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Netflix yeni bilim-kurgu filmi Mute'ü yayınladı; ilk eleştiriler paylaşıldı

Netflix, bugüne kadar çektiği en dikkat çekici filmlerden olan Mute'ü dün yayınladı. Yönetmenliğini Duncan Jones (Moon, Warcraft)'ın üstlendiği film hakkında ilk eleştiriler paylaşıldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,4b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal dizilerden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttıran Netflix, bugüne kadar çektiği en dikkat çekici filmlerden olan Mute'ü nihayet yayınladı. Moon, Source Code ve Warcraft filmleri ile tanıdığımız Duncan Jones'un yönetmenliğini üstlendiği Mute'ün yayınlanması ile birlikte film ile ilgili ilk eleştiriler de paylaşıldı.
Neon ışıklarına boğulmuş mekanları ve siberpunk tasarımı ile bilim-kurgu klasiği Blade Runner'a benzetilen Mute, sinema eleştirmenlerinden pek de olumlu eleştiriler alamadı. Film, başrol oyuncularının başarılı performansları ve ilgi çekici dünyası ile övgü toplasa da senaryosu yüzünden sınıfta kalmış görünüyor. Birçok eleştirmene göre; senaryonun derinlik ve gizem konusunda eksik kalması, potansiyeli oldukça yüksek bir filmin vasatın üstüne çıkamamasıyla sonuçlanmış.
Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.
Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor.


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SKYFALL 1 yıl en beğenilen
Netflix is a KING
RTUK kisa zaman icinde bu yukaridaki sloganin icine edecektir emin olabilirsiniz.
Ozgurluklerin olmadigi nice senelere.
Saygilar.
Netflix is a KINGRTUKkisa zaman icinde bu yukaridaki sloganin icine edecektir emin olabilirsiniz.Ozgurluklerin olmadigi nice senelere.
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Lord Melkor 1 yıl
Netflix in kendi çektiği güzel film var mı
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Dexter Morgan 1 yıl
Beğenmedim
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Bugia 1 yıl
Kötüydü ya şimdi spoiler olmasın bişey demiyorum ama. Kaktüs ile Mute ne alaka?
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java 1 yıl
10 üzerinden 5 verdim... Süresi gereksiz uzatılmış bu film için... Genel olarak sıkıcı bir filmdi...
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x X x 1 yıl
Mute'ü mü? Yapmayın hocam
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kaptanos 1 yıl
Bence NetFlix yavaş yavaş geleceği gösteriyor bize. Seviyorum bu platformu adamların bütün işleri kaliteli
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Mianfei 1 yıl
engeller aşılmak içindir
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SKYFALL 1 yıl en beğenilen
Netflix is a KING
RTUK kisa zaman icinde bu yukaridaki sloganin icine edecektir emin olabilirsiniz.
Ozgurluklerin olmadigi nice senelere.
Saygilar.
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