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Hyundai'nin yeni büyük SUV’si Palisade, 28 Kasım'da tanıtılacak

Hyundai nihayet yeni büyük SUV'sinin isminin Palisade olacağı resmen açıkladı. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak aracın ilk teaser görseli de yayınlandı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hyundai sonunda yeni amiral gemisi SUV'sinin isminin Palisade olacağını resmen açıkladı. Aracın 28 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanıyor. Santa Fe'nin üzerinde konumlandırılacak üç koltuk sıralı Palisade, 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı"
Koreli otomobil üreticisinin yeni büyük SUV'sinin ön gösterimi 2018 Busan Otomobil Fuarı'nda sergilenen Grandmaster konsepti ile yapılmıştı. Aracın adı ise Güney Kaliforniya'daki Pacific Palisades kıyı şeridinden geliyor.

Casus fotoğrafları yayınlanmıştı

Palisade'in sadece bagaj kapağını gösteren bir fotoğrafı paylaşılmış olsa da daha önce ortaya çıkan bazı casus fotoğraflar sayesinde dış görünüşü hakkında kabaca fikir sahibi olmuştuk.
Yeni SUV piyasaya sürüldüğünde enine motor yerleşimine sahip geniş yedi koltuklu Honda Pilot ve Volkswagen Atlas gibi modellere rakip olacak.

https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2647 Yorum Yaz
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Mendieta58 6 ay en beğenilen
Amerikalılara hayırlı olsun ne diyelim
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eAkman 6 ay MeGaDave06
Sadece Q7 mi? Hocam hangi mağarada yaşıyorsanız söyleyin oraya demokrasi getirelim.
Sadece benim bildiklerim:
- Audi Q7
- BMW X5 (en azından 2. nesilden beri)
- Cadillac Escalade (6 koltuk, 2+2+2 düzeninde)
- Chevrolet Captiva, Suburban, Tahoe
- Dodge Journey
- Fiat Freemont (Kendisi aslen Dodge Journey dir)
- GMC Yukon
- Honda CRV (Son 2 olması lazım)
- Hyundai Santafe (Son 2 diye biliyorum)
- Infiniti QX80 (Bu gemicik TR ye gelmiyor)
- Kia Sorento (Son nesilde var ama öncekileri bilmiyorum)
- Land Rover Voque, Discovery, Discovery Sport (En azından son 2 nesildir var)
- Lincoln Navigator (Bu da 2+2+2 olması lazım)
- Mazda CX9
- Mercedes-Benz GLS (Eski GL)
- Nissan XTtrail (Eski Qasqahi+2)
- Peugeot 5008
- Skoda Kodiaq
- Toyota Land Cruiser
- Volvo XC90 (İlk nesilden beri)
Bir ara bu sınıfta arayışa girmiştik, oradan aklımda kalanlar. Bir de buzdağının görünmeyen kısmı var :D
Sadece Q7 mi? Hocam hangi mağarada yaşıyorsanız söyleyin oraya demokrasi getirelim.Sadece benim bildiklerim:- Audi Q7- BMW X5 (en azından 2. nes...
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redbul_540 6 ay

Bizi ilgilendirmiyor
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muaz1984 6 ay
Bildiğin kütük olmuş bu.
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Denorath 6 ay
Çirkin birşey bu yahu :)
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AO 6 ay Denorath
Allah çirkin kısmeti versin. Varsın bizim olsunda boyle çirkin olsun. Ulan bununla boyle trafiğe çıksan trafik durur.
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DH Misafiri 6 ay
Bu ne ya dacia duster gibi..
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AO 6 ay DH Misafiri
Evet temelde aynı mantık ile işliyor.

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sistemli adam 6 ay
sanayi tesisi gibi araç.
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redbul_540 6 ay

Bizi ilgilendirmiyor
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esmerce 6 ay redbul_540
Aynen
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NextMove 6 ay
GMC YUKON , Chevy Tahoe, Nissan Armada'nin bire bir rakibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BOLDVIPER 6 ay
Santa fe bile bize gelmiyor pahalılıktan bu tahoe ebatında hayvani birşey sanırım
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Kulak Misafiri 6 ay
Kötü
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huguli 6 ay
Tr de olsa ne yazar en boşuna 300 bin isterler
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AO 6 ay huguli
Hocam çok iyimsersin onun enboşu 500bin altına gelmez onun içinde TR pazarına gelmez.
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teknokaptan 6 ay huguli
tahminim 38 ile 45 bin dollar arasi olacak neyse satisa sunulsun bakacagim.
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BigMuffin 6 ay
Trde olmayacak mı?
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teknokaptan 6 ay BigMuffin
olmayacak.
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