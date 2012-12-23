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Huawei'nin 6.1 inçlik akıllı telefonu CES 2013 öncesinde görüntülendi

6 yıl
1,6b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin 5 inç üzeri akıllı telefon segmentine iddialı bir ürünle hazırlandığı bir süredir dile getiriliyordu. Firmanın bir yöneticisi, gövde gösterisi yapmayı planladıkları CES 2013 fuarı öncesinde modelin kısa bir videosunu internette paylaştı.

Yönetici Richard You tarafından meraklı müşterilere tanıtılan Huawei Ascend Mate adlı cihaz, 6.1 inçlik ekranda 1080p çözünürlük sunuyor. Cihazın internete sızan özellikleri 1.8GHz saat hızında çalışan HiSilicon K3V3 4 çekirdekli işlemci, 4000mAh batarya ve 9.9mm kalınlık şeklindeydi. Modelin fiyatının ise 480$ civarında olması bekleniyor.

Ancak You satış sürümünde bazı özelliklerin değişebileceğini belirtiyor. You ayrıca cihaz ekranının düşük ısıda polisilikon teknolojisi - LTPS kullandığını da belirtiyor. Huawei, bu cihazı 6 Ocak'taki basın toplantısında tanıtacak. Samsung'un da 6.3 inçlik bir ekranı Note III modelinde kullanacağı dedikodularını hatırlarsak, akıllı telefon/tablet melezi bu cihazların her geçen yıl daha büyüdüğü izlenimine kapılıyoruz. 

Huawei ayrıca Windows Phone 8 işletim sistemli Ascend W1 ve 5 inçlik Full HD ekrana sahip Ascend D2 modelini de CES 2013 fuarında tanıtacak.

http://www.weibo.com/1100856704/zaXTl5ZDT Yorum Yaz
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savinelli 6 yıl en beğenilen
tabletler 10 inchten 7 ye küçülürken telefonlar paso büyüyo. birbirine hızlıca koşan sevgilier gibi bi yerde kafa kafaya tokuşmasalar bari :D
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DH Misafiri 6 yıl
Ekranın yada telefonun büyümesi kıyamet alameti gibi niye yorumlanıyor anlayabilmiş değilim... Galaxy Note 2 nin reklamında Lebron James'in elinde gayet normal duruyordu sizin çok büyük dediğiniz Note 2. Yani insanların yapısal özellikleri farklı olabilir. Herkezi kendi ölçülerinizle aynı kefeye koyup yorum yapmamaya özen gösterin lütfen. Bırakın seçenekler artsın, insanlar kendilerine uygun olacak en doğru fiziksel ve donanımsal özelliklere ulaşabilsin.
Ekranın yada telefonun büyümesi kıyamet alameti gibi niye yorumlanıyor anlayabilmiş değilim... Galaxy Note 2 nin reklamında Lebron James'in elinde gayet normal ...
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Türkmenli 6 yıl
Bence telefon siniri note 2 dir.Ondan sonrasi abes
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Tensi 6 yıl
Bence boyut olarak cok iyi dusunulmus. Yanimda hem tablet hem telefon tasimaktansa bu cihazi alirim daha iyi. Ama bluetoothtan baglanan bir keypad lazim bunun icin de. Yoksa telefon olarak kullanilmaz gercekten. Tek elle mumkun degil numara cevrilmez. Birak benim gibi ufak tefek bir adami Lebron bile bunu tek elle kullanamaz. Pist Huawei duy sesimizi, bluetooth keypad istiyoruz bunun yaninda. Bastan soyliyeyim patent icin parada anlasamazsak Apple misali dava acar surum surum surundururum bilmis olasiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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blizzard3 6 yıl
eskiden 14 inc pc monitorleri vardi simdi herkes 22inc kullaniyor eskiden 55 ekran tvler vardi simdi 82 ekran tv kullaniyor cogu kabullensenizde kabullenmesenizde bu boleg eliscek
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Hanc0ck 6 yıl
çok büyük değil mi ya?
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DH Misafiri 6 yıl
7 inç lik cihaz tablet 6.1 inçlik telefon güzelmiş :D
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zhoux1 6 yıl
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TayfaFener 6 yıl
bu ne arkadaş ya resmen tablet...bu cepe bile sığmaz....
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DH Misafiri 6 yıl
Yani ekran buyuk tamamda cercevesi baya kaba note 2 ile kiyaslanamaz ...ve dizayn ergonomik olmasi lazim ...6.1 ekran artik tablet bencede telefon olamaz...
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S,W,A,T 6 yıl
4.7" üstü tablet olarak sayılmalı
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Tunahan741 6 yıl
bence cep telefonu maximum s3 boyutunda olmalı note 2 felan tablete girmeli . ama sonuçta büyük telefon sevenlerde var huawei kendini aşıp dünyaya tanıtmaya çalışıyor ama huawei isim olarak türkiyede henüz yerleşemez çünkü huawei adi çin malı olarak görülüyor açıkçası ideos x5 de huawei yazsaydı üstünde felan almayabilirdim yani durum bu. yani tabletleri büyütseler 12 inç felan yapsalar hani bi nebze anlarım ama telefonları bukadar büyütmeleri kötü.
bundan sonra çıkıcak telefonlar galiba hep büyüyecek galaxy s3 çok büyük diye şikayetler alınca mini yi çıkardı ama bidahaki s4 de ekran kesinlikle s3den büyük olur. çünkü artık telefonlara fiziksel şeylerde katmak isteniyor
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berkcombil 6 yıl
Destek nasıl destek????Huawei destek vermekdikten sonra neyleyim ben 6,1 inch'lik cihazı.
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Akvaryum Suyu 6 yıl
Tasarımı rezalet
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Aspirin_Gripin 6 yıl
Bune ya hergun gereksiz urunler piyasaya suruluyor ortalik teknolojik cop doldu
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ozgur106 6 yıl
t20 ve t30 facialarından sonra hayatta huawei alınmaz
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By.TRabZonLu™ 6 yıl
neresine sokacaklar diye merak ediyorum


ideal 4.0 yada 4.3 gerisi boş
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