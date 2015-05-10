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Huawei'nin Nexus cihazına ait bazı özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
6,1b
1
17
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei'nin Nexus cihazına ait bazı özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor
2015 yılının ilk günlerinden beri Google'ın yeni Nexus modeli için Çinli üretici arayışına girdiği uzun süredir konuşuluyordu. Daha sonra iddialar Huawei üzerine yoğunlaşırken bu yıl iki farklı model geleceği ve bunlardan birisini Huawei'nin üreteceği son iddialar olarak gündemde yer aldı.
Kısa bir süre önce ise Çin'de bazı kaynaklar Huawei'nin üreteceği yeni Nexus modeline ait olduğu iddia edilen bazı özellikleri sızdırdı. Sızıntılarda ise yeni Nexus modelinde 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K (2,560x1,440) çözünürlükte ekran bulunacağı iddia ediliyor. 
İddiaların bir diğer dikkat çeken kısmı ise Snapdragon 810 çipsetinin kullanılacağının söylenmesi. Daha önce Google'ın Çinli üretici olarak Huaewi'yi seçmesinde, üreticinin kendi çipsetlerini geliştirebilmesi önemli bir etken olarak gösterilmişti. Bu bakımdan yeni modelde Kirin çipsetlerinin tercih edilmemesi sürpriz bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

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sercandk 4 yıl en beğenilen
Nexus cihazları yüksek fiyatla gelince doğal olarak önemini kaybediyor. Satılması için en önemli konu fiyatının özelliklerine göre uygun şekilde ayarlanması.
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Scorpion28 4 yıl
sd 818 isterik. 810 ne ya
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ICromwelleI 4 yıl
Aslında Kirin işlemci çok kötü değil sadece geliştirmeye çok müsait değil performans olarakda s801 yakın veriyor fakat termalda bazı sıkıntılar vardı kirin 925'de eğer bu sorunlar 930 ile yoksa büyük ihtimal sentetik testlerde iyi sonuçlar alır. Huawein yeni nexus cihazının kirin işlemci kullanmasını isterdim bu sayede diğer kirin işlemciler için daha çabuk güncelleme şansı doğardı. Fakat Google sanırım bu konuda Qualcom tarafından ilerliyor s810 ile geleceği kesin eğer frekans hızlarını düşürmezler ise ısınma sorunları görülür.

Huawei yeni nexus cihazı mate 8den ilham alarak üretilcek buda hem daha iyi bir çerceve oranı hemde metal kasa ile gelebilme ihtimali ve huawei kullandığı malzeme gerçekten sağlam ve bu sayede cihazın tasarım anlamında kötü bir yanı olmuyacağını söyliyebiliriz cihazın 5.7 ınch ile çıkacağı kesin gibi. Android M lasnmanından sonra tanıtılması bekleniyor yeni nexus cihazının.

ibtimes.co.uk/...
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Vault Man 4 yıl
Yav neyi tartışıyorsunuz ?
Burada mevzu bahiz bir Nexus. Bu demektirki çıktığı zaman zaten piyasanın en iyi donanımsal özellikleri ile gelecek; işlemci, ram, ekran, batarya(en iyi kompinasyon diyelim) ama bizi bunlar alakadar etmez. Bir Nexus kullanıcısını alakadar eden işlemcinin Snadragon 810 olması veya Ram'in 4GB olması alakadar etmez bunu yapan zaten bir çok marka var. Bunu LG her son telefonunda yapıyor, Samsung yapıyor, HTC de her yeni telefonunda son teknolojiyi kullanıyor. Burada Nexus kullanıcılarının bilmesi gereken şey Saf android deneyimi ve güncel android idir. Yani bir Nexus kullanıcısı telefonun ona bakmadığı zaman videosunu durmasını beklemez, bir Nexus kullanıcısı telefonun hopörler gibi ses çıkarmasını beklemez, bir nexus kullanıcısı onun kamerasının 20MP olmasını, ekranının 4k olmasını beklemez. Bir Nexus kullanıcı ondan güncellemeleri günlük bekler. İnsanlar 2500tl verip en son samsung, htc, sony, lg vb. markaların cihazlarını alırken onlardan 4-5 ay önce android'in en son sürümünü almayı bekler. Eğer bir Nexus 4 (3 yıl önce çıkan cihaz) bugün android 5.0'ı geçen senenin telefonları olan LG G3, S5, M8'den önce alıyorsa bu onun ne için yapıldığını ortaya koyar.
Birbirinizi telefon için kırmayın hiç bir şirket babanızın malı değil,
bilgi verin.
Haydi herkese iyi forumlar.
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El_domingo 4 yıl
benim beklentim aynı apple ın yaptıgı gibi bi normal boyutlarda ve birde phablet iki cihaz cıkarmasıki mantıklısı bu..iki ayrı firmadan urun cıkarması ise turkiye gibi google un tam hizmet vermediği ulkelerde enteresan bi tablo ortaya cıkaracak...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
nexus 6 gibi olacaksa kalsın
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Exterminatee 4 yıl
Ne varmış kirin cpu`da? Yağ gibi akıyor cihaz Emui 3 ile. Huawei P7 kullanmayan bilemez.
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aviator_ 4 yıl
Huawei ile kirin LG ile sanpdragon gelecek ve pazara gore dağıtım yapilacak bence . Samsungun bir zamanlar yaptığı gibi
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sercandk 4 yıl en beğenilen
Nexus cihazları yüksek fiyatla gelince doğal olarak önemini kaybediyor. Satılması için en önemli konu fiyatının özelliklerine göre uygun şekilde ayarlanması.
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Mr. Jingles 4 yıl
Çok mu zor 1080p ekranlı Samsung Exynos 7xxx serisi işlemcili performans canavarı bir Nexus cihaz yapmak. Yapılsa fiyatını hiç düşünmeden alacağım.
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NeroWin 4 yıl
Nexus cihazların amacı nedir? Android işletim sistemini yaygınlaştırmak, developer ların uygulamalarını rahatlıkla optimize etmesini sağlamak, gelecek sene çıkacak telefonlara yön vermek ve biraz daha makul fiyatlar ile telefon fiyatlarını aşağı çekmeyi amaçlayan cihazlar değil mi? Google ne oldu telefonun boyutunu büyütüp farklı işlerle uğraşıyor. Yap güçlü özellikleri olan makul fiyatlı bir telefon alalım. Arayüz çok akıcı olsa da ne kamera olarak, ne ses olarak, ne ekran olarak nede arayüz özellikleri ve yazılım ile rekabetçi.
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Das Boot 4 yıl
Nexus 5 kısa sürede efsane oldu. Nexus 6 onun gölgesinde kaldı. Umarım Nexus 5 gibi bir cihaz çıkartırlar
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Grkwnxs 4 yıl
Nexus 6 gibi fiyat performans oranı düşük bir cihaz olacak anlaşılan nerde o eski nexuslar :(
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