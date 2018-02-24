Crysis serisinin geliştiricisi Crytek'in yeni oyunu Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı.
PvE elementlerine sahip rekabetçi birinci şahıs PvP canavar avcısı oyunu Hunt Showdown 69,00 TL fiyat etiketi ile satışta ve tam sürüm çıkışı ile birlikte fiyat artışı yaşanacak. Belirtilene göre oyunun en az 12 ay erken erişimde kalması planlanıyor.
Sistem gereksinimleri ve erken erişim çıkış fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hunt Showdown minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
- İşlemci: Intel i5 @ 2.7GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 TI veya AMD Radeon R9370
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Hunt Showdown önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 @ 3.2 GHz (6th Generation) veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 390X
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Hunt_Showdown_Erken_Erisime_Acildi-90210.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elemanlar 7-8 ay maaş ödeyemediler, bu bahsettiğim 10 ay önce etrafta dolaşan iddialar.
Bu oyun bana göre pre-alpha yani erken erişim olmak için çok erken bir oyun. Herhal acil para lazım diye böyle yaptılar.