Crysis serisinin geliştiricisi Crytek'in yeni oyunu Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı.

PvE elementlerine sahip rekabetçi birinci şahıs PvP canavar avcısı oyunu Hunt Showdown 69,00 TL fiyat etiketi ile satışta ve tam sürüm çıkışı ile birlikte fiyat artışı yaşanacak. Belirtilene göre oyunun en az 12 ay erken erişimde kalması planlanıyor.





Sistem gereksinimleri ve erken erişim çıkış fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hunt Showdown minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit

İşlemci: Intel i5 @ 2.7GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 TI veya AMD Radeon R9370

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Hunt Showdown önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5 @ 3.2 GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390X

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Hunt_Showdown_Erken_Erisime_Acildi-90210.htm