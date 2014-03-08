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Huawei'nin Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805'i zorluyor

5 yıl
16,1b
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48
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805'i zorluyor

Duyurulduğu dönemde mobil dünyanın en güçlüsü olarak lanse edilen Snapdragon 805, ortaya çıkan benchmark sonuçlarına göre oldukça zorlanacağa benziyor. 

Genelde prototip cihazların testlere sokulduğu anlaşılan AnTuTu skorlarında NVIDIA'nın 4+1 Cortex-A15 çekirdekli ve 64-bit destekli 2 çekirdekli Tegra K1 versiyonlarının Snapdragon 805 yongasetini geride bıraktığını sizlere iletmiştik. 

Testlerde dikkat çeken diğer bir yongaseti ise Huawei'nin Kirin 920 modeli. HiSilicon ile birlikte geliştirilen Kirin ailesinde Huawei önceki yongasetlerinin aksine Mali serisi grafik birilmerine yer veriyor. 

Kirin 920 yongaseti 4 Cortex-A7 ve 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE tasarımında çalıştırırken, orta üst seviye grafikler sunan Mali-T624 grafik birimini de beraberinde getirecek. Heterogeneous Multi-Processing yöntemi ile de 8 çekirdek aynı anda çalışabilecek.

Kirin 920 yongaseti çift kanal DDR3 800MHz RAM, LTE bağlantısı, 2560x1600 piksele kadar ekran çözünürlüğü, 32MP'e kadar kamera çözünürlüğü desteği de sunacak.

Kirin 920 yongaseti skorlarda Snapdragon 805 yongaseti ile çok yakın sonuçlar elde etmeyi başarmış. Snapdragon 805 yongaseti  37780 puan alırken, Kirin 920 ise 37363 puan elde etmiş. Teste giren cihaz ise Huawei H300 adını taşıyan bir prototip. Cihazda Full HD ekran, Android 4.4 işletim sistemi, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 805 yongasetinde ise pek çok noktada revize edilerek genel başarımı arttırılan Krait 450 çekirdek mimarisini kullanılıyor. 2.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışmak üzere tasarlanan işlemci, beraberinde önceki nesle göre %40 daha fazla performans ve 4K çözünürlüğündeki içerikleri için daha iyi optimizasyonlar sunan Adreno 420 grafik birimini getiriyor.

Tüketiciye ulaşan nihai sürümlerde yongasetlerinin nasıl bir sıralama içerisinde yer alacağı merak konusu. Ancak şimdiden NVIDIA, Qualcomm ve Huawei'nin en üst sıralara oynayacağını söyleyebiliriz.  

http://vr-zone.com/articles/huaweis-eight-core-kirin-920-fast-snapdragon-805/73511.html Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Hergün yeni yongaset işlemci ıvır zıvır çıkıyor cidden saçma bir hal almaya başladı. Telefon bunlar telefon bilgisayar değil!

Suan 2200 TL'ye telefon var o paraya İ7'li canavar gibi notebook alırsın. Yada sistem toplarsın.

Günde elinde max 2-3 saat duracak telefona 2200 verilirmi?

Suan iki nesil onceki telefon kullanıcılarına soruyorum Xperia Z, Galaxy S4, Htc One filan telefonunuzda ne yapamıyorsunuzda yenisine geçmek istiyorsunuz? Mining mi?
Hergün yeni yongaset işlemci ıvır zıvır çıkıyor cidden saçma bir hal almaya başladı. Telefon bunlar telefon bilgisayar değil!Suan 2200 TL'ye tel...
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3 Yanıt Yanıtla +64
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Vengace 5 yıl Blood Money
Blood Money
Hergün yeni yongaset işlemci ıvır zıvır çıkıyor cidden saçma bir hal almaya başladı. Telefon bunlar telefon bilgisayar değil!

Suan 2200 TL'ye telefon var o paraya İ7'li canavar gibi notebook alırsın. Yada sistem toplarsın.

Günde elinde max 2-3 saat duracak telefona 2200 verilirmi?

Suan iki nesil onceki telefon kullanıcılarına soruyorum Xperia Z, Galaxy S4, Htc One filan telefonunuzda ne yapamıyorsunuzda yenisine geçmek istiyorsunuz? Mining mi?

Ne 2 3 saati iyi misin telefon surekli elinin altında o 2000 liralık cihazın bilgisayarın yaptiklarinin yüzde 90 ini yapıyor üstelik daha küçük alanda.tercih meselesi bu git laptobunu kolunun altına koy gez
Blood MoneyHergün yeni yongaset işlemci ıvır zıvır çıkıyor cidden saçma bir hal almaya başladı. Telefon bunlar telefon bilgisayar değil!
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3 Yanıt Yanıtla +25
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Lazeran 5 yıl
Ya tüketim ve ısınma bunlarda önemli bench her şey değil ki
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Armin van Buuren* 5 yıl
O kadar sene Arge çalışmalarından sonra artık olmuş bu işlemci. Enerji tüketimi olarak da yakın ise Huawei'ye tebrikler.

Nvidia da Tegra 3 ve 4 facialarından sonra ilk kez oyuna yönelik bir iş çıkartabilmiş.
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WiLdNesS 5 yıl
Haber neyse de.. şöyle yorumlara baktım biraz...
Birileri teknoloji geliştirsin, üretsin, çalışsın, uğraşsın... bizde burada beyin takımı gibi yorumlayalım.. durmak yok yola devam.
Hadi bakalım, ce me ye le me ze..
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Trust Me 5 yıl
805 gereksiz bir cpu olmuş, 801'le aralarında bir k puan var.
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BKrmn 5 yıl
Arkadaşlar bu NVIDIA Tegra K1 i anlamadım telefon işlemcisi değil dmi bu ?
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jay jay justified 5 yıl
Kreşe dönmüş başlık resmen.
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DH Misafiri 5 yıl
Hisilicon ile gelistirilen ifadesi yanlis bir ifade . Hisilicon zaten Huawei'nin bu türlü islemcilerini üreten kendi firması.
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kemalboran 5 yıl
Benchmarklarda yüksek puan alabilir. Ancak yazılım donanım uyumu nasıl olacak, uygulama geliştiricileri yeterli desteği verecek mi, güç tüketimi, ısınması nasıl olacak. Bunlar hep soru işareti.
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DH Misafiri 5 yıl
snapdragon 805 hangı marka telefonlarda cıkcak ılk cıkan telefonu almayı duşunuyorum ınşallah lg g3 kullanılır ve lg g3 tende cıkarılabılır arkak kapak beklıyorum
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DH Misafiri 5 yıl
mobil piyasasında insanlar çok kandırılıyor az donanıma çok para istiyorlar
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aziz77 5 yıl
nvidia'nın 64 bit çift çekirdekli işlemcisi bayağı iyimiş...
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TeufeL-07 5 yıl
Benim anlamadığım nokta adreno 420 330 a göre şöyle üstün böyle üstün %40 performans farkı vs vs diyorlarda testlerde niye fark söylenenin 10 da biri bile değil ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu nvidia işlemcileri piyasada görmedik hep kağıt üzerinde
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James Horner 5 yıl
Bu kadar kasmaya gerek yok, bütçeniz ve kullanım amacınıza göre alın hepsi bir arada çözümleri.
Hayatım boyunca bench skorlarına göre Telefon seçmedim. Bu arada, Nivdia'nın her dediğine inanmayın.
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