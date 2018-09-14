Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı akıllı telefonu TENAA'da listelendi

Geçtiğimiz gün akıllı telefon geliştirdiklerini resmi olarak doğrulayan Huawei'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı 7.12 inçlik akıllı telefonu TENAA'da listelendi. İşte detaylar...
8 ay
3,9b
1
7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei geçtiğimiz hafta alt markası olan Honor 8X ve Honor 8X Max cihazlarını tanıtmıştı. Şimdi ise Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da, Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı bir akıllı telefonu ortaya çıktı. Lafı fazla uzatmadan iki varyantı olacak cihazın detaylarına geçelim.

7.12 inçlik dev ekranı ile dikkat çekiyor 

Huawei'nin ARS-AL00 / ARS-TL00 model numaralarıyla TENAA'da listelenen cihazlarının özellikleri ve görüntüsü Honor 8X Max ile benzerlik gösteriyor. İki varyantının da 7.12 inçlik Full HD+ ekrana sahip olacağı cihaz, 8 mm kalınlığındaki Honor 8X Max'den biraz daha kalın. Kahverengi, siyah ve beyaz renk seçenekleri olan akıllı telefonun ağırlığı ise 210 gram olarak belirtilmiş.
Akıllı telefonun iki varyantı da 4 GB RAM ve 1,95 GHz sekiz çekirdekli işlemciye sahip. 16 MP + 2 MP çözünürlükte çift arka kamera, 8 MP çözünürlükte ön kameranın yer aldığı cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemi  ile çalışıyor. ARS-AL00 modelinin dahili depolama versiyonları 64 GB ve 128 GB olarak belirtilmiş ve ayrıca ARS-TL00 modelinin 128 GB dahili depolama alanı sunduğunu da söyleyelim.
Arka panelinde parmak izi okuyucunun yer aldığı akıllı telefon 4.900 mAh'lık hiç de fena olmayan bir pil kapasitesi sunuyor. Bunun yanında ARS-TL00 varyantının arka kısmının ise dikiş detayları ile süslenen deri kaplamadan yapıldığını da belirtmek gerek. İki varyantın da resmi adının ve fiyatlandırmasının ne olacağına dair bir bilgiye ise henüz ulaşılmış değil.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=igrNcMUMc%2brpagJURNtrWl4gj5Afky0T Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 8 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 8 ay
Kalem yap artık kalem ✏️
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 8 ay
kandırıkçı huawei.... çip hızı testleri dolandırıcısı... yanına yaklaşmam daha bu markanın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHölücüsü-_- 8 ay
Aynen kalemli(stylus) telefon yapın artık mahkûm ettiniz bizi Samsung Note serisine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrFlash16 8 ay
3 inç daha büyük yapsa tablet niyetine kullanılır.Cebe bile sığmaz bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Bu tenaa ya da özellikle mi bulaşıyor üreticiler adamlar herşeyi sızdırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 8 ay
Kalem yap artık kalem ✏️
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 8 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 8 ay FRAPS_TR
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

beteri var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi 8 ay Spider-Man Özel Basın Kiti Kutu Açılışı 8 ay ABD, Google'ın Çin planlarını öğrenmek istiyor 8 ay Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor 8 ay Hava durumu kanalı, Florence kasırgasını Unreal Engine oyun motoruyla gösterdi 8 ay Nvidia Scanner: Tek tıklama ile otomatik overclock 8 ay Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın 8 ay Google Pixel 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak 8 ay Giyilebilir ultrason cihazı ile kan basıncı çok daha kolay ölçülebiliyor 8 ay Sinekten esinlenerek geliştirilen robot: DelFly Nimble 8 ay Nintendo Switch için kablosuz NES kontrolcüleri duyuruldu 8 ay Star Wars Rivals iptal edildi 8 ay Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor 8 ay iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar? 8 ay Hangeldiyev reklam ajansı sektörde devrim yaratmayı amaç edinmiştir 8 ay Microsoft, Office için Antivirüs özelliğini duyurdu 8 ay Volkswagen Beetle üretimi 2019 yılında sonlanıyor 8 ay Google hata yaptı, Android Pie kullanıcılarının telefonları "Güç Tasarrufu" moduna geçti 8 ay Adata’dan su altında dayanıklı harici HDD 8 ay Yeni iPhone modellerindeki çift SIM sistemi netlik kazandı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı akıllı telefonu TENAA'da listelendi Sonraki SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı 8 ay Ford Galaxy ve S-Max'e yeni dizel seçenekler eklendi 8 ay iPhone modellerinde 4GB RAM dönemi 8 ay Windows 10 üçüncü taraf tarayıcı kurarken de uyaracak 8 ay Apple Watch 4 için kötü haber: EKG özelliği tüm ülkelerde kullanılamayacak 8 ay Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı 8 ay PlayStation 4 için 6.00 numaralı sistem yazılımı güncellemesi yayınlandı 8 ay Siber saldırılar Almanya'ya 50.5 milyar dolara mal oldu 8 ay Turing tabanlı Tesla T4 hızlandırıcı duyuruldu 8 ay Jeff Bezos 2 milyar dolarlık yardım fonu başlatıyor 8 ay Nissan Pulsar emekli oluyor 8 ay Facebook sahte haberlerle savaş için yapay zeka kullanıyor 8 ay Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik 8 ay Youtube'un mobil versiyonuna dikey reklamlar geliyor 8 ay Razer Phone 2'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı 8 ay Huawei katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini resmen doğruladı 8 ay Üç arka kameralı LG V40 ThinQ'nun lansman tarihi açıklandı 8 ay iPhone X kılıfı, iPhone Xs ile uyumlu mu? 8 ay The Boring Company garajları doğrudan tünele bağlayacak 8 ay 2019 DS 3 Crossback'in etkileyici tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim