkeye açılma peşinde. Ayrıca 1000 civarında fiziksel mağaza veya satış noktası sayısına ulaşarak, tüketiciye daha yakın olmayı planlıyor. Bu sayede gelecek yıl Apple'ı zorlayacak satış rakamları, Huawei için sürpriz olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-ships-a-record-100-million-phones-for-2015-lines-up-firmly-behind-Samsung-and-Apple_id76776