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Hyundai ve Kia güneş enerjili otomobil üretecek

Güney Koreli iki şirket Hyundai ve Kia güneş panelli otomobiller üreteceklerini açıkladılar. Otomobillerin tavan ve kaputlarına yerleştirilecek olan paneller ek güç sağlayacak.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Kia, otomobillerde kulanılacak olan güneş panellerini benimsemiş durumdalar. İki şirket yaptıkları açıklamada bundan böyle güneş panelleri olan otomobiller üreteceklerini duyurdular.

2019'da üretime başlayacaklar

Otomobillerin tavan ve kaputlarına yerleştirilecek olan bu güneş panellerinin yakıt verimliliğini arttırarak, içten yanmalı motorlara, hibrit ve elektrikli otomobillere ek güç sağlayacağı belirtildi. Zira bu paneller yardımıyla elde edilecek olan güneş enerjisinin, tek başına otomobillere güç vermesinin yeterli olmayacağı ifade ediliyor.
Şirketler üç farklı tipte güneş paneli sistemi üzerinde çalışıyor. Birinci nesil silikon güneş paneli sistemi, ikinci nesil yarı saydam güneş paneli sistemi ve aracın gövdesine yerleştirilecek olan üçüncü nesil hafif güneş paneli. Bu teknoloji ile üretilecek otomobillerin ise 2019 yılında üretileceği de gelen haberler arasında.

https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2640 Yorum Yaz
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mhmtfrt. 6 ay
Araç 4 metreye 2 metre olsa ve tüm üst yüzeyini kaplayabilseler 8 metrekare alan yapar en verimli satışta olan paneller yaklaşık %20 verimli (23-25 gibi rakamlar var fakat o verimle çalışmaları için bi ton şart var) olsa saatlik yaklaşık metrekare başına 200 w desek(gerçek değeri bulunduğunuz koordinatlara ve hangi ayda olduğunuza göre değişmektedir ama tahmini değer buluyoruz çok detaya inmeyeceğim) 8 metrekarede 1600 watt yapar yani 1.6kW yapar. günde yaklaşık 6 saat güneş alsa (yine bununda hesabı var ama detaya gerek) 9.6 kW yapar 15 günde bir aracınızın benzin yada batarya dolumunu yaptığınızı düşünürsek 144kW yapar. Buda Tesla'nın 100kW bataryalı model s ve x i düşünürsek nerdeyse bir buçuk şarj ekler. Peki madem bu kadar iyi değerler var neden bu zamana kadar eklenmedi.
1.Verimliliğin %20 de sabit kalması için 90 derece dik açıyla vurması lazım ki arabalarda bu zor
2.Günde 6 saat dedim ama arabayı kapalı otoparkta yada 3-5 katlı evlerin arasında o kadar süre gölgede tutmamayı nasıl başaracaksınız muamma.
3. Birde aracın çatısının kaplanmasında sıkıntı yok(kısmen sıkıntı yok diyelim) ama kaportada ek malzemelerin takılmasının kaza anında oluşturabileceği güvenlik hassasiyeti bilinmiyor.
4. Panellerin ek ağırlığı (bu en az etkileyecek şeydir 5-10 kilonun lafı olmaz :) )
En iyi ihtimalle ek 1.5 batarya olsa bile yine kısa vadede çeyrek batarya doldurması bile çok iyi olur.
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deniz_sea 6 ay
Ekstra birde sıcaklık etkisi olacak, normal kaporta rengine göre sıcağı emerken bu sürekli emecek ve içerisi hamam olacak, klima daha çok çalışmak zorunda kalacak, ısıyı absorbe etmek için harcanacak zaman ve para ağırlık olarak geri dönecek ve kısır döngü oluşacak bunu aşarlar ise çok iyi olur, diğer yandan verim hesabı yaparken pili tam dolum yapmasına gerek yok, yolda rejeneratif şarj ve güneş ile bence özellikle uzun yolda dediğiniz değerler ile iyi iş yapar, şehir içinde zaten rejeneratif şarj çoğunlukla işi üstleniyor.
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Tekno moomce 6 ay
Fiyatı 200,000 olacaksa gelmesin
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stalker(1979) 6 ay
Ama motoru yerli değil. Pardon koreymiş :)
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