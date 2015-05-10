Huawei'nin Nexus cihazına ait bazı özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor

2015 yılının ilk günlerinden beri Google'ın yeni Nexus modeli için Çinli üretici arayışına girdiği uzun süredir konuşuluyordu. Daha sonra iddialar Huawei üzerine yoğunlaşırken bu yıl iki farklı model geleceği ve bunlardan birisini Huawei'nin üreteceği son iddialar olarak gündemde yer aldı.
Kısa bir süre önce ise Çin'de bazı kaynaklar Huawei'nin üreteceği yeni Nexus modeline ait olduğu iddia edilen bazı özellikleri sızdırdı. Sızıntılarda ise yeni Nexus modelinde 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K (2,560x1,440) çözünürlükte ekran bulunacağı iddia ediliyor.
İddiaların bir diğer dikkat çeken kısmı ise Snapdragon 810 çipsetinin kullanılacağının söylenmesi. Daha önce Google'ın Çinli üretici olarak Huaewi'yi seçmesinde, üreticinin kendi çipsetlerini geliştirebilmesi önemli bir etken olarak gösterilmişti. Bu bakımdan yeni modelde Kirin çipsetlerinin tercih edilmemesi sürpriz bir gelişme olarak nitelendirilebilir.
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Huawei yeni nexus cihazı mate 8den ilham alarak üretilcek buda hem daha iyi bir çerceve oranı hemde metal kasa ile gelebilme ihtimali ve huawei kullandığı malzeme gerçekten sağlam ve bu sayede cihazın tasarım anlamında kötü bir yanı olmuyacağını söyliyebiliriz cihazın 5.7 ınch ile çıkacağı kesin gibi. Android M lasnmanından sonra tanıtılması bekleniyor yeni nexus cihazının.
ibtimes.co.uk/...
Burada mevzu bahiz bir Nexus. Bu demektirki çıktığı zaman zaten piyasanın en iyi donanımsal özellikleri ile gelecek; işlemci, ram, ekran, batarya(en iyi kompinasyon diyelim) ama bizi bunlar alakadar etmez. Bir Nexus kullanıcısını alakadar eden işlemcinin Snadragon 810 olması veya Ram'in 4GB olması alakadar etmez bunu yapan zaten bir çok marka var. Bunu LG her son telefonunda yapıyor, Samsung yapıyor, HTC de her yeni telefonunda son teknolojiyi kullanıyor. Burada Nexus kullanıcılarının bilmesi gereken şey Saf android deneyimi ve güncel android idir. Yani bir Nexus kullanıcısı telefonun ona bakmadığı zaman videosunu durmasını beklemez, bir Nexus kullanıcısı telefonun hopörler gibi ses çıkarmasını beklemez, bir nexus kullanıcısı onun kamerasının 20MP olmasını, ekranının 4k olmasını beklemez. Bir Nexus kullanıcı ondan güncellemeleri günlük bekler. İnsanlar 2500tl verip en son samsung, htc, sony, lg vb. markaların cihazlarını alırken onlardan 4-5 ay önce android'in en son sürümünü almayı bekler. Eğer bir Nexus 4 (3 yıl önce çıkan cihaz) bugün android 5.0'ı geçen senenin telefonları olan LG G3, S5, M8'den önce alıyorsa bu onun ne için yapıldığını ortaya koyar.
Birbirinizi telefon için kırmayın hiç bir şirket babanızın malı değil,
bilgi verin.
Haydi herkese iyi forumlar.
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