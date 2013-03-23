Huawei'ın dört çekirdekli ve 5-inç HD ekranlı modeli Ascend G700 detaylanıyor

Huawei'ın yeni modeli Ascend G700'e ait olduğu belirtilen birtakım detaylar Evleaks tarafından Twitter'da paylaşıldı.



Elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda Ascend G700, MediaTek firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli MT6589 platformu ve 2 GB RAM desteğini arkasına alacak. Daha çok bütçe dostu mobil cihazlarda karşımıza çıkan MT6589 platformu, ARM Cortex-A7 tabanlı olmasının yanı sıra PowerVR SGX544 grafik işlem birimine ev sahipliği yapıyor.

Siyah - beyaz renk kombinasyonuyla dikkat çeken Ascend G700, Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor ve 5-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla geliyor. Akıllı telefonun hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera göze çarpıyor. Ancak bu kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Ayrıca akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağına dair herhangi bir ipucu verilmemiş.



https://twitter.com/evleaks/status/314771249588998145