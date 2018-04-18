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Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu 2019'un üçüncü çeyreğinde gelecek

Çinli teknoloji devi Huawei, ilk 5G destekli akıllı telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirketin kendi 5G modeminin kullanılacağı cihaz Mate 12 ya da Mate 30 olarak gelecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, ilk 5G destekli akıllı telefonunu 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini duyurdu. Daha yüksek veri aktarım hızları ve düşük gecikme süreleri gibi bir dizi avantajı da beraberinde getirecek olan 5G, 4G LTE teknolojisinin yerini alarak beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olacak.
Ayrıca Bkz. "AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı"
Çinli şirketin duyurduğu 5G destekli cihazın Huawei Mate marka bir telefon olması bekleniyor. Mate 12 ya da Mate 30 olabilir, bu tamamen şirketin 2018'de piyasaya süreceği Mate modelini nasıl isimlendireceğine bağlı. Ayrıca 5G'li telefonda Çinli şirketin kendi 5G modemi kullanılacak.

Huawei MWC 2018'de 5G modemini tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın ilk ticari 5G modemi olan Balong 5G01'i tanıtmıştı. Bunun yanı sıra şirket Kanadalı operatör Telus ile şu anda ticari denemelerini yaptığı bir 5G cihazını da ortaya çıkardı. Huawei, 5G özellikli donanımın yanı sıra servis sağlayıcılara 5G ağ ekipmanı sağlamayı da hedefliyor.

https://twitter.com/neiltwitz/status/986127602283773952 Yorum Yaz
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muratai 1 yıl
Hic bir yerde calismayacak cunku 5g daha hic bir yerde ticari olarak baslamadi. Once 5g kurulsun standartlar otursun sonra telefona koyarsiniz. 100mbit uzeri hizlar sunan 4.5g neyinize yetmiyor koftehorlar?
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kaan173 1 yıl muratai
O zaman teknoloji gelişmesin şuanki cihazlar neyinize yetmiyor ?
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sniper23 1 yıl muratai
Saniyeler içinde biten kotanın verdiği keyfi 4G verebilir mi?
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Tugrul_512bit 1 yıl
İlim Çinde olsa gidip alın demişler değil mi? :D
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