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Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu

Orta seviye telefonlarına biraz daha performans takviyesi yapmak isteyen Huawei Kirin 710 yonga setini duyurdu. Noa 3i modelinde kullanılan Kirin 710 özellikleri haberimizde.
10 ay
3b
2
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin orta seviye segmente yönelik olarak hazırladığı Kirin 710 yonga seti resmiyet kazandı. Firma orta seviyede daha performanslı akıllı telefonlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Kirin 710 özellikleri

Kirin 710 yonga seti isim olarak Snapdragon 710 yonga setine rakip olarak gösterilse de Huawei sadece kendisi kullandığı için pazarda pek rekabet olacağını söyleyemeyiz. Sadece Huawei telefonlarının dikkat çekmesini sağlayacaktır.

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12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti performans artışının yanında enerji verimliliği konusunda da iddialı olacak. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde ARM Mali G6 grafik birimi yer alıyor.

Mali G6 grafik birimi bugüne kadar pek duyulmuş değil. Muhtemelen ARM’ın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni bir birim. Firma Mali-T860 MP2 biriminden 1.3 kat daha performanslı ve 1 kat daha verimli olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında LTE Cat 12 veya 13 modem, çift SIM, çift 4G LTE desteği şeklinde özellikler mevcut. Kirin 710 yonga seti ilk olarak Huawei Nova 3i modelinde kullanıldı. Performans testleri de yakında ortaya çıkacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Kirin-710-processor-mid-range-smartphones_id106776 Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 10 ay en beğenilen
Sırf sd 710 ile isim benzerliği olsun, kafa karıştırsın diye kirin 710 ismini seçtikleri çok belli..
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kuvant512 10 ay
grafik biriminin mali g51 mp4 oldugunu saniuorum ziraa dis sitelerden baktigimda boylr gozukuyor henuz hisilicon kirin ana sayfasina soc islenmemis
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Johan Elmander 10 ay
Kirin 659 bitti herhalde. Darısı SD625'in başına.
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intel7mix 10 ay Johan Elmander
Fabrikayı açık unutmuşlar
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a_y_k_u_t 10 ay en beğenilen
Sırf sd 710 ile isim benzerliği olsun, kafa karıştırsın diye kirin 710 ismini seçtikleri çok belli..
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marsli61 10 ay
O telefon avrupada satışa cıktı p smart+ ismi ile
tweakers.net/...
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ergunx 10 ay
1 kat daha verimli nasil oluyor
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exclbr 10 ay ergunx


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reshthesucker 10 ay

ergunx
1 kat daha verimli nasil oluyor


10 birim verimliyse 20 birim verimli olmuş oluyor. Türkçe'yi ne ara unuttunuz?
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