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Facebook sahte haberlerle savaş için yapay zeka kullanıyor

Cambridge Analytica skandalının izlerini temizlemeye çalışan Facebook sahte haberlere savaş açmış durumda. Ürün Müdürü Antonia Woodford sahte haberlerle ilgili alınan yeni önlemleri açıkladı.
8 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica şirketinin Facebook kullanıcılarının verilerini seçim malzemesi olarak kullanıp manüpüle etmesi ve platformda yayınlanan sahte haberler şirketin oldukça büyük itibar kaybına neden olmuştu. Uzun bir süredir bu skandalların izlerini silmeye çalışan Facebook, yapay zekadan (AI) destek alıyor.

Yapay zeka ve insan gücü ortak çalışıyor

Şirket bu konuda yapılan çalışmaların meyve vermeye başladığını açıklarken Facebook'un Ürün Müdürü Antonia Woodford, şirketin yanlış haberlerin yayılmasını azaltmak için yaptığı bazı önemli değişiklikleri duyurdu. Facebook bu tip haberlerin doğruluğunu araştıran bir ekibin olduğunu ve bu ekibin altyazılı resimler ve videolar da dahil olmak üzere tüm içeriği inceleyip değerlendirdiğini belirtiyor.
Bununla birlikte Facebook, potansiyel olarak sahte içeriği otomatik olarak tanımlamak için makine öğreniminin gücünü kullanan yeni bir teknoloji geliştirerek bu süreci hızlandırmaya çalışıyor. Yapay zeka bu tip sahte içerikle ilgili nihai kararı vermiyor. Bunun yerine şüpheli içeriği incelenmek üzere demin bahsettiğimiz ekibe gönderiyor. Facebook'un bu yeni sisteminin ise yanıltıcı olabilecek bu içerikleri bulmak için "etkileşim işaretlerini" (büyük olasılıkla paylaşım, yorum, beğenme ve geri bildirim) kullandığı belirtildi. Sistemin son aşamasında ise haberin doğruluğu çeşitli kaynaklardan araştırılarak kaldırılıp kaldırılmayacağına karar veriliyor.

https://newsroom.fb.com/news/2018/09/expanding-fact-checking/ Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
Herşeye yapay zeka bakacak ama ya bu modanın sonu gelecek yada başımıza fena bela açacak.
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