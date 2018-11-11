Hyundai'nin yeni büyük SUV’si Palisade, 28 Kasım'da tanıtılacak

Hyundai sonunda yeni amiral gemisi SUV'sinin isminin Palisade olacağını resmen açıkladı. Aracın 28 Kasım'da Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanıyor. Santa Fe'nin üzerinde konumlandırılacak üç koltuk sıralı Palisade, 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

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Koreli otomobil üreticisinin yeni büyük SUV'sinin ön gösterimi 2018 Busan Otomobil Fuarı'nda sergilenen Grandmaster konsepti ile yapılmıştı. Aracın adı ise Güney Kaliforniya'daki Pacific Palisades kıyı şeridinden geliyor.

Casus fotoğrafları yayınlanmıştı

Palisade'in sadece bagaj kapağını gösteren bir fotoğrafı paylaşılmış olsa da daha önce ortaya çıkan bazı casus fotoğraflar sayesinde dış görünüşü hakkında kabaca fikir sahibi olmuştuk.

Yeni SUV piyasaya sürüldüğünde enine motor yerleşimine sahip geniş yedi koltuklu Honda Pilot ve Volkswagen Atlas gibi modellere rakip olacak.

https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2647