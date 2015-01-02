Hyundai araçlar Android Wear sistemine sahip akıllı cihazlar ile çalıştırılabilecek







Android Wear işletim sistemli kullanıcılar için Hyundai'nin yayınladığı Blue Link uygulamasının bugün yeni özellikler kazandığı duyuruldu. Uygulama sürücünün araç sistemlerine uzaktan erişmeyi daha kolay hale getirecek gibi gözüküyor. Yeni eklenen özellikler ile uygulama araç motorunu çalıştırma / durdurma , araç kapılarını kilitleyip / açma, araç farlarını başlatma ve kornaya basma gibi imkanlar sunuyor





Android Wear uygulaması aynı uygulamanın Akıllı telefonlar için olanı ile Bluetooth üzerinden iletişim kurarak telefonunuz yanınızda olduğu sürece mesafe tanımadan bu işlemleri gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Ayrıca İngilizce dilinde desteklenen "Aracımı kapat", veya "Aracımı çalıştır" gibi bazı sesli komutlar ile de arabanızla sesli iletişim kurmanıza olanak sağlayabiliyor. 2012 yılında ilk olarak yayınlanan uygulama 2015 yılı itibariyle Sonata, Genesis, ve Azera modelleriyle uyumlu çalışabiliyor. Güney Kore'li otomobil devi CES 2015 fuarında teknolojiyi tüketiciler ile buluşturacak.