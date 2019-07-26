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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığına hükmetti

Uzun süredir süre gelen tartışmalar sonunda İngiltere Hükümeti kararını verdi. İngiltere, FIFA'daki Ultimate Team kartlarının kumar olmadığını ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
2 sa.
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Star Wars: Battlefront II'nin loot box (hediye sandığı) olayını abartması sonrasında oyun dünyasının gündemine oturan ve uzunca bir süredir de gündemden düşmeyen, "Loot Box ve paket açılımları kumar sayılır mı?" tartışmasına İngiltere hükümeti de dahil oldu.
İngiltere Kumar Yolsuzluk Komisyonu, yaptığı araştırmayı ve raporu hükümete sundu. Komisyon, nihai kararını vererek loot box ve paket açılımlarının kumar kabul edilemeyeceğine hükmetti.
Ancak gerekçe oldukça ilginç; komisyon karara sebep olarak loot box'lardan elde edilen herhangi bir materyalin para değeri taşımamasını, bununla birlikte gerçek paraya dönüştürülmesinin de mümkün olmayışını gösterdi.
 
2018'de Belçika'nın loot box sistemini yasaklaması sonrasında birçok hükümet konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaşasa da EA Sports şu an için İngiltere pazarında bir sorun yaşamayacak.
 
Yazar: Nursema Emre
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-ingiltere_FIFAdaki_Ultimate_Team_Kartlarinin_Kumar_Olmadigina_Hukmetti-95161.htm Yorum Yaz
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eAkman 2 sa. en beğenilen
Nasil degil? 2. gorseldeki gayet de kumar. Topun nereye gidecegi belli degil
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HydroAcidX 2 sa.
Artık oyun sektörü buna kayıyor. FIFA'dan önce bakılması gereken oyun CS GO'dur. Hem oyun içi (kasa satın almak) hem de dış pazarda büyük bir kumar sektörü oluştu. Ayrıca haberde bahsedilen materyallerin para etmemesi konusu CS GO'da geçerli değil. Kasadan çıkan itemleri reel paraya çevrilebiliyor. Bununla birlikte CS GO itemleri, kumar sitelerinde yatırım olarak kulllanılabiliyor.
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Dismoor 2 sa.
Kumar bence. Kesinlike yasaklanmalı
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eAkman 2 sa. en beğenilen
Nasil degil? 2. gorseldeki gayet de kumar. Topun nereye gidecegi belli degil
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cengiz7 1 sa. eAkman
Çok boş yapmışsın... Yapma!
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CWaRRioR 19 dk. eAkman
Güldüm :)
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