Netflix yeni bilim-kurgu filmi Mute'ü yayınladı; ilk eleştiriler paylaşıldı

Orijinal dizilerden sonra orijinal filmlerinin de sayısını hızla arttıran Netflix, bugüne kadar çektiği en dikkat çekici filmlerden olan Mute'ü nihayet yayınladı. Moon, Source Code ve Warcraft filmleri ile tanıdığımız Duncan Jones'un yönetmenliğini üstlendiği Mute'ün yayınlanması ile birlikte film ile ilgili ilk eleştiriler de paylaşıldı.

Neon ışıklarına boğulmuş mekanları ve siberpunk tasarımı ile bilim-kurgu klasiği Blade Runner'a benzetilen Mute, sinema eleştirmenlerinden pek de olumlu eleştiriler alamadı. Film, başrol oyuncularının başarılı performansları ve ilgi çekici dünyası ile övgü toplasa da senaryosu yüzünden sınıfta kalmış görünüyor. Birçok eleştirmene göre; senaryonun derinlik ve gizem konusunda eksik kalması, potansiyeli oldukça yüksek bir filmin vasatın üstüne çıkamamasıyla sonuçlanmış.

Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.

Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor.



