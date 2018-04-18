AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı

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AnTuTu'nun her ay popülerlik ve performans açısından en iyi akıllı telefonların listesini yayınlaması neredeyse bir gelenek haline geldi. Mart ayı için en iyi performans gösteren Android telefonların listesi de yayınlandı. Tepede yeni bir amiral gemisi var.
Listenin birinci sırasında Samsung Galaxy S9+ modelinin yer aldığını görüyoruz. Tabi bunun 2.8 Ghz'e kadar saat hızı sunan Snapdragon 845 destekli varyant olduğunu belirtelim. AnTuTu'da 264.402 puan alan akıllı telefonu 263.754 puanla Galaxy S9 yakından takip ediyor.Ayrıca Bkz. "Konami'den kötü haber: PES serisinde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yer almayacak"
Listenin devamında ise Huawei’nin Mate 10 Pro ve Mate 10 modelleri var. Her ikisi de Çinli şirketin Nöral İşlem Birimi (NPU) barındıran kendi Kirin 970 yonga setini taşıyor. Cihazlarda aynı yonga seti bulunsa da Mate 10 Pro (213.980), Mate 10'dan (213.909) daha yüksek bir puan almış durumda. Bu da muhtemelen Pro varyantının 6 GB, normal Mate 10'un ise 4 GB RAM'e sahip olmasından kaynaklanıyor.
Huawei P20'nin de listeye girmesi bekleniyor
AnTuTu'nun en iyi akıllı telefonlar listesi Huawei ile devam ediyor ancak bu kez şirketin alt markası Honor'a ait bir telefon var karşımızda. Beşinci sıra Honor V10 modeline tahsis edilmiş. Tıpkı Mate 10 ikilisi gibi bu telefonda da Kirin 970 yonga seti var ancak her ikisinden de az satıyor. Performans testinden ise 212.934 puan aldığını görüyoruz.
Altıncı ve yedinci sıralarda ise sırasıyla OnePlus 5T ve OnePlus 5 modelleri yer alıyor. Her iki cihazın da Snapdragon 835'ten güç aldığını belirtelim. Bunları yine aynı yonga setiyle donatılan Nubia Z17 ve Z17s modelleri izliyor. Xiaomi'nin Mi 6 modeli ise son sırayı kapmış durumda. Nisan ayı listesine Huawei P20 ve P20 Pro'nun da girmesi bekleniyor. Ayrıca en iyi 5 telefon arasında Xiaomi Mi MIX 2s'i de görebiliriz.
AnTuTu'ya göre Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonu
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S9
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Honor V10
- OnePlus 5T
- OnePlus 5
- ZTE Nubia Z17
- ZTE Nubia Z17s
- Xiaomi Mi 6
https://www.anzhuo.cn/news/p_25463 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuşmak yasak olmuş eyyyy DH...
Turkiye de satilan resmi modeller Exynos lu S9 Plus ve S9 lar.
Firma veya paralel garantili Snapdragon islemcili Samsung modelleri almak performans acisindan cok akillica olacaktir. Kamerasi da Sony sensorlu Exynos lularda sadece Samsung kamera sensorleri vardir.
"En iyi araba bindiğim araba." derdik, şimdi "En iyi telefon kullandığım telefon." der olduk.
2 gün sonra çinliler yine listeyi doldurur boş iş antutu vs
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