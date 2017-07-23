Yeni BMW 1 Serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

Volkswagen Golf, hatcback dünyasında en güçlü rakiplerden birisi olarak yer alıyor, bu durumun farkında olan BMW yeni 1 Serisi prototipini Golf ile kıyaslama yaparken görüntülendi. Testlerde araç üstünde yoğun bir kamuflaj uygulayan Alman üretici arka camları bile gizlemiş durumda.

Boyut olarak Golf ile çok yakın ölçülerde olan yeni 1 Serisi, biraz daha atletik bir duruşa sahip. Dar ve eğimli duran farlar BMW modeline keskin bir ön görünüş katarken, arka kısımda 1 Serisi daha eğimli bir arka cam ve büyük bir spoyler sunuyor. BMW'nin test araçlarını sahte gövde panelleriyle gizlemeye devam etmesi nedeniyle, bu test aracından da yeni modelin nasıl profilden nasıl görüneceği kestirilemiyor.

Önceki test araçlarının aksine tek egzoz çıkışına sahip olan bu prototipin Golf TDI ile test edilmesi bu aracın dizel motorlu olabileceği ihtimalini doğuruyor. Önceki iki nesilinin aksine arkadan çekiş yerine önden çekişe geçecek olan yeni 1 Serisi BMW Grubunun Mini ve X1 modellerinde kullandığı UKL platformunu temel alacak. Bu geçişle birlikte aracın 3 ve 4 silindirli turbo beslemeli motorlarla sunulması bekleniyor.

Üst seviye M140i gibi modellerin üretime devam etmesi beklenirken bu araçların dört tekerden çekişli olacağı düşünülüyor. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni 1 Serisi ile ilgili bilgilerin o zamana dek daha da netleşmesi bekleniyor.