Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor

Hükümetler güvenlik ve yasal ihlalleri gerekçe göstererek Facebook'tan kullanıcı bilgilerini istemeye devam ediyor. Facebook açıklamasına göre talep oranı geçen yıla oranla %27 yükseldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
1
5
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor

Facebook’un çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre hükümetler, Facebook’tan geçen yıla göre %27 daha fazla veri talebinde bulundu. 2015’in ikinci yarısında halihazırda %13’lük bir artış gösteren taleplerin büyük bir kısmı Amerikan kolluk kuvvetlerinden geldi.

Facebook’un son raporuna, göre geçen yıl hükümetler tarafından Faceook kullanıcılarının verilerine ulaşmak için yaklaşık 48.000 talep gelirken 2016’da bu sayı 60.000’e dayandı. Bununla beraber taleplerin yarısından fazlası, bu durumun kullanıcılara aktarılmasını yasaklayan bir açıklama içermiyordu.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Facebook’ta yapılan paylaşımların kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle istenen kısıtlama talepleri 2015’in ikinci yarısından ititbaren %83 azaldı. Facebook Genel Başkan Yardımcısı Chris Sonderby’e göre bu düşüşün nedeni Kasım 2015’te Paris’te yaşanan terör saldırılarının ardından hükümetlerin bu yöndeki taleplerinin anormal derecede artmasıydı.

Sonderby; talep hangi ülkeden gelirse gelsin, yasal yeterliliği olmayan taleplerin reddedildiğini ve bilgilere doğrudan ulaşma imkanı tanımadıklarını söyledi. Ayrıca hükümetlerin, vatandaşların güvenliğini sağlamak için sosyal medyadan ziyade gerçek hayata yoğunlaşmaları gerektiğinin belirtti.


http://www.businessinsider.com/r-facebook-says-government-requests-for-account-data-rise-27-percent-2016-12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-EC5820868 2 yıl
Facebookta o kadar güvenlik ayarları var ama hala bilgilerimizi görüyor biliyor herkes...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hangi firma insanların bilgisini bilmiyor ki !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 2 yıl
zen mate yedi engeli :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 2 yıl
Doğrusunu da yapıyorlar, herkese şapur şupur bize gelince Yarabbi şükür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 2 yıl
Aklıma Cem Yılmaz'ın Sözü Geldi "Ulan ne yapsın devlet senin kıçı kırık bilgini." "FBI, CIA çıtayı da yüksek tutuyor."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor Sonraki Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek 2 yıl Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor 2 yıl Telefon, bilgisayar ve televizyonlara 2017 vergisi 2 yıl Ücretsiz kitap takası yapabileceğiniz "Kitap Dostum" uygulaması yayınlandı 2 yıl Büyükelçi cinayetinde polis, katilin iPhone'unu kırmaya çalışıyor [Güncellendi] 2 yıl En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın 2 yıl AMD Polaris 12 resmi sertifika onaylarından geçti 2 yıl Ejder Yalçın: Özel Harekat Polisimizin engel tanımayan muharebe aracı 2 yıl Avrupa Birliği İngiltere'den kişisel verilerin saklanmamasını istedi 2 yıl Yerli İHA'nın model kitinde son aşamaya gelindi 2 yıl LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor? 2 yıl İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı 2 yıl Google'ın vergi önleme planı şirkete 3.6 milyar dolar kazandırdı 2 yıl Bundle kullanıcılarına göre 2016′nın en ilginç haberleri belli oldu 2 yıl 9 milyar dolara yapılıp, 3.2 milyar dolara yıkılacak santralin ilginç hikayesi 2 yıl Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor 2 yıl Operatörlerin 44,5 milyon yatırımına karşın kullanıcıların beklentileri karşılanmıyor 2 yıl Gümrük Bakanlığından kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor 2 yıl Eyüp Belediyesi yerli işletim sistemi PARDUS’a geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim