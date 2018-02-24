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Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı

Crysis serisinin geliştiricisi Crytek'in yeni oyunu Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı. Hunt Showdown sistem gereksinimleri ve erken erişim tanıtım videosu haberimizde...
1 yıl
2,8b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı

Crysis serisinin geliştiricisi Crytek'in yeni oyunu Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı.

PvE elementlerine sahip rekabetçi birinci şahıs PvP canavar avcısı oyunu Hunt Showdown 69,00 TL fiyat etiketi ile satışta ve tam sürüm çıkışı ile birlikte fiyat artışı yaşanacak. Belirtilene göre oyunun en az 12 ay erken erişimde kalması planlanıyor.


Sistem gereksinimleri ve erken erişim çıkış fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hunt Showdown minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
  • İşlemci: Intel i5 @ 2.7GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 TI veya AMD Radeon R9370
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Hunt Showdown önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel i5 @ 3.2 GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 5 1400
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Hunt_Showdown_Erken_Erisime_Acildi-90210.htm Yorum Yaz
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StreamRolleR 1 yıl
Önerilen System Req. e bakmayın Oyun çok ağır Donanım istiyor. 1080ti 2063mhz zor bela 53fps alıyor 3440x1440. 4k düşünenler GG.
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danner 1 yıl en beğenilen
Crytek de gerçekten maddi sıkıntılar varmış belli oldu böyle büyük bir firmanın erken erişim adı altında oyun çıkartması biraz garip.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Baya ram istiyor
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DeliOrmanlı0106 1 yıl
1050 tiseviyesi bir kartta 1080p de en düşük ayarlarda 60 fps aldıramıyosan o oyunu kime satıcan. 1060 dahi stabil 60 fps vermediğini duydum. R6 siege gibi grafikleri olan oyun varken pubg yi bile 1050 ti 60 fps oynatırken kim oynar senin oynunu.
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canguler917 1 yıl
minimum sistem gereksinimlerine bak,çok saçma.sen o kadar yüksek donanımı minimum istersen kafadan %50 kitleyi kaybettin.
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danner 1 yıl en beğenilen
Crytek de gerçekten maddi sıkıntılar varmış belli oldu böyle büyük bir firmanın erken erişim adı altında oyun çıkartması biraz garip.
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sniper23 1 yıl danner
danner
Crytek de gerçekten maddi sıkıntılar varmış belli oldu böyle büyük bir firmanın erken erişim adı altında oyun çıkartması biraz garip.

Elemanlar 7-8 ay maaş ödeyemediler, bu bahsettiğim 10 ay önce etrafta dolaşan iddialar.
Bu oyun bana göre pre-alpha yani erken erişim olmak için çok erken bir oyun. Herhal acil para lazım diye böyle yaptılar.
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StreamRolleR 1 yıl
Önerilen System Req. e bakmayın Oyun çok ağır Donanım istiyor. 1080ti 2063mhz zor bela 53fps alıyor 3440x1440. 4k düşünenler GG.
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cengiz7 1 yıl
Eğlenceli görünüyor. Ama buna vakit harcayacaklarına Crysis üzerinden yürüselerdi fast and furious gibi bitmeyen bir seri haline getirebilirlerdi o güzelim oyunu. Yine de Bu oyun ile yeni bir başarı yakalayacaklarından umudumu kesmiş değilim
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