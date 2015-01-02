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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai araçlar Android Wear sistemine sahip akıllı cihazlar ile çalıştırılabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Android Wear işletim sistemli kullanıcılar için Hyundai'nin yayınladığı Blue Link uygulamasının bugün yeni özellikler kazandığı duyuruldu. Uygulama sürücünün araç sistemlerine uzaktan erişmeyi daha kolay hale getirecek gibi gözüküyor. Yeni eklenen özellikler ile uygulama araç motorunu çalıştırma / durdurma , araç kapılarını kilitleyip / açma, araç farlarını başlatma ve kornaya basma gibi imkanlar sunuyor

Android Wear uygulaması aynı uygulamanın Akıllı telefonlar için olanı ile Bluetooth üzerinden iletişim kurarak telefonunuz yanınızda olduğu sürece mesafe tanımadan bu işlemleri gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Ayrıca İngilizce dilinde desteklenen "Aracımı kapat", veya "Aracımı çalıştır" gibi bazı sesli komutlar ile de arabanızla sesli iletişim kurmanıza olanak sağlayabiliyor. 2012 yılında ilk olarak yayınlanan uygulama 2015 yılı itibariyle Sonata, Genesis, ve Azera modelleriyle uyumlu çalışabiliyor. Güney Kore'li otomobil devi CES 2015 fuarında teknolojiyi tüketiciler ile buluşturacak.

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bydoctore 4 yıl
Bu sistem içinde bir sürü para isterler.
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airarmada 4 yıl
Bunlarla uğraşacaklarına adam gibi motor yapsınlar
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fkgnydn 4 yıl airarmada
airarmada
Bunlarla uğraşacaklarına adam gibi motor yapsınlar

Ne alaka .....
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doctor_bey 4 yıl
Desenize artık velet heçkırlara araba lazım olduğunda babalarına bile sormalarına gerek kalmayacak...
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StaatSanWalt 4 yıl
Bu kadar basit olmamalı, herhalde başka bir güvenlik programıda vardır sadece telefonla çalıştırılacaksa yandık
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DoctorEconomy 4 yıl
Tam sametlik..
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Virinom 4 yıl
Bu tip teknolojiler olmayan araçlara bile uzaktan müdahale edilebiliyorken artık arabalar uzaktan müdahaleyi desteklediğine göre hackerlara gün doğdu.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu sistemin güvenilirliğini nasıl sağlamayı düşünüyorlar acaba. Gündelik kullanımı kolaylaştıran bir teknoloji olacak gibi görünüyor. Modern zamanlarda hız herşey.
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