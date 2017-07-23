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Yeni BMW 1 Serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

BMW gelecek yıl tanıtacağı 1 Serisinin testlerine devam ediyor. Alman üretici bu kez de modelin test aracını rakibi Volkswagen Golf ile kıyaslarkan görüntülendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen Golf, hatcback dünyasında en güçlü rakiplerden birisi olarak yer alıyor, bu durumun farkında olan BMW yeni 1 Serisi prototipini Golf ile kıyaslama yaparken görüntülendi. Testlerde araç üstünde yoğun bir kamuflaj uygulayan Alman üretici arka camları bile gizlemiş durumda.
Boyut olarak Golf ile çok yakın ölçülerde olan yeni 1 Serisi, biraz daha atletik bir duruşa sahip. Dar ve eğimli duran farlar BMW modeline keskin bir ön görünüş katarken, arka kısımda 1 Serisi daha eğimli bir arka cam ve büyük bir spoyler sunuyor. BMW'nin test araçlarını sahte gövde panelleriyle gizlemeye devam etmesi nedeniyle, bu test aracından da yeni modelin nasıl profilden nasıl görüneceği kestirilemiyor.
Önceki test araçlarının aksine tek egzoz çıkışına sahip olan bu prototipin Golf TDI ile test edilmesi bu aracın dizel motorlu olabileceği ihtimalini doğuruyor. Önceki iki nesilinin aksine arkadan çekiş yerine önden çekişe geçecek olan yeni 1 Serisi BMW Grubunun Mini ve X1 modellerinde kullandığı UKL platformunu temel alacak. Bu geçişle birlikte aracın 3 ve 4 silindirli turbo beslemeli motorlarla sunulması bekleniyor.
Üst seviye M140i gibi modellerin üretime devam etmesi beklenirken bu araçların dört tekerden çekişli olacağı düşünülüyor. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni 1 Serisi ile ilgili bilgilerin o zamana dek daha da netleşmesi bekleniyor.

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snoppy 2 yıl en beğenilen
BMW 1 ve Mercedes A serisi, Golf'ün pazarından pay almak için çıkarılan modellerdi. Beğenseniz de beğenmesiniz de gerçek bu.
1 Yanıt Yanıtla +25
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auto_man 2 yıl
sanki tesadüfen yan yanalar gibi
ben iki aracı da yan yana koyup kıyaslayacaklarina ihtimal vermiyorum.
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filteke 2 yıl
Bence yandaki minibüs ile kıyaslanmıştır, büyük resmi görmek gerekir
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halitozbasli 2 yıl
Eldekini satmanın vakti geldi demek.
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Chuckly 2 yıl
Önden çekiş olması ile bütün çekiciliğini kaybetti
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Halilowich 2 yıl
Arkadan çekişli son kasa 1 serisi ileride modern klasik bir araç olacak. Bir 30 yıl sonra koleksiyonerlerin gözdesi olur yatırımınızı yapın şimdiden :))
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integral77 2 yıl
İnsanları anlamıyorum. Vag-AntiVag olayını da anlayamıyorum. VW dünyanın en çok satış yapan otomobil markalarından biri. Tıpkı Toyota gibi. Çok mantıklı modeller üretiyor ve Avrupa pazarında bir numara. En çok satması en iyi olduğunu göstermez tabi ki ama özellikle C segmentinde her araç Golf ile kıyaslanır . Bence ortalama olarak iyi bir araç ve kıyaslama için dayanak noktası. Bana sorsanız Golf alır mıyım almam. Bu da benim tercihim. Konudaki yanyana duran bmw ve golfe gelirsek bana tesadüfi yanyanalar gibi geldi. Tabi yanılmış da olabilirim.
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ardicli2000 2 yıl
Golf Almanya plakasına dahi sahip değil. BMW ise Munich plakalı. Siz de gelmiş karşılaştırıyor diyorsunuz. Akıllara zarar haberler [mention]gun[/mention]
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Kaplan261 2 yıl
boşuna demiyoruz orta sınıfta araç alacaksan golf ve passat alacaksın sonrası mercedes e bmw 5le başlıyor...
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kadirirdem 2 yıl
Golf ile kıyaslanmış anlaşılan onun rakibi olacak.Fiyatın durumuna göre kaderi belli olur.
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axiprens 2 yıl
Bmw audi mercedes vw neden kamuflaj koyarki zaten aynısının laciverti olacak sonuçta
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JoeyBane 2 yıl
VW arkayı poloya kopyaladı sıra önü golfe kopyalamaya geldi.
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AlkanExclusive 2 yıl
Önder çekerle olay bitmiştir. İsterse altın kaplama yapsınlar,
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