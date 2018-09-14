Facebook sahte haberlerle savaş için yapay zeka kullanıyor

ABD başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica şirketinin Facebook kullanıcılarının verilerini seçim malzemesi olarak kullanıp manüpüle etmesi ve platformda yayınlanan sahte haberler şirketin oldukça büyük itibar kaybına neden olmuştu. Uzun bir süredir bu skandalların izlerini silmeye çalışan Facebook, yapay zekadan (AI) destek alıyor.

Yapay zeka ve insan gücü ortak çalışıyor

Şirket bu konuda yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını açıklarken Facebook'un Ürün Müdürü Antonia Woodford, şirketin yanlış haberlerin yayılmasını azaltmak için yaptığı bazı önemli değişiklikleri duyurdu. Facebook bu tip haberlerin doğruluğunu araştıran bir ekibin olduğunu ve bu ekibin altyazılı resimler ve videolar da dahil olmak üzere tüm içeriği inceleyip değerlendirdiğini belirtiyor.

https://newsroom.fb.com/news/2018/09/expanding-fact-checking/

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Bununla birlikte Facebook,içeriği otomatik olarak tanımlamak içingücünü kullanan yeni bir teknoloji geliştirerek bu süreci hızlandırmaya çalışıyor. Yapay zeka bu tip sahte içerikle ilgilivermiyor. Bunun yerine şüpheli içeriğidemin bahsettiğimiz ekibe gönderiyor. Facebook'un bu yeni sisteminin isebu içerikleri bulmak için "" (büyük olasılıkla paylaşım, yorum, beğenme ve geri bildirim) kullandığı belirtildi. Sistemin son aşamasında iseçeşitli kaynaklardan araştırılarak kaldırılıp kaldırılmayacağına karar veriliyor.