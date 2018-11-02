Hyundai ve Kia güneş enerjili otomobil üretecek

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Kia, otomobillerde kulanılacak olan güneş panellerini benimsemiş durumdalar. İki şirket yaptıkları açıklamada bundan böyle güneş panelleri olan otomobiller üreteceklerini duyurdular.
2019'da üretime başlayacaklar
Otomobillerin tavan ve kaputlarına yerleştirilecek olan bu güneş panellerinin yakıt verimliliğini arttırarak, içten yanmalı motorlara, hibrit ve elektrikli otomobillere ek güç sağlayacağı belirtildi. Zira bu paneller yardımıyla elde edilecek olan güneş enerjisinin, tek başına otomobillere güç vermesinin yeterli olmayacağı ifade ediliyor.Şirketler üç farklı tipte güneş paneli sistemi üzerinde çalışıyor. Birinci nesil silikon güneş paneli sistemi, ikinci nesil yarı saydam güneş paneli sistemi ve aracın gövdesine yerleştirilecek olan üçüncü nesil hafif güneş paneli. Bu teknoloji ile üretilecek otomobillerin ise 2019 yılında üretileceği de gelen haberler arasında.
https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2640 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.Verimliliğin %20 de sabit kalması için 90 derece dik açıyla vurması lazım ki arabalarda bu zor
2.Günde 6 saat dedim ama arabayı kapalı otoparkta yada 3-5 katlı evlerin arasında o kadar süre gölgede tutmamayı nasıl başaracaksınız muamma.
3. Birde aracın çatısının kaplanmasında sıkıntı yok(kısmen sıkıntı yok diyelim) ama kaportada ek malzemelerin takılmasının kaza anında oluşturabileceği güvenlik hassasiyeti bilinmiyor.
4. Panellerin ek ağırlığı (bu en az etkileyecek şeydir 5-10 kilonun lafı olmaz :) )
En iyi ihtimalle ek 1.5 batarya olsa bile yine kısa vadede çeyrek batarya doldurması bile çok iyi olur.