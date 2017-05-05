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Hulu'dan bir Marvel bir de Mars dizisi

Orijinal dizi sayısını arttırmaya devam eden Hulu, iki yeni dizi tanıttı. Bu dizilerden biri Marvel uyarlaması Runaways, diğeri ise Mars'a ilk koloninin kurulmasını anlatan The First olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix ve Amazon'dan sonra Hulu da orijinal içerik sayısını hızla arttırıyor. The Path, 11.22.63 ve Casual gibi diziler ile orijinal içerik alanına giren Hulu, son dönemde yayınladığı The Handmaid's Tale ve Chance gibi başarılı diziler ile bu alanda ciddi olduğuna gösterdi.
Önümüzdeki dönemde orijinal dizi sayısını hızla arttırmayı planlayan Hulu, iki yeni dizi duyurdu. Bu dizilerden biri Marvel'in sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan Runaways olacak. Hulu'nun duyurduğu ikinci dizi ise Mars'ı kolonileştirme çabalarını anlatan The First olacak.
Marvel çizgi romanından uyarlanan Runaways, birbirlerine tahammül edemeyen altı gencin ortak bir düşmana karşı birleşmesini anlatacak. Bu birbirinden oldukça farklı altı genci bir araya getiren ortak düşman, The Pride adlı şeytani bir örgüte üye olan anne babaları olacak.
The First ise Mars'a ilk koloniyi kurma yolunda verilen mücadeleyi anlatan, oldukça gerçekçi bir bilim-kurgu dizisi olacak. Dizinin senaryosunu House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon kaleme alacak. Yakın gelecekte geçecek dizi, insanoğlunun uzak ufukları keşfetme isteğini ve bu istek uğruna göze aldığı fedakarlıkları işleyecek.
Runaways ve The First'in çekimlerine bu yılın son çeyreğinde başlanacak. Her iki dizi de 2018'de izleyiciler ile buluşacak.

http://deadline.com/2017/05/marvels-runaways-the-first-hulu-series-orders-upfront-1202082303/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 2 yıl
Her Marvel ve ya Dc Comic dizisi tutmuyor. Diziler belli bir süreden sonra döngüye giriyor. Ve seyirci bundan sıkılıyor.
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Amd64x2 2 yıl
Kahraman ve Mars... Elektrikli araba dizisi de isteriz
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Furu Kasulye 2 yıl
Her 3 diziden 4 ü Marvel dizisi yahu, neyse yerimizi alalım
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