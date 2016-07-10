Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte Yengeç Nebulası'nın 'atan kalbi'

NASA tarafından görev süresi uzatılan emektar uzay teleskobu Hubble, her zamanki gibi bizleri etkilemeye devam ediyor. Hubble'ın bu fotoğrafında tarihi Yengeç Nebulası'nın kalbine iniyoruz.