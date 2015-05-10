Huawei'nin Nexus cihazına ait bazı özelliklerin sızdırıldığı iddia ediliyor

2015 yılının ilk günlerinden beri Google'ın yeni Nexus modeli için Çinli üretici arayışına girdiği uzun süredir konuşuluyordu. Daha sonra iddialar Huawei üzerine yoğunlaşırken bu yıl iki farklı model geleceği ve bunlardan birisini Huawei'nin üreteceği son iddialar olarak gündemde yer aldı.

Kısa bir süre önce ise Çin'de bazı kaynaklar Huawei'nin üreteceği yeni Nexus modeline ait olduğu iddia edilen bazı özellikleri sızdırdı. Sızıntılarda ise yeni Nexus modelinde 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K (2,560x1,440) çözünürlükte ekran bulunacağı iddia ediliyor.

İddiaların bir diğer dikkat çeken kısmı ise Snapdragon 810 çipsetinin kullanılacağının söylenmesi. Daha önce Google'ın Çinli üretici olarak Huaewi'yi seçmesinde, üreticinin kendi çipsetlerini geliştirebilmesi önemli bir etken olarak gösterilmişti. Bu bakımdan yeni modelde Kirin çipsetlerinin tercih edilmemesi sürpriz bir gelişme olarak nitelendirilebilir.