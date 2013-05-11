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Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, kayıpsız TIFF kayıt desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, kayıpsız TIFF kayıt desteğine kavuştu
Apple'ın iOS 5.0 ve üstü iPhone modelleriyle uyumlu olarak geliştirilen Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, kayıpsız TIFF desteğine kavuştu.
Orbital Guidance tarafından geliştirilen uygulamalardan Hueless, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların siyah/beyaz hale getirilmesine, pozlama ve kontrast ayarlamaları yapılmasına ve hazırlanan fotoğrafların direkt olarak sosyal paylaşım sitelerine paylaşılmasına izin verebiliyor. Hazırlanmış programlardan Huemore ise, iPhone ile çekilmiş fotoğrafların üzerinde ciddi oranda renk ayarları yapılmasına, farklı renk filtrelerinin uygulanmasına ve diğer programda da olduğu gibi kontrast ve pozlama ayarlarının yapılmasına izin veriyor.
Yeni sürümleri ile düzenlenen fotoğrafların kayıpsız olarak TIFF formatında ve düşük kayıp oranına sahip yüksek kalitede JPEG formatında kayıt özelliklere kavuşan Hueless ve Huemore fotoğraf düzenleme uygulamaları, Apple App Store üzerinden 3,59TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyorlar.

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