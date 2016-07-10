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Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte Yengeç Nebulası'nın 'atan kalbi'

NASA tarafından görev süresi uzatılan emektar uzay teleskobu Hubble, her zamanki gibi bizleri etkilemeye devam ediyor. Hubble'ın bu fotoğrafında tarihi Yengeç Nebulası'nın kalbine iniyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,5b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ay NASA tarafından görev süresi uzatılan emektar uzay teleskobu Hubble, her zamanki gibi bizleri etkilemeye devam ediyor. 26 yaşındaki teleskobun yakaladığı bu yeni muhteşem fotoğrafta şimdi de Yengeç Nebulasının merkezine göz atıyoruz.

Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafta Dünya'dan yaklaşık 6500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Yengeç Nebulası yer alıyor. Bir süpernova patlamasının ardından oluşan nebulanın merkezinde bu patlama sırasında ölen devasa yıldızdan arta kalanlar bulunuyor. Nötron yıldızı olarak isimlendirilen bu arta kalan kısım inanılmaz yüksek yoğunluğunun yanı sıra saniyede 30 defa kendi etrafında tur atıyor ve çevresindeki toz ve gaz bulutuna radyasyon ışınları ve partikül saçıyor.

Evrenin en yoğun ve en küçük yıldızları olarak bilinen nötron yıldızları süpernova patlamalarından sonra oluşuyorlar. Örneğin Hubble'ın yakaladığı bu fotoğraftaki nötron yıldızı yaklaşık Güneş kadar bir kütleye sahip olmasına rağmen yalnızca birkaç kilometrelik genişliğe sahip. Bu nötron yıldızını bir diğer özelliğiyse pulsar olarak isimlendirilen gruptan olması. Çok hızlı bir şekilde dönen bu pulsarlar dışarıya enerji ışınları gönderiyor ve NASA'nın da belirttiği gibi bizim perspektifimizden atan bir kalp tarzı titreşimli bir görüntüye kavuşuyor.

"Hayal edilemez bir kozmik olay"

İçerisindeki maddeleri ışık hızının yarısı kadar inanılmaz bir hızla dışarıya doğru püskürten bu nötron yıldızları hakkında NASA,"Nötron yıldızları hayal edilemez şiddetlerde gerçekleşen kozmik olayların ve evrendeki ekstrem fiziksel süreçlerin adeta bir vitrini gibi." ifadelerini kullanıyor. NASA yetkililerinin de belirttiği gibi evrendeki olayları anlamlandırmak gerçekten de epey zor.

Yengeç Nebulası ilk kez bir Çinli tarafından 1054 yılında kaydedilmişti. Kaydedildiği yıl nedeniyle SN 1054 olarak da isimlendirilen nebula 4 Temmuz 1054 tarihinde süpernova halindeyken en parlak haline ulaşmıştı. O dönemlerde 23 gün boyunca gündüz ışığında dahi görülebilen bu nebulayı şimdilerde amatör astronomlar da gözlemleyebiliyor.

Hubble'ın 10 yıldan daha uzun bir zaman diliminde yakaladığı birden fazla fotoğraftan oluşan bu muhteşem karenin tam boyutları için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasas-hubble-captures-the-beating-heart-of-the-crab-nebula Yorum Yaz
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Super Overclock 3 yıl en beğenilen
İslam alemide inşallah 1,500 yılın sonunda orucu neyin bozup bozmadığı sorunsalını çözüp çağ atlayabilecek :)
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KaleyDeskop 3 yıl
sanırım müslüman bir alimde bunu görüp kitaba yazmıştı, o dönem bir çok kişi şahit olmuş bu sanat patlamasına
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
İslamla oruçla bu konunun ne alakası var. (Maksat mesaj kasmak)Sen kpss sınavına gireceksin ama lys ye çalışıyorsun galiba!! Dikkat et kalırsın o sınavdan.
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ilkerinanç 3 yıl
ne bu la?
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DH Misafiri 3 yıl
Yalnız "tarihi" ifadesi çok komik. Evet dedem zamanında da varmış bu yengeç nebulası falan. Dedem hep anlatırdı. Ona da dedesi anlatırmış. Çok tarihi yani.
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DH Misafiri 3 yıl
Super Overclock
İslam alemide inşallah 1,500 yılın sonunda orucu neyin bozup bozmadığı sorunsalını çözüp çağ atlayabilecek :)

İslam çağ atladı da senin gibiler İslama atlayamadı dışarıda kaldınız be hacı!
Kibrinizle haşrolacaksınız.
İslamdan utanan zihniyet!
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V4LKyR 3 yıl
İlginç.
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Super Overclock 3 yıl en beğenilen
İslam alemide inşallah 1,500 yılın sonunda orucu neyin bozup bozmadığı sorunsalını çözüp çağ atlayabilecek :)
Yanıtla +13
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KaleyDeskop 3 yıl
sanırım müslüman bir alimde bunu görüp kitaba yazmıştı, o dönem bir çok kişi şahit olmuş bu sanat patlamasına
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