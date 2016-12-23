Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor

Facebook’un çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre hükümetler, Facebook’tan geçen yıla göre %27 daha fazla veri talebinde bulundu. 2015’in ikinci yarısında halihazırda %13’lük bir artış gösteren taleplerin büyük bir kısmı Amerikan kolluk kuvvetlerinden geldi.

Facebook’un son raporuna, göre geçen yıl hükümetler tarafından Faceook kullanıcılarının verilerine ulaşmak için yaklaşık 48.000 talep gelirken 2016’da bu sayı 60.000’e dayandı. Bununla beraber taleplerin yarısından fazlası, bu durumun kullanıcılara aktarılmasını yasaklayan bir açıklama içermiyordu.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Facebook’ta yapılan paylaşımların kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle istenen kısıtlama talepleri 2015’in ikinci yarısından ititbaren %83 azaldı. Facebook Genel Başkan Yardımcısı Chris Sonderby’e göre bu düşüşün nedeni Kasım 2015’te Paris’te yaşanan terör saldırılarının ardından hükümetlerin bu yöndeki taleplerinin anormal derecede artmasıydı.

Sonderby; talep hangi ülkeden gelirse gelsin, yasal yeterliliği olmayan taleplerin reddedildiğini ve bilgilere doğrudan ulaşma imkanı tanımadıklarını söyledi. Ayrıca hükümetlerin, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sosyal medyadan ziyade gerçek hayata yoğunlaşmaları gerektiğinin belirtti.

http://www.businessinsider.com/r-facebook-says-government-requests-for-account-data-rise-27-percent-2016-12