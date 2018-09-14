Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı akıllı telefonu TENAA'da listelendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei geçtiğimiz hafta alt markası olan Honor 8X ve Honor 8X Max cihazlarını tanıtmıştı. Şimdi ise Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da, Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı bir akıllı telefonu ortaya çıktı. Lafı fazla uzatmadan iki varyantı olacak cihazın detaylarına geçelim.

7.12 inçlik dev ekranı ile dikkat çekiyor

Huawei'nin ARS-AL00 / ARS-TL00 model numaralarıyla TENAA'da listelenen cihazlarının özellikleri ve görüntüsü Honor 8X Max ile benzerlik gösteriyor. İki varyantının da 7.12 inçlik Full HD+ ekrana sahip olacağı cihaz, 8 mm kalınlığındaki Honor 8X Max'den biraz daha kalın. Kahverengi, siyah ve beyaz renk seçenekleri olan akıllı telefonun ağırlığı ise 210 gram olarak belirtilmiş.

Akıllı telefonun iki varyantı da 4 GB RAM ve 1,95 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. 16 MP + 2 MP çözünürlükte çift arka kamera, 8 MP çözünürlükte ön kameranın yer aldığı cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor. ARS-AL00 modelinin dahili depolama versiyonları 64 GB ve 128 GB olarak belirtilmiş ve ayrıca ARS-TL00 modelinin 128 GB dahili depolama alanı sunduğunu da söyleyelim.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2brpagJURNtrWl4gj5Afky0T

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Arka panelindeyer aldığı akıllı telefon'lık hiç de fena olmayan birsunuyor. Bunun yanındavaryantının arka kısmının ise dikiş detayları ile süslenenyapıldığını da belirtmek gerek. İki varyantın davene olacağına dair bir bilgiye ise henüz ulaşılmış değil.