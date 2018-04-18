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AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı

AnTuTu, Mart ayında piyasanın en iyi performans gösteren Android telefonlarının listesini yayınladı. Birinci sırada yeni bir amiral gemisi var. İşte geçtiğimizin aynın en iyi 10 telefonu...
1 yıl
21,8b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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AnTuTu, Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonunu açıkladı
AnTuTu'nun her ay popülerlik ve performans açısından en iyi akıllı telefonların listesini yayınlaması neredeyse bir gelenek haline geldi. Mart ayı için en iyi performans gösteren Android telefonların listesi de yayınlandı. Tepede yeni bir amiral gemisi var.
Listenin birinci sırasında Samsung Galaxy S9+ modelinin yer aldığını görüyoruz. Tabi bunun 2.8 Ghz'e kadar saat hızı sunan Snapdragon 845 destekli varyant olduğunu belirtelim. AnTuTu'da 264.402 puan alan akıllı telefonu 263.754 puanla Galaxy S9 yakından takip ediyor.
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Listenin devamında ise Huawei’nin Mate 10 Pro ve Mate 10 modelleri var. Her ikisi de Çinli şirketin Nöral İşlem Birimi (NPU) barındıran kendi Kirin 970 yonga setini taşıyor. Cihazlarda aynı yonga seti bulunsa da Mate 10 Pro (213.980), Mate 10'dan (213.909) daha yüksek bir puan almış durumda. Bu da muhtemelen Pro varyantının 6 GB, normal Mate 10'un ise 4 GB RAM'e sahip olmasından kaynaklanıyor.

Huawei P20'nin de listeye girmesi bekleniyor

AnTuTu'nun en iyi akıllı telefonlar listesi Huawei ile devam ediyor ancak bu kez şirketin alt markası Honor'a ait bir telefon var karşımızda. Beşinci sıra Honor V10 modeline tahsis edilmiş. Tıpkı Mate 10 ikilisi gibi bu telefonda da Kirin 970 yonga seti var ancak her ikisinden de az satıyor. Performans testinden ise 212.934 puan aldığını görüyoruz.
Altıncı ve yedinci sıralarda ise sırasıyla OnePlus 5T ve OnePlus 5 modelleri yer alıyor. Her iki cihazın da Snapdragon 835'ten güç aldığını belirtelim. Bunları yine aynı yonga setiyle donatılan Nubia Z17 ve Z17s modelleri izliyor. Xiaomi'nin Mi 6 modeli ise son sırayı kapmış durumda. Nisan ayı listesine Huawei P20 ve P20 Pro'nun da girmesi bekleniyor. Ayrıca en iyi 5 telefon arasında Xiaomi Mi MIX 2s'i de görebiliriz.
AnTuTu'ya göre Mart 2018'in en iyi 10 Android telefonu
  • Samsung Galaxy S9+
  • Samsung Galaxy S9
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Honor V10
  • OnePlus 5T
  • OnePlus 5
  • ZTE Nubia Z17
  • ZTE Nubia Z17s
  • Xiaomi Mi 6

https://www.anzhuo.cn/news/p_25463 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kotukoylu 1 yıl en beğenilen
Anket firmaları gibi ciğeri beş para etmedik satılık ANTUTU.İlk sırada haberi açmadan tahmin ettiğim gibi zamzunk var.
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kaya123450 1 yıl
en iyi demek biraz iddialı olmuş
1 Yanıt Yanıtla +7
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Osakawa 1 yıl
samsung o yavaş ara yüzüyle 1 milyon puan alsa neye yarar, hesap makinesi, telefon rehberi, ayarlar gibi telefonun kendi temel programlarını bile 1-2 saniye gecikmeli olarak açan telefondan ne beklenir. Oneplus 6 gelince tahta oturacak zaten en azından 6 ay ya da 1 sene boyunca. kimovil.com/...
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OverClocK1ng 1 yıl
Benim gözümde artık DH bitmiştir. Buradan yorumumu bile sildiyse. Acınası hale gelmiş.
Konuşmak yasak olmuş eyyyy DH...
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smart1978 1 yıl
Exynos lular anlasilacagi uzere ustun degil.
Turkiye de satilan resmi modeller Exynos lu S9 Plus ve S9 lar.
Firma veya paralel garantili Snapdragon islemcili Samsung modelleri almak performans acisindan cok akillica olacaktir. Kamerasi da Sony sensorlu Exynos lularda sadece Samsung kamera sensorleri vardir.

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lg02561 1 yıl
bir tane geri zekalı moderatör var. yorumlarımı silip duruyor. sansürünüze s....m.
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Drak44 1 yıl
Yanılıyorsunuz. İlk sırada Samsung yok. Snapdragon 845 var.
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burki_rock 1 yıl
Araba gibi oldu telefonlar da artık.
"En iyi araba bindiğim araba." derdik, şimdi "En iyi telefon kullandığım telefon." der olduk.
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V4LKyR 1 yıl
En iyi telefon benim güzel telefonumdur, Xperia Z2.
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AF CoRSe 1 yıl
Antutuya güvenen kaldı mı ?
2 gün sonra çinliler yine listeyi doldurur boş iş antutu vs
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10ff 1 yıl
mi 6 reyiz..
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Whippoorwill 1 yıl
Bu testler ölçüt değil elbette.
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