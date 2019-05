Huawei'nin 6.1 inçlik akıllı telefonu CES 2013 öncesinde görüntülendi

Huawei'nin 5 inç üzeri akıllı telefon segmentine iddialı bir ürünle hazırlandığı bir süredir dile getiriliyordu. Firmanın bir yöneticisi, gövde gösterisi yapmayı planladıkları CES 2013 fuarı öncesinde modelin kısa bir videosunu internette paylaştı.





Yönetici Richard You tarafından meraklı müşterilere tanıtılan Huawei Ascend Mate adlı cihaz, 6.1 inçlik ekranda 1080p çözünürlük sunuyor. Cihazın internete sızan özellikleri 1.8GHz saat hızında çalışan HiSilicon K3V3 4 çekirdekli işlemci, 4000mAh batarya ve 9.9mm kalınlık şeklindeydi. Modelin fiyatının ise 480$ civarında olması bekleniyor.





Ancak You satış sürümünde bazı özelliklerin değişebileceğini belirtiyor. You ayrıca cihaz ekranının düşük ısıda polisilikon teknolojisi - LTPS kullandığını da belirtiyor. Huawei, bu cihazı 6 Ocak'taki basın toplantısında tanıtacak. Samsung'un da 6.3 inçlik bir ekranı Note III modelinde kullanacağı dedikodularını hatırlarsak, akıllı telefon/tablet melezi bu cihazların her geçen yıl daha büyüdüğü izlenimine kapılıyoruz.





Huawei ayrıca Windows Phone 8 işletim sistemli Ascend W1 ve 5 inçlik Full HD ekrana sahip Ascend D2 modelini de CES 2013 fuarında tanıtacak.

http://www.weibo.com/1100856704/zaXTl5ZDT