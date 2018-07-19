Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu

Huawei’nin orta seviye segmente yönelik olarak hazırladığı Kirin 710 yonga seti resmiyet kazandı. Firma orta seviyede daha performanslı akıllı telefonlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Kirin 710 özellikleri

Kirin 710 yonga seti isim olarak Snapdragon 710 yonga setine rakip olarak gösterilse de Huawei sadece kendisi kullandığı için pazarda pek rekabet olacağını söyleyemeyiz. Sadece Huawei telefonlarının dikkat çekmesini sağlayacaktır.

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12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti performans artışının yanında enerji verimliliği konusunda da iddialı olacak. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde ARM Mali G6 grafik birimi yer alıyor.

Mali G6 grafik birimi bugüne kadar pek duyulmuş değil. Muhtemelen ARM’ın orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni bir birim. Firma Mali-T860 MP2 biriminden 1.3 kat daha performanslı ve 1 kat daha verimli olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında LTE Cat 12 veya 13 modem, çift SIM, çift 4G LTE desteği şeklinde özellikler mevcut. Kirin 710 yonga seti ilk olarak Huawei Nova 3i modelinde kullanıldı. Performans testleri de yakında ortaya çıkacaktır.