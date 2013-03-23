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Huawei'ın dört çekirdekli ve 5-inç HD ekranlı modeli Ascend G700 detaylanıyor

6 yıl
2,1b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei'ın dört çekirdekli ve 5-inç HD ekranlı modeli Ascend G700 detaylanıyor
Huawei'ın yeni modeli Ascend G700'e ait olduğu belirtilen birtakım detaylar Evleaks tarafından Twitter'da paylaşıldı.
Elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda Ascend G700, MediaTek firmasının 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli MT6589 platformu ve 2 GB RAM desteğini arkasına alacak. Daha çok bütçe dostu mobil cihazlarda karşımıza çıkan MT6589 platformu, ARM Cortex-A7 tabanlı olmasının yanı sıra PowerVR SGX544 grafik işlem birimine ev sahipliği yapıyor.
Siyah - beyaz renk kombinasyonuyla dikkat çeken Ascend G700, Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor ve 5-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla geliyor. Akıllı telefonun hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera göze çarpıyor. Ancak bu kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Ayrıca akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağına dair herhangi bir ipucu verilmemiş.

https://twitter.com/evleaks/status/314771249588998145 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 3 yıl
bu telefon hepsi buradada 750 tl fiyatla satışa çıktı
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Victorious78 4 yıl
Dam üstünde saksağan,
Vur beline kazmayı.

Bahçelerde demet-demet maydanoz,
Gel bize bazı-bazı.

Bu saçmalıklar Cumhuriyet dönemi TeDK sının saçma özdeyişlerindendir.

Atalarımızın farazasına karşın, kuramsal gibi zorlama ve anüs seslerine ahenk sesdeş kelimeler üretircesine at kılıcına kelebek kondurma gayretlerini gözler önüne serme andavallığıdır.

:))

Kilitleyin la bu konuyu :) Yenisini çtılar.

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tgezer 4 yıl
Güzel bir hort olmuş
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ademm35 4 yıl
AH BİDE KAMPANYA YAPSALARDA ALABİLECEĞİMİZ FİYATA GELSE
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aqilnuri 4 yıl
bence olmali. Huaweinin orjinal klavyesinde oluyo.
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DH Misafiri 4 yıl
Merak ettiğim bir konu var sadece ince bir detay ama ascend P6 kullanıcı olarak eksik gördüğüm bir yanı.Bu telefon da mesaj yazarken dikey tuş takımı var mı?T9 kullanabilmek için?
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aqilnuri 5 yıl
Azerbaycanda var bu telefon. Fiyati sizin paranizla 500-550 tl. bizim parayla 260 AZN
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mu5tafa 5 yıl
Gm discovery gillerden,
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erh 5 yıl
sadece 2 gb olması bile almak için yeterli sayılır birde ıps ekran 1280x720 ekranı ve de 8 mp arka 1.3 mp ön kamerasıda, 1080p kayıt yapması ve 155 gram olması ve 8 gb dahili hafızası çok iyi burada g 610 bile f/p ürünü olmuşken bu model baş tacı olur(bu yazdığım bütün özellikler g 610 dan daha üstündür.)
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as11 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin AYFON :)

bi bitmediniz
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Dexstz 6 yıl
Uygun fiyatla gelirse Türkiye'de iş yapar
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