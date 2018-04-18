Huawei'nin ilk 5G destekli telefonu 2019'un üçüncü çeyreğinde gelecek

Huawei, ilk 5G destekli akıllı telefonunu 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini duyurdu. Daha yüksek veri aktarım hızları ve düşük gecikme süreleri gibi bir dizi avantajı da beraberinde getirecek olan 5G, 4G LTE teknolojisinin yerini alarak beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olacak.

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Çinli şirketin duyurduğu 5G destekli cihazın Huawei Mate marka bir telefon olması bekleniyor. Mate 12 ya da Mate 30 olabilir, bu tamamen şirketin 2018'de piyasaya süreceği Mate modelini nasıl isimlendireceğine bağlı. Ayrıca 5G'li telefonda Çinli şirketin kendi 5G modemi kullanılacak.

Huawei MWC 2018'de 5G modemini tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın ilk ticari 5G modemi olan Balong 5G01'i tanıtmıştı. Bunun yanı sıra şirket Kanadalı operatör Telus ile şu anda ticari denemelerini yaptığı bir 5G cihazını da ortaya çıkardı. Huawei, 5G özellikli donanımın yanı sıra servis sağlayıcılara 5G ağ ekipmanı sağlamayı da hedefliyor.

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