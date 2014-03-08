Huawei'nin Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805'i zorluyor





Duyurulduğu dönemde mobil dünyanın en güçlüsü olarak lanse edilen Snapdragon 805, ortaya çıkan benchmark sonuçlarına göre oldukça zorlanacağa benziyor.





Genelde prototip cihazların testlere sokulduğu anlaşılan AnTuTu skorlarında NVIDIA'nın 4+1 Cortex-A15 çekirdekli ve 64-bit destekli 2 çekirdekli Tegra K1 versiyonlarının Snapdragon 805 yongasetini geride bıraktığını sizlere iletmiştik.





Testlerde dikkat çeken diğer bir yongaseti ise Huawei'nin Kirin 920 modeli. HiSilicon ile birlikte geliştirilen Kirin ailesinde Huawei önceki yongasetlerinin aksine Mali serisi grafik birilmerine yer veriyor.





Kirin 920 yongaseti 4 Cortex-A7 ve 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştırırken, orta üst seviye grafikler sunan Mali-T624 grafik birimini de beraberinde getirecek. Heterogeneous Multi-Processing yöntemi ile de 8 çekirdek aynı anda çalışabilecek.





Kirin 920 yongaseti çift kanal DDR3 800MHz RAM, LTE bağlantısı, 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü, 32MP'e kadar kamera çözünürlüğü desteği de sunacak.





Kirin 920 yongaseti skorlarda Snapdragon 805 yongaseti ile çok yakın sonuçlar elde etmeyi başarmış. Snapdragon 805 yongaseti 37780 puan alırken, Kirin 920 ise 37363 puan elde etmiş. Teste giren cihaz ise Huawei H300 adını taşıyan bir prototip. Cihazda Full HD ekran, Android 4.4 işletim sistemi, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.





Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetinde ise pek çok noktada revize edilerek genel başarımı arttırılan Krait 450 çekirdek mimarisini kullanılıyor. 2.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışmak üzere tasarlanan işlemci, beraberinde önceki nesle göre %40 daha fazla performans ve 4K çözünürlüğündeki içerikleri için daha iyi optimizasyonlar sunan Adreno 420 grafik birimini getiriyor.





Tüketiciye ulaşan nihai sürümlerde yongasetlerinin nasıl bir sıralama içerisinde yer alacağı merak konusu. Ancak şimdiden NVIDIA, Qualcomm ve Huawei'nin en üst sıralara oynayacağını söyleyebiliriz.

http://vr-zone.com/articles/huaweis-eight-core-kirin-920-fast-snapdragon-805/73511.html