AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı

AnTuTu'nun her ay popülerlik ve performans açısından en iyi akıllı telefonların listesini yayınlaması neredeyse bir gelenek haline geldi. Mart ayı için en iyi performans gösteren Android telefonların listesi de yayınlandı. Tepede yeni bir amiral gemisi var.

Listenin birinci sırasında Samsung Galaxy S9+ modelinin yer aldığını görüyoruz. Tabi bunun 2.8 Ghz'e kadar saat hızı sunan Snapdragon 845 destekli varyant olduğunu belirtelim. AnTuTu'da 264.402 puan alan akıllı telefonu 263.754 puanla Galaxy S9 yakından takip ediyor.

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Listenin devamında ise Huawei’nin Mate 10 Pro ve Mate 10 modelleri var. Her ikisi de Çinli şirketin Nöral İşlem Birimi (NPU) barındıran kendi Kirin 970 yonga setini taşıyor. Cihazlarda aynı yonga seti bulunsa da Mate 10 Pro (213.980), Mate 10'dan (213.909) daha yüksek bir puan almış durumda. Bu da muhtemelen Pro varyantının 6 GB, normal Mate 10'un ise 4 GB RAM'e sahip olmasından kaynaklanıyor.

Huawei P20'nin de listeye girmesi bekleniyor

AnTuTu'nun en iyi akıllı telefonlar listesi Huawei ile devam ediyor ancak bu kez şirketin alt markası Honor'a ait bir telefon var karşımızda. Beşinci sıra Honor V10 modeline tahsis edilmiş. Tıpkı Mate 10 ikilisi gibi bu telefonda da Kirin 970 yonga seti var ancak her ikisinden de az satıyor. Performans testinden ise 212.934 puan aldığını görüyoruz.

Altıncı ve yedinci sıralarda ise sırasıyla OnePlus 5T ve OnePlus 5 modelleri yer alıyor. Her iki cihazın da Snapdragon 835'ten güç aldığını belirtelim. Bunları yine aynı yonga setiyle donatılan Nubia Z17 ve Z17s modelleri izliyor. Xiaomi'nin Mi 6 modeli ise son sırayı kapmış durumda. Nisan ayı listesine Huawei P20 ve P20 Pro'nun da girmesi bekleniyor. Ayrıca en iyi 5 telefon arasında Xiaomi Mi MIX 2s'i de görebiliriz.

AnTuTu'ya göre Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonu

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Honor V10

OnePlus 5T

OnePlus 5

ZTE Nubia Z17

ZTE Nubia Z17s

Xiaomi Mi 6

https://www.anzhuo.cn/news/p_25463