Hyundai ve Kia güneş enerjili otomobil üretecek

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Kia, otomobillerde kulanılacak olan güneş panellerini benimsemiş durumdalar. İki şirket yaptıkları açıklamada bundan böyle güneş panelleri olan otomobiller üreteceklerini duyurdular.

2019'da üretime başlayacaklar

Otomobillerin tavan ve kaputlarına yerleştirilecek olan bu güneş panellerinin yakıt verimliliğini arttırarak, içten yanmalı motorlara, hibrit ve elektrikli otomobillere ek güç sağlayacağı belirtildi. Zira bu paneller yardımıyla elde edilecek olan güneş enerjisinin, tek başına otomobillere güç vermesinin yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2640

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Şirketlergüneş paneli sistemi üzerinde çalışıyor. Birinci nesil silikon güneş paneli sistemi, ikinci nesil yarı saydam güneş paneli sistemi ve aracın gövdesine yerleştirilecek olan üçüncü nesil hafif güneş paneli. Bu teknoloji ile üretilecek otomobillerin iseyılında üretileceği de gelen haberler arasında.