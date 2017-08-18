Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor

Giderek daha fazla üretici elektrikli otomobil furyasına katılıyor. Tesla'nın kat ettiği başarıyı gören birçok üretici elektrikli otomobil pastasından pay alma peşinde. Güney Kore merkezli Hyundai, gelecekteki ürün stratejisinin merkezine elektrikli otomobilleri yerleştirdiğini doğruladı.

Şirket gelecekte uzun menzilli premium sınıf bir elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu durum Hyundai için stratejik bir değişimin göstergesi. Zira daha önce şirket yakıt hücresi teknolojisine ağırlık vermişti. Elektrikli otomobiller artık çevre dostu bir araç satın almak isteyenler için en önemli seçenek haline gelmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda yeni modellerin pazara girmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin popülaritesi önemli ölçüde artacak.

Hyundai, 2021'de premium Genesis markası altında bir elektrikli sedan çıkarmayı planlıyor. Yeni araç tek şarjla yaklaşık 500 km yol yapabilecek. Şirket ayrıca küçük SUV'si Kona'nın 386 km menzile sahip elektrikli bir sürümünü piyasaya sürme hazırlığında. Bu özel aracın 2018 yılının ilk yarısında sahneye çıkması bekleniyor. Ayrıca Hyundai'nin gelecekteki planları arasında sekiz adet pille çalışan elektrikli otomobilin olduğunu da belirtelim.