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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta yapılacak

5 Mart tarihinden itibaren Asphalt 9: Legends oyununda Lamborghini standına uğrayan oyuncular Huracán EVO Spyder’ın sanal versiyonuyla ilk kez karşılaşma fırsatı elde edecekler.
2 ay
7,2b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler yarış oyunu serisi için lüks otomobil üreticileri ile ortaklıklar yapan Gameloft zaman zaman ilgi çekici yarışmalar düzenliyor. Automobili Lamborghini ile yapılan yeni bir ortaklık kapsamında Huracán EVO Spyder’ın tanıtımı Asphalt 9: Legends’ta da gerçekleştirilecek.

Oyun dünyasında ilk

Gündemi oldukça meşgul eden Huracán EVO Spyder modeli 5 Mart 2019 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. Mobil oyun dünyasında ilk kez aynı tarihte bir oyunda da lansmanını gerçekleştirmiş olacak.

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Gameloft’un en çok indirilen ödüllü mobil yarış oyunu Asphalt 9: Legends içerisinde de Huracán EVO Spyder görücüye çıkacak ve 2 haftalık bir etkinliğin konusu olacak. 5 Mart 2019 tarihinde başlayacak etkinlik ve yarışma kapsamında hediyeler dağıtılacak.

Oyunda Lamborghini standını ziyaret eden oyuncular bu aracı görme fırsatı elde edecek. Diğer taraftan etkinlik boyunca pek çok oyun içi eşya oyunculara hediye edilecek. Ayrıca beş şanslı oyuncunun da Lamborghini’nin 1/43 modeline sahip olacağı ifade ediliyor.

 

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camouflage-dm 2 ay
Vay arkadaş yaaa ...oyuna şahsen hiç para yatirmadim ama nerdeyse son basamaklardayim araçlarda.. yarışacak pist kalmadı yenilerinide 2 aydır açmıyorlar geçen hediye coin geldi müdavim olduğum için :)) iyi bir grup olursa güzel oluyor ortam ama aşırı oyanamak gerekiyor
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Mr. Jingles 2 ay
Şu para tuzağı oyunu kaldırdım ya rahatladım valla. Çok oyunculu yarışmalarda öyle adaletsizlikler dönüyor ki silmekle en iyisini yapmışım.
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