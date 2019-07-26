İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığına hükmetti

Star Wars: Battlefront II'nin loot box (hediye sandığı) olayını abartması sonrasında oyun dünyasının gündemine oturan ve uzunca bir süredir de gündemden düşmeyen, "Loot Box ve paket açılımları kumar sayılır mı?" tartışmasına İngiltere hükümeti de dahil oldu.

İngiltere Kumar Yolsuzluk Komisyonu, yaptığı araştırmayı ve raporu hükümete sundu. Komisyon, nihai kararını vererek loot box ve paket açılımlarının kumar kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Ancak gerekçe oldukça ilginç; komisyon karara sebep olarak loot box'lardan elde edilen herhangi bir materyalin para değeri taşımamasını, bununla birlikte gerçek paraya dönüştürülmesinin de mümkün olmayışını gösterdi.

2018'de Belçika'nın loot box sistemini yasaklaması sonrasında birçok hükümet konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaşasa da EA Sports şu an için İngiltere pazarında bir sorun yaşamayacak.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-ingiltere_FIFAdaki_Ultimate_Team_Kartlarinin_Kumar_Olmadigina_Hukmetti-95161.htm

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Yazar: Nursema Emre