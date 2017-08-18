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Hyundai, uzun menzilli premium bir elektrikli otomobil geliştiriyor

Tesla'nın başarısını gören diğer otomobil üreticileri, elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırmaya başladı. Hyundai, tek şarjla 500 km menzil sunan premium bir elektrikli otomobil hazırlığında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Giderek daha fazla üretici elektrikli otomobil furyasına katılıyor. Tesla'nın kat ettiği başarıyı gören birçok üretici elektrikli otomobil pastasından pay alma peşinde. Güney Kore merkezli Hyundai, gelecekteki ürün stratejisinin merkezine elektrikli otomobilleri yerleştirdiğini doğruladı.
Şirket gelecekte uzun menzilli premium sınıf bir elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bu durum Hyundai için stratejik bir değişimin göstergesi. Zira daha önce şirket yakıt hücresi teknolojisine ağırlık vermişti. Elektrikli otomobiller artık çevre dostu bir araç satın almak isteyenler için en önemli seçenek haline gelmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda yeni modellerin pazara girmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin popülaritesi önemli ölçüde artacak.
Hyundai, 2021'de premium Genesis markası altında bir elektrikli sedan çıkarmayı planlıyor. Yeni araç tek şarjla yaklaşık 500 km yol yapabilecek. Şirket ayrıca küçük SUV'si Kona'nın 386 km menzile sahip elektrikli bir sürümünü piyasaya sürme hazırlığında. Bu özel aracın 2018 yılının ilk yarısında sahneye çıkması bekleniyor. Ayrıca Hyundai'nin gelecekteki planları arasında sekiz adet pille çalışan elektrikli otomobilin olduğunu da belirtelim.

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kucukbulut 2 yıl en beğenilen
Ulan bu hyundai şaka maka 5-6 sene sonra vw yi tahtından indirip sonra yavaştan premiuma doğru yürüyecek gibi. Adamlar samsungun e250 ile parlayıp tv den beyaz eşyaya cep telefonuna kadar bütün sektörleri domine etmesi gibi oto sektörünün dengelerini değiştirebilir. Koreliler gerçekten it gibi çalışıyor abi kim ne derse desin. Bizim millet hala samsung s8 telefonundan foruma girip kore malı mı ıyk desin dursun.
Ulan bu hyundai şaka maka 5-6 sene sonra vw yi tahtından indirip sonra yavaştan premiuma doğru yürüyecek gibi. Adamlar samsungun e250 ile parlayıp tv den beya...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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speed001 2 yıl
Hyundai gibi firmalar sayesinde belki biz de ceryanlı araba görebiliriz.
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pelstina 2 yıl
Ve bizim hala benzinli bir aracımız bile yok..
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kadirirdem 2 yıl
Hyundai yaparsa biraz daha uygun fiyatlı olabilir o da bize yarar.
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tahir40 2 yıl
Aracın şu resmi yetti, bu tipsiz araçlar tek depo ile marsa gitse nafile. Anca Dacia ve Lada'ya rakip olur.
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Hatchway 2 yıl
tahir40

Aracın şu resmi yetti, bu tipsiz araçlar tek depo ile marsa gitse nafile. Anca Dacia ve Lada'ya rakip olur.

usta sen o kafayla ancak o araca binersin zaten
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sistemli adam 2 yıl
hyundai devamlı gelişme içerisinde.
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speed001 2 yıl
Hyundai gibi firmalar sayesinde belki biz de ceryanlı araba görebiliriz.
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SpawniN 2 yıl
önceki kasa ile i30 u e30 yapsalar güzel giderdi.
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pelstina 2 yıl
Ve bizim hala benzinli bir aracımız bile yok..
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myz1453 2 yıl
125 bin şimdiki hibrit aracı 100 bin civarında olsa daha çok satar
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Fiat S.p.A. 2 yıl
Helal olsun hyundai'a, 120 senelik fiat'ın şimdiye uçan araba projesi yapması gerekirken hala daha egea ile yerinde sayıyor, 50 senelik hyundai uzun menzilli premium elektrikli araba geliştirme peşinde
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QralCess 2 yıl Fiat S.p.A.
Yeni planlar 2018de devrede ciddi değişim olacak..
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl Fiat S.p.A.
Mustafa Mümin Aksoy
Helal olsun hyundai'a, 120 senelik fiat'ın şimdiye uçan araba projesi yapması gerekirken hala daha egea ile yerinde sayıyor, 50 senelik hyundai uzun menzilli premium elektrikli araba geliştirme peşinde


Fiat S.p.A bu habere sevindi.Evet fiat Sıra da Mazda var ve maalesef 2019da cikicak.Bir 3 4 ay daha bekleyecen.
Ama Toyota,Mazda ve Subaru cati altinda bir elektrikli arac gelistirecekmis.
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kucukbulut 2 yıl en beğenilen
Ulan bu hyundai şaka maka 5-6 sene sonra vw yi tahtından indirip sonra yavaştan premiuma doğru yürüyecek gibi. Adamlar samsungun e250 ile parlayıp tv den beyaz eşyaya cep telefonuna kadar bütün sektörleri domine etmesi gibi oto sektörünün dengelerini değiştirebilir. Koreliler gerçekten it gibi çalışıyor abi kim ne derse desin. Bizim millet hala samsung s8 telefonundan foruma girip kore malı mı ıyk desin dursun.
1 Yanıt Yanıtla +31
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ee2227 2 yıl kucukbulut
Orijinalden alıntı: kucukbulut

Ulan bu hyundai şaka maka 5-6 sene sonra vw yi tahtından indirip sonra yavaştan premiuma doğru yürüyecek gibi. Adamlar samsungun e250 ile parlayıp tv den beyaz eşyaya cep telefonuna kadar bütün sektörleri domine etmesi gibi oto sektörünün dengelerini değiştirebilir. Koreliler gerçekten it gibi çalışıyor abi kim ne derse desin. Bizim millet hala samsung s8 telefonundan foruma girip kore malı mı ıyk desin dursun.

önceden japon hayranlığı vardı, şimdi güney kore hayranlığı var. onlardan biride benim. amerikada da böyle. önceden onlarda japon derdi şimdi güney kore diyor hep. seviyorum abi güney korelileri. zaten samsung lg hyundai kia markaları favorim
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Otomobil, tesla ve
8 etiket daha elektrikli otomobil Hyundai premium araç genesis Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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